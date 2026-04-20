Sếp VPBankS nói về quỹ margin 32.000 tỷ đồng, kế hoạch cho tài sản mã hóa

Mục tiêu dư nợ cho vay ký quỹ 50.000 tỷ đồng

Tại phiên họp cổ đông thường niên 2026 diễn ra chiều 20/4, ông Nhâm Hà Hải - Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã chứng khoán: VPX) - cho biết trong năm 2025, thị trường ghi nhận 3 thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đáng chú ý của các công ty chứng khoán lớn gồm VPS, VPX và TCBS, trong đó VPX đạt quy mô huy động vốn lớn nhất với hơn 12.700 tỷ đồng.

Sau IPO, vốn chủ sở hữu đạt khoảng 33.800 tỷ đồng, tăng 94% so với trước đó; tổng tài sản lên gần 73.000 tỷ đồng, tương đương gấp 1,7 lần. Năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 7.962 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 4.476 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, gấp gần 4 lần so với năm trước và vượt kế hoạch đã điều chỉnh.

Năm 2026, công ty chứng khoán này đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 11.074 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tương ứng tăng 39% và 44% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Bên cạnh đó, ở mảng cho vay ký quỹ, dư nợ đến cuối quý I/2026 đã đạt khoảng 38.000 tỷ đồng và hướng tới mốc 50.000 tỷ đồng vào cuối năm.

Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến tham vọng mục tiêu dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ở mức 50.000 tỷ đồng, trong bối cảnh lãi suất ở mức cao, ông Nhâm Hà Hải cho biết nhận thấy nhu cầu vay margin vẫn ở mức lớn, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng năm nay có xu hướng chậm lại so với năm trước. Do đó, nhu cầu sử dụng đòn bẩy thông qua kênh chứng khoán gia tăng.

"Chúng tôi thấy nhu cầu vay rất lớn và tự tin vào khả năng tăng trưởng mảng này", ông bày tỏ.

Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường vẫn được duy trì trên 35.000 tỷ đồng mỗi phiên. Dù khối ngoại bán ròng hàng tỷ USD song thị trường vẫn hấp thụ tương đối tốt. Ông Hải cho rằng trong các quý tới, nếu các yếu tố vĩ mô cải thiện, nhu cầu vay margin có thể tiếp tục tăng. Vì vậy, áp lực từ mặt bằng lãi suất cao hiện tại được đánh giá là không quá đáng kể.

Hiện công ty vẫn còn dư địa cho vay ký quỹ khoảng 30.000-32.000 tỷ đồng. So với nhiều công ty chứng khoán khác, mức dư địa này được xem là tương đối lớn, tạo điều kiện mở rộng tệp khách hàng trong thời gian tới.

Sẵn sàng tham gia thị trường tài sản mã hóa

Thông tin thêm cho cổ đông về kế hoạch tham gia thị trường tài sản mã hóa, Tổng giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết Nhà nước và Chính phủ đang xem xét áp dụng cơ chế sandbox cho một số công nghệ mới, phù hợp với xu hướng phát triển trên thế giới.

"Đây được xem là chủ trương tích cực, mở ra cơ hội mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Hàng triệu nhà đầu tư trong nước đã tham gia giao dịch tài sản mã hóa, tuy nhiên lĩnh vực này hiện chưa được quản lý đầy đủ, tiềm ẩn nhiều rủi ro", ông chia sẻ. Ngân hàng đã chuẩn bị gần một năm cho đầu tư hạ tầng, hệ thống. Hiện chưa có tổ chức nào được cấp phép chính thức lĩnh vực này.

Công ty cũng đã thành lập Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) với định hướng tham gia thị trường tài sản mã hóa. Doanh nghiệp hợp tác với các đối tác quốc tế như OKX cùng một số công ty công nghệ trong nước để phát triển

Việc tham gia không nhằm mục đích đầu tư, mà hướng tới xây dựng nền tảng kết nối, cho phép nhà đầu tư tiếp cận đa dạng sản phẩm tài chính. Hoạt động sẽ được triển khai theo nguyên tắc an toàn, tuân thủ quy định và quản trị rủi ro chặt chẽ.

Ông Vinh cũng thông tin thêm rằng công ty đã hoàn tất thủ tục để ra mắt công ty quản lý quỹ vào tháng 5 và tháng 6 tới. Công ty này đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với công ty chứng khoán để hoàn thiện mảng quản lý tài sản, xây dựng một hệ sinh thái tài chính đồng bộ, tạo ra giá trị tương lai rất lớn cho cả hệ thống.