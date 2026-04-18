Sếp FPT Retail nói không tuyển mới, một người làm việc phải bằng 2 người

Mỗi nhân viên phải viết kế hoạch cá nhân sẽ ứng dụng AI thế nào trong công việc

“Tại FPT Retail, một người làm việc bằng 2 người, không tuyển dụng mới. Mỗi nhân viên phải viết kế hoạch cá nhân sẽ ứng dụng AI thế nào trong công việc”, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán: FRT) - chia sẻ tại phiên họp cổ đông của công ty này, chiều 16/4. Bà cho biết nhờ ứng dụng AI nên doanh nghiệp quản trị chi phí tốt, không đẩy chi phí sang cho khách hàng.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - bổ sung rằng việc tăng năng suất nhân viên thông qua việc tăng ứng dụng AI là điều cần thiết trong bối cảnh kinh doanh đối mặt với nhiều thách thức. Công ty hiện đã đưa một ứng dụng AI vào để hỗ trợ tăng năng suất đội ngũ lên khoảng 20%, không phải tuyển dụng thêm ngay cả khi mở thêm cửa hàng.

Hiện nay, tình hình địa chính trị còn nhiều bất ổn, rủi ro lạm phát tăng… khiến người dân thắt chặt chi tiêu và tập trung sản phẩm thiết yếu. Bà Điệp khẳng định khi thị trường biến động, ưu tiên hàng đầu của công ty là bảo vệ hiệu quả kinh doanh, bảo vệ “traffic” khách hàng (lưu lượng vào ra cửa hàng) và đảm bảo chất lượng tăng trưởng, chất lượng dòng tiền hơn là chạy theo mở rộng bằng mọi giá.

Ban lãnh đạo FPT Retail trả lời chất vấn của cổ đông tại kỳ họp thường niên 2026 (Ảnh: BTC).

Nhìn người Việt mỗi năm chi 2 tỷ USD ra nước ngoài mua thuốc, doanh nghiệp liền đưa thuốc hiếm về

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 59.500 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 27%. Định hướng kinh doanh sắp tới của doanh nghiệp bán lẻ này tập trung vào ba trụ cột chính gồm mở rộng hệ sinh thái y tế, tối ưu vận hành toàn hệ thống và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Kết thúc quý I, ước tính doanh thu tăng 30% và đạt 25% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế tăng 70% và thực hiện 30% kế hoạch năm.

Với chuỗi dược Long Châu, công ty cho biết, nhận thấy người Việt chi khoảng 2 tỷ USD để ra nước ngoài mua thuốc điều trị bệnh hiếm nên đã đưa về được một số loại thuốc phát minh, thuốc hiếm và thuốc điều trị bệnh khó. Trong năm nay, công ty dự kiến sẽ tiếp tục đưa thêm khoảng 30 loại thuốc tiên tiến về Việt Nam.

Lãnh đạo nói về lĩnh vực mới: Bán phương tiện bay không người lái

Đặc biệt, ban lãnh đạo trình cổ đông thông qua việc mở rộng mảng kinh doanh mới gồm phương tiện bay không người lái, nhằm tận dụng lợi thế mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc và nhân sự cung ứng dịch vụ...

Chia sẻ với cổ đông về lĩnh vực này, ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - cho biết khoảng 6 tháng trước, Chính phủ đã đưa “drone” (thiết bị bay không người lái) vào một trong số 11 công nghệ lõi. Sau đó 2 tháng, liên minh thiết bị bay không người lái và hiệp hội UAV đầu tiên tại Việt Nam được thành lập. Tập đoàn mẹ FPT cũng là thành viên sáng lập.

Dự kiến, công ty sẽ tham gia trước tiên ở khâu bán lẻ thiết bị công nghệ. Với sự hậu thuẫn về công nghệ từ FPT, ông Kiên kỳ vọng có thể tham gia sâu hơn như bảo hành, sửa chữa và các dịch vụ liên quan. Ngoài ra, có thể hợp tác với các đơn vị khác trong hệ sinh thái FPT về UAV, từng bước tham gia vào các lĩnh vực như làm chủ phần mềm và dịch vụ. Từ đó, công ty có thể mở rộng sang các dịch vụ đào tạo và hướng dẫn bay.

Dù thế đây là định hướng dài hạn, chưa phải trọng tâm ở thời điểm hiện tại. “Chúng tôi nhìn nhận drone là thị trường ngách, với yêu cầu cấp phép tham gia rất nghiêm ngặt. Chính yếu tố này cũng tạo ra rào cản gia nhập, khiến thị trường khó bị sao chép nếu doanh nghiệp triển khai thành công”, ông nói.