Sau sự cố tại Nhà Trắng, giá bitcoin có biến động bất ngờ

Tiếng súng vang lên giữa sự kiện bữa tối dành cho phóng viên tại Nhà Trắng đã ngay lập tức kích hoạt quy trình sơ tán khẩn cấp đối với Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao.

Ở một diễn biến song song, trên các màn hình giao dịch điện tử, hàng chục tỷ USD dòng vốn toàn cầu cũng bắt đầu phản ứng với cú sốc địa chính trị này.

Tuy nhiên, thay vì một đợt bán tháo hoảng loạn trên diện rộng như tâm lý thông thường, thị trường tài chính số lại đang kể một câu chuyện hoàn toàn khác về sự trưởng thành của dòng tiền.

Giá bitcoin đã có phản ứng ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng tại Nhà Trắng buộc Tổng thống Donald Trump cùng gia đình và nội các phải sơ tán khẩn cấp (Ảnh: FC).

Dòng vốn tỷ USD phản ứng trước biến cố bất ngờ

Theo các báo cáo ban đầu, ít nhất 5 phát súng đã được bắn ra trong khuôn khổ sự kiện Tiệc tối dành cho phóng viên tại Nhà Trắng. Lực lượng Mật vụ Mỹ lập tức can thiệp, đưa Tổng thống, Đệ nhất phu nhân, Phó Tổng thống JD Vance cùng toàn bộ thành viên nội các đến nơi an toàn.

Nghi phạm Cole Tomas Allen, mang theo súng và nhiều dao, đã bị khống chế sau khi vượt qua chốt kiểm soát an ninh. Tổng thống Trump sau đó lên tiếng trấn an công chúng, khẳng định mọi người đều "an toàn tuyệt đối" và sự kiện sẽ được tổ chức lại trong vòng 30 ngày.

Ngay khi tin tức chấn động này lan truyền, thị trường tiền mã hóa lập tức có những nhịp đập tương ứng.

Trước khi sự cố xảy ra, giá bitcoin từng ghi nhận nhịp điều chỉnh lùi về mốc 77.200 USD sau thông tin ông Trump thất bại trong một cuộc đàm phán hòa bình. Thế nhưng, khi tin tức sơ tán xuất hiện, thay vì kích hoạt đà bán tháo, một lực cầu bắt đáy lập tức xuất hiện đẩy giá bật lên vùng 78.200 USD.

Cập nhật tại thời điểm sáng ngày 27/4 (giờ Việt Nam), giá bitcoin vẫn đang giao dịch vững vàng ở mức 78.832 USD. Theo dữ liệu từ CoinGecko, vốn hóa của đồng tiền số lớn nhất thế giới hiện đạt hơn 1.560 tỷ USD, chiếm trên 58% tổng thị phần toàn ngành.

Việc tài sản này không xuất hiện đợt sụt giảm sâu cho thấy khẩu vị rủi ro của giới đầu tư đang phục hồi nhanh chóng và không dễ bị lung lay bởi các tin tức giật gân.

Sự việc lần này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại sâu sắc về an ninh. Dù vậy, thị trường tài chính dường như đã dần quen và học được cách "sống chung" với các rủi ro địa chính trị bất ngờ, thay vì phản ứng thái quá như giai đoạn trước đây.

Sức cầu bền bỉ và những cột mốc kỹ thuật quan trọng

Một trong những lý do chính giúp bitcoin giữ được nền giá vững chắc giữa tâm bão tin tức đến từ lực cầu bền bỉ của dòng vốn tổ chức.

Chỉ báo Coinbase Premium Index - thước đo nhu cầu của các nhà đầu tư tổ chức tại Mỹ - đã duy trì trạng thái dương suốt 14 ngày liên tiếp. Đây là chuỗi ngày dài nhất kể từ tháng 10/2025, phản ánh rõ nét nhu cầu mua gom mạnh mẽ từ thị trường xứ cờ hoa, bất chấp những rủi ro vĩ mô tiềm ẩn.

Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, giới chuyên gia đánh giá thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co mang tính quyết định. Nhà phân tích Ted Pillows nhận định bitcoin đang đối mặt với vùng kháng cự cực kỳ quan trọng.

Ông cho rằng nếu dòng tiền đủ mạnh để bứt phá qua mốc 80.000 USD, mục tiêu tiếp theo của thị trường sẽ hướng đến 84.000 USD. Ngược lại, nếu lực cầu hụt hơi, giá hoàn toàn có thể lùi về vùng hỗ trợ 75.000-76.000 USD để tích lũy thêm.

Đồng quan điểm, chuyên gia Michaël van de Poppe nhấn mạnh rằng thị trường cần một lực đẩy đủ lớn để vượt qua vùng 84.000-87.000 USD. Chỉ khi chinh phục được mốc này, xu hướng tăng bền vững mới thực sự được xác nhận, mở ra cơ hội thiết lập những đỉnh cao lịch sử mới.

Giới phân tích cũng lưu ý thêm, những biến động mạnh hơn hoàn toàn có thể xuất hiện khi các thị trường truyền thống, bao gồm thị trường giao ngay và phái sinh, chính thức mở cửa giao dịch trong ngày.

Sự ổn định của bitcoin trước biến động chính trị là minh chứng rõ ràng cho thấy tâm lý thị trường đang trưởng thành hơn rất nhiều. Niềm tin vào tài sản số ngày càng sâu sắc, và vai trò dẫn dắt của dòng tiền tổ chức đang dần thay thế cho tâm lý đầu cơ lướt sóng, dễ hoảng loạn của nhà đầu tư cá nhân.

Trái ngược với bitcoin, token meme TRUMP giảm mạnh sau vụ nổ súng (Ảnh: Cryptoslate).

Trái ngược hoàn toàn với sự vững vàng của bitcoin, token meme $TRUMP - đồng tiền số gắn liền với tên tuổi vị Tổng thống - lại lao dốc không phanh. Sự phân hóa này bóc trần một thực tế khắc nghiệt về rủi ro của các dự án mang nặng tính đầu cơ.

Chỉ vài giờ trước sự cố, ông Trump đã tổ chức tiệc VIP tại Mar-a-Lago cho 29 "cá mập" nắm giữ lượng token lớn nhất. Tuy nhiên, đặc quyền này không cứu được giá token. Ngay sau sự kiện, $TRUMP bốc hơi hơn 10% giá trị, lùi về mức 2,6 USD. Mức giá này đã giảm tới 97% so với đỉnh lịch sử 75 USD thiết lập hồi tháng 1/2025.

Theo CryptoSlate, phân tích dữ liệu trên chuỗi (on-chain) hé lộ một kịch bản đáng lo ngại. Phần lớn các ví dự sự kiện đã đồng loạt xả bán token ngay sau buổi gala. Khoảng 4,3 tỷ USD đã bị "rút" khỏi túi các nhà đầu tư nhỏ lẻ, trong khi 45 ví nội bộ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ 1,2 tỷ USD.

Chuyên gia tiền số Simon Dedic đã chỉ trích gay gắt diễn biến này. Ông nhận định bữa tiệc memecoin vừa qua là một trong những sự kiện gây tổn hại lớn nhất đến uy tín của ngành trong nhiều năm, "thậm chí tệ hơn cả thảm họa FTX hay Luna".