Sếp lớn FPT bất ngờ trở thành "anh tài" Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Công ty cổ phần Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) vừa công bố kế hoạch chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Ghi nhận, trong số 5 anh tài đầu tiên của mùa 2 có sự xuất hiện của “giáo sư Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, ông Dũng còn đang công tác tại Tập đoàn FPT khi gia nhập tập đoàn này vào năm 2005, hiện đảm nhiệm vai trò Giám đốc sáng tạo FPT Software kiêm Trưởng ban Tinh thần và Văn hóa của tập đoàn.

Ông Đinh Tiến Dũng (Ảnh: FPT).

Trong một động thái bất ngờ khác mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong được SYE Holdings - công ty liên doanh giữa Yeah1 và Sony Music Entertainment - bổ nhiệm làm Giám đốc sáng tạo âm nhạc.

Yeah1, hiện là công ty giải trí duy nhất niêm yết trên sàn HoSE. Sau sự cố với YouTube năm 2018, doanh nghiệp này chuyển hướng sang sản xuất chương trình truyền hình, trong đó có "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và "Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Năm 2025, công ty giải trí này báo doanh thu gần 1.653 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 35% về còn hơn 80 tỷ đồng. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.650 tỷ đồng, giảm 0,2% so với năm trước, kế hoạch lãi sau thuế 105 tỷ đồng, tăng 36%.