Shinhan Life Việt Nam và hành trình đến với danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

Kiên định với chiến lược phát triển bền vững

Hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ (BHNT), Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam ngay từ ngày đầu tham gia thị trường đã lấy kinh doanh có trách nhiệm làm kim chỉ nam.

Từ tháng 1/2022, khi chính thức hoạt động kinh doanh, công ty đã triển khai song song giữa mục tiêu phát triển doanh nghiệp và thực hành kinh doanh bền vững. Sự ra mắt của thương hiệu Shinhan Life Việt Nam ở thời điểm đó gắn liền với slogan “Gửi trao diệu kỳ” cùng chương trình trao tặng miễn phí 5.000 hợp đồng bảo hiểm sức khỏe bảo vệ bệnh ung thư máu dành cho trẻ em.

Đầu tư vào thế hệ tương lai là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược CSR của Shinhan Life Việt Nam (Ảnh: Shinhan Life Việt Nam).

Từ đó đến nay, công ty duy trì thực hành kinh doanh bền vững một cách nhất quán, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và trách nhiệm với cộng đồng.

Gần 4 năm qua, các sáng kiến hướng tới xây dựng cộng đồng bền vững và góp phần kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ được công ty triển khai ghi nhận tác động tích cực tới trẻ em và thanh thiếu niên được nhận hỗ trợ.

Là một công ty BHNT, Shinhan Life Việt Nam cho biết luôn quan tâm đến bảo vệ và tạo dựng một tương lai vững chắc hơn cho khách hàng cũng như cho thế hệ tương lai của đất nước.

Tổng giám đốc Shinhan Life Việt Nam, ông Bae Seung Jun, từng nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng đầu tư vào giáo dục, sức khỏe và trang bị những giá trị sống cho thanh thiếu niên sẽ góp phần kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh và một tương lai vững bền cho đất nước”.

Shinhan Life đồng hành gần 4 năm với Làng Trẻ em SOS Việt Nam (Ảnh: Shinhan Life Việt Nam).

Trong số các sáng kiến dành cho thế hệ trẻ của Shinhan Life, tiêu biểu là hành trình gần 4 năm đồng hành cùng Làng trẻ em SOS Việt Nam. Công ty đã tài trợ chi phí nâng cấp cơ sở vật chất như cải tạo sân chơi, mua mới đồ gia dụng, tặng máy tính, tủ thuốc cộng đồng cho các Làng trẻ em SOS tại Hà Nội, Đà Nẵng, Gò Vấp và Bến Tre.

Chương trình giáo dục iLead giúp thanh thiếu niên khám phá giá trị cá nhân, trang bị kỹ năng sống hỗ trợ nâng cao khả năng độc lập của các em cho tương lai. Tháng 12/2025, công ty đã trao tặng nhu yếu phẩm và thiết bị điện tử gia dụng cho Làng trẻ em SOS Đà Nẵng và Huế, tổng giá trị gần 180 triệu đồng.

Công ty đã trao tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Ảnh: Shinhan Life Việt Nam).

Sáng kiến hướng nghiệp S-Career cho học sinh THPT được công ty triển khai tại 8 điểm trường trong 2 năm 2024-2025 đã thu hút gần 3.500 học sinh, trang bị cho hơn 350 giáo viên công cụ và phương pháp hướng nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình Học bổng Shinhan Life S-Cellence 2025 cũng đang thu hút được sự quan tâm đông đảo của sinh viên năm 3, năm 4 các trường đại học.

Song song với các sáng kiến thúc đẩy tương lai bền vững cho thế hệ trẻ, Shinhan Life Việt Nam duy trì các chương trình thiện nguyện, đồng hành cùng gia đình các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn của Khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.

Đến nay, công ty đã tài trợ viện phí tổng cộng 750 triệu đồng, hỗ trợ cho 60 em nhỏ kịp thời được điều trị và động viên gia đình bệnh nhi qua các chuyến thăm hỏi, tặng quà và trao tặng hàng nghìn xuất ăn trưa miễn phí.

2 năm liên tục được vinh danh là Doanh nghiệp vì cộng đồng

Với chiến lược thực hành kinh doanh bền vững và những nỗ lực bền bỉ qua các sáng kiến mang lại phúc lợi cho cộng đồng và cho thế hệ mai sau trong 4 năm qua, Shinhan Life Việt Nam đã vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025, do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.

Shinhan Life Việt Nam nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" (Ảnh: Shinhan Life Việt Nam).

“Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của toàn thể đội ngũ Shinhan Life Việt Nam mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục kiên định với sứ mệnh của mình. Trong những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phát triển và mở rộng các hoạt động, sáng kiến thiết thực dành cho thế hệ trẻ Việt Nam”, ông Bae Seung Jun cho biết.

Trong thời kỳ nhiều biến động, các doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng như Shinhan Life Việt Nam, không chỉ đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, mà còn đóng vai trò thúc đẩy hòa nhập xã hội, đảm bảo an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Những năm gần đây, song song với đổi mới kinh doanh hướng tới tăng trưởng bền vững, các doanh nghiệp BHNT đẩy mạnh thực hành trách nhiệm xã hội thông qua nhiều chương trình an sinh dài hạn. Mỗi năm, khối doanh nghiệp này đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ y tế, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Những nỗ lực đó không chỉ củng cố tên tuổi thương hiệu, lan tỏa giá trị nhân văn, mà còn khẳng định vai trò của BHNT trong việc xây dựng cộng đồng bền vững và góp phần vào sự thịnh vượng của nền kinh tế.