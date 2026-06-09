Sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất khi doanh nghiệp đến Cần Thơ đầu tư

Sáng 9/6, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Singapore nhằm trao đổi về thu hút đầu tư nước ngoài vào địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao vai trò của Singapore - một trong những đối tác kinh tế quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam nói chung, của TP Cần Thơ nói riêng trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (bên phải) tặng quà lưu niệm cho đại diện đoàn doanh nghiệp Singapore (Ảnh: Hoàng Tùng).

Ông Tuyên cho biết tính tới thời điểm hiện nay, có 12 dự án FDI của Singapore đầu tư tại thành phố với tổng vốn đăng ký gần 320 triệu USD. Đặc biệt, năm 2022, Tập đoàn VSIP có quyết định đến đầu tư khu công nghiệp VSIP tại xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ với quy mô gần 300ha, tổng vốn khoảng 170 triệu USD.

VSIP Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng và mời gọi nhà đầu tư thứ cấp tại khu công nghiệp này. Hiện nay thành phố đang đôn đốc, tạo mọi điều kiện để một tập đoàn lớn (Tập đoàn Bestway) đầu tư dự án tại khu công nghiệp này, dự kiến 1/8 đi vào hoạt động chính thức. Khi dự án này đi vào hoạt động sẽ có đóng góp quan trọng cho thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Theo ông Tuyên, sau hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, không gian phát triển của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tới còn rất nhiều dư địa, từ kinh tế biển, sản xuất nông nghiệp đến lĩnh vực công nghệ cao.

Ông Tuyên kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đến Cần Thơ khảo sát, nghiên cứu, khảo sát, tìm cơ hội đầu tư trong một số lĩnh vực gồm: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; trung tâm logistics, cảng biển, chuỗi cung ứng, chế biến sâu hàng nông sản Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Tiếp đến là lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, đô thị hiện đại “mà thành phố đang rất cần” và cuối cùng là lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Tuyên cam kết chính quyền thành phố từ UBND thành phố, sở, ngành và chính quyền phường, xã sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đến TP Cần Thơ đầu tư đều đạt được kết quả như mong đợi.

“Thành phố tiếp tục đón nhận sự đóng góp của quý vị qua việc khảo sát sáng nay và chiều nay tiếp tục khảo sát tại khu công nghiệp VSIP giai đoạn 1 và dự kiến mở rộng 520ha cho giai đoạn 2”, ông Tuyên nói.