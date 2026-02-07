Sau cú sập của bitcoin, Pi cũng lao dốc 95% kèm mối hoài nghi tăng cao

Trong bối cảnh toàn cầu dồn sự quan tâm về bitcoin - đồng tiền số vừa lao dốc xuống dưới 70.000 USD/BTC, mất hơn 45% so với đỉnh tháng 10/2025, thì đồng Pi (Pi Network) cũng đang giảm mạnh, có thời điểm xuống mức 0,13 USD.

Hiện, giá Pi ở mức 0,144 USD/Pi, là vùng giá thấp nhất trong vòng một năm qua, kể từ khi token này được mở mạng. So với mức giá đỉnh cao gần 3 USD/Pi ghi nhận hồi tháng 2/2025 sau khi mở mạng, đồng Pi đã mất giá khoảng 95% - một con số khiến nhiều người hoài nghi.

So với mức giá khoảng 0,5 USD trước khi mở mạng, không ít người đang thua lỗ nặng nề. Cần nhấn mạnh rằng trước khi lao dốc 95% như hiện nay, có thời gian khoảng một tháng đồng Pi dao động trong ngưỡng 1-2 USD. Lúc bấy giờ, những người nắm tiền số vẫn kỳ vọng token này sẽ lên mức 10 USD/Pi.

Từ tháng 6/2025 đến nay, giá Pi dao động ở mức dưới 0,6 USD, vẫn chưa dừng xu hướng đi xuống. Đồng tiền này thậm chí đã quay đầu giảm ngay cả khi thị trường tiền số bùng nổ và đồng bitcoin lên mức cao kỷ lục 125.000 USD/BTC hồi đầu tháng 10/2025. Khi đó, Pi đã xuống dưới ngưỡng 0,3 USD.

Và cho tới thời điểm này, sự thất vọng lên cao hơn bao giờ hết khi mà tương lai của thị trường tiền kỹ thuật số bị nghi ngờ và lao dốc, còn Pi thậm chí chưa được chính thức niêm yết và bị các sàn lớn ngó lơ.

Bitcoin và Pi Network (từng được mệnh danh là "Bitcoin dành cho người bình thường). (Ảnh: IT).

Ra đời vào năm 2019, Pi Network từng được kỳ vọng là “bitcoin cho người bình thường”. Với đồng tiền này, mọi người có thể đào coin miễn phí trên điện thoại, không tốn điện hay thiết bị đắt tiền.

Hàng chục triệu người tham gia với giấc mơ đổi đời khi Pi lên sàn, giá có thể đạt cả chục, thậm chí trăm USD hoặc cao hơn. Cộng đồng tin Pi sẽ trở thành đồng tiền phổ biến trong thanh toán khi mà hệ sinh thái rất rộng lớn và số người tham gia đông đảo.

Hồi tháng 2/2025 sau khi được mở mạng, đồng Pi đã bắt đầu được niêm yết dưới dạng hợp đồng tương lai (IOU) trên một số sàn giao dịch như OKX, CoinEx từ ngày 20/2/2025. Nhưng, đây chưa phải là Pi trên mạng chính (mainnet), mà là giá trị thỏa thuận, rủi ro cao và chưa được các sàn lớn như Binance hay Coinbase niêm yết.

Việc giá Pi giảm có thể do ảnh hưởng chung trên thị trường số và cũng có thể còn do dự án mở khóa một số lượng lớn token đưa ra thị trường trong thời gian ngắn vừa qua. Thống kê đến phiên 6/2, nguồn cung Pi đã lên tới 8,86 tỷ token, tăng mạnh so với mức 8,3 tỷ token trong tháng trước, so với tổng nguồn cung theo lý thuyết là 100 tỷ token.

Lượng cung lớn có thể còn ảnh hưởng tới đồng Pi trong thời gian tới. Theo CMC, Pi Network tự thông báo nguồn cung trong giai đoạn đầu là hơn 6,3 tỷ Pi và phần lớn vẫn bị khóa trong ví của người dùng trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Tổng nguồn cung trong suốt vòng đời của tiền điện tử này dự báo lên đến 100 tỷ token.