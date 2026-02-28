Sau vụ Zalo bị phạt, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết qua tiếp nhận phản ánh và theo dõi thị trường, cơ quan này ghi nhận một số cách thức triển khai chính sách dữ liệu còn tiềm ẩn rủi ro.

Chẳng hạn như yêu cầu người dùng phải đồng ý toàn bộ nội dung thu thập, sử dụng dữ liệu mới được tiếp tục sử dụng dịch vụ; quy định phạm vi xử lý dữ liệu chung chung, chưa thể hiện rõ sự lựa chọn; hoặc thiết kế sẵn các ô đồng ý, làm giảm quyền lựa chọn thực chất của người tiêu dùng.

Theo đó, cơ quan này khuyến nghị doanh nghiệp rà soát, hoàn thiện chính sách thu thập và sử dụng thông tin theo đúng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm minh bạch về mục đích, phạm vi, thời hạn lưu trữ và biện pháp bảo vệ dữ liệu.

Đồng thời thiết lập cơ chế rõ ràng để người tiêu dùng lựa chọn việc cung cấp, chia sẻ thông tin cho bên thứ ba và sử dụng dữ liệu cho mục đích quảng cáo.

Ngoài ra thực hiện đầy đủ yêu cầu của người tiêu dùng về kiểm tra, chỉnh sửa, cập nhật, hủy bỏ hoặc ngừng chuyển giao thông tin và không coi việc đồng ý thu thập, sử dụng dữ liệu là điều kiện bắt buộc để giao kết hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Zalo cập nhật hàng loạt điều khoản mới hồi cuối năm 2025 (Ảnh: Thế Anh).

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững.

Trước đó, cuối năm 2025, khi truy cập Zalo, người dùng nhận thông báo cập nhật điều khoản dịch vụ, trong đó quy định việc sử dụng tài khoản đồng nghĩa cho phép Tập đoàn VNG - chủ quản Zalo thu thập và xử lý nhiều dữ liệu cá nhân như số điện thoại, CCCD, email, hình ảnh…

Điều khoản này gây tranh cãi vì người dùng không được lựa chọn riêng biệt và nếu không đồng ý sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Đến cuối tháng 1, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn VNG 810 triệu đồng do nhiều vi phạm, như không thiết lập cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi cung cấp thông tin, không cho phép lựa chọn việc sử dụng dữ liệu cho mục đích quảng cáo.

Đồng thời quy định điều khoản chưa phù hợp, không công khai đầy đủ quy trình tiếp nhận khiếu nại và chính sách áp dụng với nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Doanh nghiệp bị yêu cầu chấm dứt vi phạm và rà soát, hoàn thiện chính sách.