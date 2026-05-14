Sau một tháng ngân hàng đối thoại với thống đốc, mặt bằng lãi suất ra sao?

Sau cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đầu tháng 4, các ngân hàng cho biết đồng thuận giảm lãi suất để giữ mặt bằng thấp hỗ trợ nền kinh tế. Nhiều bên ngay sau đó dừng hoặc giảm dần lãi suất ưu đãi cho khách gửi tiết kiệm, song song giảm lãi cho vay. Dù vậy, mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn ở mức cao, và chuyên gia khẳng định sẽ tiếp tục neo theo xu hướng chung của thế giới.

Lãi huy động tuy giảm vẫn còn hấp dẫn, một vài ngân hàng rục rịch tăng trở lại

Ghi nhận biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 13/5 cho thấy mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức ổn định. Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất ở mức 4,75%/năm, áp dụng tại nhiều ngân hàng. Tại kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến dao động quanh 4,65-4,75%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, nhiều ngân hàng đã niêm yết lãi suất vượt 7%/năm, đơn cử MBV chi trả 7,2%/năm, ACB với 7,1%/năm….

Ở kỳ hạn 9 tháng, lãi suất ở khối ngân hàng tư nhân cao nhất là 7,2%/năm, trong khi nhóm Big4 giữ nguyên mức 5,8-6,6%/năm tùy ngân hàng.

Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất niêm yết cao nhất hệ thống, với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở xuống, là gần 8%. Nhóm ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV và Agribank niêm yết lãi suất dưới 6%. "Ông lớn" VietinBank trả lãi suất cao hơn so với nhóm có vốn Nhà nước, hiện ở quanh 6,8% một năm.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở diễn biến khác, các nhà băng như HDBank, NCB, Vikki Bank... vẫn đang có ưu đãi 8-9% cho khách gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với điều kiện số tiền từ vài chục hoặc vài trăm triệu đồng.

Như vậy, dù điều chỉnh song lãi huy động vẫn ở mức theo các chuyên gia là “hấp dẫn”. Các chuyên gia cho biết mặt bằng lãi suất cao sẽ kéo dài một thời gian nữa trước khi có thể hạ nhiệt từ cuối quý II năm nay.

Chuyên gia: Lãi suất vẫn sẽ duy trì ở mức cao, lãi cho vay kỳ vọng giảm sau nửa đầu năm

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia cùng kỳ vọng lãi suất cho vay mua nhà sớm giảm bớt áp lực từ giữa năm nay, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô chuyển biến tích cực.

“Ngân hàng trung ương các nước trên thế giới đều không có động thái cắt giảm lãi suất trong bối cảnh biến động hiện nay. Ngay cả Fed, năm nay dự đoán nếu giảm lãi suất cũng chỉ giảm tối đa 1 lần, thay vì 3 lần như mọi năm trước. Như vậy, lãi suất toàn cầu sẽ còn duy trì ở mức cao. Điều này sẽ tác động đến tỷ giá và mặt bằng lãi suất của Việt Nam chúng ta”, TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV - chia sẻ tại hội thảo mới đây.

Trong báo cáo mới công bố, VIS Rating thậm chí dự báo lãi suất vay mua nhà bình quân sẽ tăng thêm khoảng 3-4 điểm % so với cùng kỳ, chủ yếu do lãi suất huy động nhích lên và dòng tín dụng vào bất động sản tiếp tục bị kiểm soát chặt. Diễn biến này đến trong bối cảnh nguồn cung mới gia tăng, nhưng không đủ để kích thích cầu. Ngược lại, mặt bằng giá cao cùng chi phí vay vốn leo thang đang khiến người mua trở nên dè dặt hơn.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng lãi suất cho vay mua nhà sẽ tiếp tục neo cao trong nửa đầu năm nhưng sau đó sẽ dần ổn định từ quý III. Chính phủ có thể sẽ đưa ra các biện pháp hạ nhiệt, không để lãi suất duy trì ở mức quá cao gây những tác động tiêu cực tới toàn nền kinh tế.

Việc lãi cho vay còn neo cao, theo chuyên gia sẽ khiến cơ hội đầu tư ngắn hạn bị thu hẹp đáng kể, thị trường sẽ thanh lọc mạnh mẽ.

Dự án bất động sản lớn phía Nam (Ảnh: DT)

Theo thống kê của phóng viên báo Dân trí, mặt bằng lãi suất vay mua nhà tại các ngân hàng hiện vẫn ở mức cao hơn so với đầu năm, dao động từ 8-10%/năm ưu đãi ban đầu (6-36 tháng), sau đó thả nổi lên 12-14%/năm tùy ngân hàng và kỳ hạn.

So với mặt bằng phổ biến 6-8%/năm giai đoạn 2025, lãi suất vay mua nhà dù có điều chỉnh sau ngày 9/4, song vẫn tăng 2-4 điểm phần trăm so với thời điểm trước đó.

Tại Vietcombank, từ tháng 5, lãi suất ưu đãi cố định 6 tháng đầu ở mức 9,6%/năm, trong khi gói cố định 12 tháng là 10,5%/năm. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất thả nổi được tính theo lãi suất tiết kiệm 24 tháng cộng biên độ 3,3%.

Trong khi đó, khối tư nhân như MBBank hiện áp dụng mức 9-9,5%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng; VIB dao động 9,9-12%, trong khi ACB khoảng 9,5-10,5% và Techcombank từ 8,5-9,5%...

Các ngân hàng đang tăng ưu đãi vay thông qua cơ chế trả nợ linh hoạt, hạn mức vay mua bất động sản cũng tăng lên và kéo dài thời gian trả nợ. Ghi nhận, dư nợ cho nhóm khách hàng cao cấp có thể lên tới 200 tỷ đồng, trong khi khách hàng ưu tiên được cấp hạn mức khoảng 50 tỷ đồng.