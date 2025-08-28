Shinhan Finance - Tiếp bước vươn xa, đồng hành trong đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9

Điểm tựa đồng hành của hàng triệu khách hàng Việt

Shinhan Finance khẳng định vị thế là một trong những công ty tài chính tiêu dùng phục vụ hàng triệu khách hàng trên cả nước thông qua mạng lưới 10 chi nhánh, 27 điểm giới thiệu dịch vụ và gần 6.000 nhân sự tận tâm. Công ty không ngừng đổi mới, mang đến các giải pháp và dịch vụ hiện đại đến với gia đình Việt.

Mới đây, Shinhan Finance ra mắt phương thức thanh toán “VietQR - chuyển khoản ngân hàng” trên nền tảng di động iShinhan, giúp giao dịch tài chính nhanh chóng và an toàn. Đồng thời, việc triển khai thẻ tín dụng quốc tế The First hay việc hợp tác cùng các đối tác lớn như Mastercard, Momo, Zalopay, VNPAY,… đã mở rộng hệ sinh thái tài chính số, mang đến trải nghiệm mọi lúc mọi nơi, phục vụ tối ưu nhu cầu của khách hàng trong thời đại mới.

Shinhan Finance ra mắt phương thức thanh toán “VietQR - chuyển khoản ngân hàng” (Ảnh: Shinhan Finance).

Tài chính nhân văn - Chung tay vì một Việt Nam bền vững

Khác biệt của Shinhan Finance không chỉ ở sản phẩm, mà còn ở triết lý tài chính nhân văn. Suốt giai đoạn khó khăn như đại dịch Covid-19, bão Yagi, công ty đã triển khai nhiều gói hỗ trợ như giảm lãi suất vay mới cho các sản phẩm vay tín chấp - vay tiêu dùng phục vụ đời sống…, cơ cấu lại nợ, giúp hàng nghìn khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Song song đó, hàng loạt chương trình cộng đồng như “Tủ sách của những ước mơ”, dự án thiện nguyện Harmony và dự án Good Hallyu toàn cầu từ Công ty mẹ Shinhan Card đã hỗ trợ hàng nghìn cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Hơn 1.370 đơn vị máu (tương đương hơn 365.000ml) đã được tập thể nhân viên Shinhan Finance đóng góp thông qua các hoạt động hiến máu nhân đạo trên cả nước. Những hoạt động này đã được Shinhan Finance bền bỉ duy trì nhiều năm qua và tiếp tục trong tương lai - minh chứng cho sự cam kết sẻ chia vì cộng đồng, tiếp bước hành trình khát vọng vươn xa.

Đồng hành cùng đại lễ của dân tộc

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là dịp để nhìn lại hành trình độc lập, tự do và phát triển của dân tộc, đồng thời là cơ hội để Shinhan Finance khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng người Việt. Công ty tiếp tục theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy số hóa, và đặc biệt chú trọng phát triển tài chính xanh, đóng góp vào chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Chương trình khuyến mại vay trả góp và quà tặng thiết thực, tri ân khách hàng (Ảnh: Shinhan Finance).

Trước đó, trong dịp đại lễ 30/4 kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TPHCM, Shinhan Finance đã trao tặng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc tận tay người dân, khách tham quan, cùng những phần quả nhỏ nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước.

Trong dịp đại lễ 2/9, cùng sự đồng hành của các đối tác chiến lược như Nguyễn Kim, VinFast, công ty triển khai nhiều chương trình khuyến mại vay trả góp và quà tặng thiết thực, tri ân khách hàng và góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Với nền tảng vững chắc và sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng, Shinhan Finance sẽ tiếp tục là điểm tựa bền vững đồng hành cùng người Việt trên hành trình vươn xa, hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững.