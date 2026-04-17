SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai chương trình ưu đãi “Giải pháp cho hộ kinh doanh - Dễ chuyển đổi, Vững kinh doanh” nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ quản lý hiện đại, số hóa hoạt động bán hàng, thanh toán và xuất hóa đơn điện tử theo đúng quy định.

Chương trình được triển khai từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6 hoặc đến khi hết ngân sách, áp dụng tại toàn bộ hệ thống SHB trên lãnh thổ Việt Nam. Tổng giá trị chương trình khuyến mại gần 3 tỷ đồng.

Khách hàng được áp dụng là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mở mới tài khoản thanh toán cá nhân hoặc tài khoản hộ kinh doanh tại SHB trong năm 2026, đồng thời sử dụng tính năng quản lý cửa hàng trên ứng dụng SHB SAHA hoặc dịch vụ SHB Corporate Online.

Thông qua chương trình, SHB phối hợp cùng MISA cung cấp gói giải pháp phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử, hỗ trợ khách hàng giải quyết đồng bộ các nhu cầu thiết yếu trong hoạt động kinh doanh hiện đại, từ quản lý bán hàng, kiểm soát dòng tiền, thanh toán thuận tiện đến xuất hóa đơn điện tử chuẩn quy định.

Khách hàng có thể nhận ưu đãi với 3 bước: mở mới tài khoản tại SHB và liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch SHB để nhận mã ưu đãi; đăng ký mua phần mềm bán hàng Misa trên app SHB SAHA và nhập mã ưu đãi SHB; liên kết tài khoản SHB với phần mềm bán hàng Misa thành công.

Thúc đẩy hộ kinh doanh tiếp cận giải pháp số

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng đòi hỏi tính minh bạch, chuẩn hóa và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ, việc tiếp cận các giải pháp quản trị phù hợp đang trở thành nhu cầu thiết thực của hộ kinh doanh.

Không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình vận hành, các công cụ số còn hỗ trợ người kinh doanh kiểm soát hiệu quả dòng tiền, dữ liệu bán hàng và nghĩa vụ tuân thủ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Với chương trình “Dễ chuyển đổi - Vững kinh doanh”, SHB hướng tới việc đồng hành cùng khách hàng ngay từ những nhu cầu cụ thể, thiết thực và sát với thực tiễn vận hành. Đây không chỉ là một chương trình ưu đãi, mà còn là giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi từ mô hình quản lý thủ công sang quản trị bài bản, hiện đại và hiệu quả hơn.

Song song với chương trình khuyến mại tặng phần mềm bán hàng, SHB đang đồng bộ triển khai hệ sinh thái giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho hộ kinh doanh, hướng tới mục tiêu tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong kỷ nguyên số.

Nổi bật trong đó là trọn bộ công cụ quản lý dòng tiền, giúp chủ hộ kiểm soát hoạt động kinh doanh một cách minh bạch và tức thì, bao gồm: loa thông báo giao dịch theo thời gian thực; tính năng quản lý cửa hàng hỗ trợ theo dõi doanh thu, tách bạch dòng tiền kinh doanh cùng ưu đãi tặng tài khoản số đẹp giá trị lên tới 25 triệu đồng.

Bên cạnh đó, SHB cung cấp gói vay sản xuất kinh doanh linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu vốn của hộ kinh doanh. Với hình thức vay không tài sản đảm bảo, khách hàng có thể tiếp cận hạn mức lên tới 300 triệu đồng, lãi suất cạnh tranh chỉ từ 0,06%/ngày, miễn lãi khi tất toán trong ngày, cùng quy trình đăng ký hoàn toàn trực tuyến, nhanh chóng và thuận tiện.

Đối với khoản vay có tài sản đảm bảo, SHB hỗ trợ hạn mức tối đa lên tới 85% nhu cầu vốn, thời hạn vay dài tới 25 năm, lãi suất ưu đãi theo kỳ hạn và lịch trả nợ linh hoạt, phù hợp với dòng tiền kinh doanh thực tế.

Không chỉ dừng lại ở giải pháp vốn, SHB còn hỗ trợ tối ưu dòng tiền kinh doanh thông qua các sản phẩm tiết kiệm trực tuyến, với mức lãi suất hấp dẫn, giúp hộ kinh doanh vừa chủ động nguồn vốn, vừa gia tăng tích lũy hiệu quả.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp này, SHB tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành dài hạn cùng hộ kinh doanh, không chỉ cung cấp ưu đãi trước mắt mà còn mang đến nền tảng tài chính - công nghệ bền vững, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong khu vực kinh tế cá thể.

Khẳng định vai trò ngân hàng đồng hành cùng tăng trưởng bền vững

Đại diện SHB cho biết, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh là một trong những lực lượng quan trọng của nền kinh tế, đồng thời cũng là nhóm khách hàng có nhu cầu lớn về các giải pháp tài chính - công nghệ phù hợp, dễ tiếp cận và hiệu quả trong thực tế.

Trên cơ sở đó, SHB không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và các chương trình hợp tác thiết thực nhằm hỗ trợ khách hàng nâng cao năng lực quản trị, tăng cường minh bạch và thích ứng tốt hơn với xu hướng kinh doanh số.

Thông qua chương trình “Dễ chuyển đổi - Vững kinh doanh”, SHB tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tài chính tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Mặt khác, chương trình “Dễ chuyển đổi - Vững kinh doanh” không chỉ là một giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận công cụ vận hành hiện đại, mà còn là bước đi cụ thể hóa các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

Chương trình bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân thông qua việc nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính và chuẩn hóa hoạt động của hộ kinh doanh.

Việc tích hợp các giải pháp phần mềm bán hàng, chữ ký số, hóa đơn điện tử và thanh toán số cũng phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, giúp khách hàng tuân thủ quy định thuận tiện, hiệu quả hơn.

Ở tầm rộng hơn, đây cũng là một mắt xích trong tiến trình nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế cơ sở, hướng tới mục tiêu hội nhập chủ động, sâu rộng theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW.