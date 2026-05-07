Sắp tới, doanh nghiệp Việt muốn xuất khẩu sang Trung Quốc cũng phải xanh

Phát triển bền vững đã và đang len lỏi vào khắp các ngách của nền kinh tế nói chung và bộ máy vận hành nói riêng của doanh nghiệp. Không còn dừng lại là “giấy thông hành” khi xuất khẩu qua một số khu vực, hay chứng chỉ để được hưởng thêm ưu đãi… phát triển bền vững hiện là yếu tố bắt buộc của mọi doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực.

Từ 2027, tất cả hãng bay phải đủ tiêu chí ESG nếu không muốn thua lỗ

“Có thể nói doanh nghiệp Việt Nam không có con đường nào khác ngoài việc phát triển xanh, đáp ứng được tiêu chí ESG. Chúng ta không thể chần chừ chờ đợi Chính phủ hay các cơ quan ban ngành chỉ đạo”, TS Lê Xuân Nghĩa nhấn mạnh tại tọa đàm “Quản trị tốt để hút vốn rẻ - Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp thành công" do báo Dân trí tổ chức ngày 6/5. Tọa đàm có sự đồng hành của Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE.

Ông Nghĩa lấy dẫn chứng, không chỉ châu Âu đã rất quan tâm phát triển bền vững mà ngay tại thị trường Mỹ (nơi vẫn còn nhiều quan điểm trái chiều về ESG), tất cả công ty nước này vẫn đang hoạt động theo xu hướng xanh. Kể cả sau này, doanh nghiệp Việt Nam chúng ta khi muốn xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, theo TS Nghĩa, vẫn phải có báo cáo ESG.

Do đó, chuyên gia kiến nghị phải chuẩn bị ESG với tâm thế sống còn giữa thị trường. Và hơn hết, đáp ứng được ESG doanh nghiệp mới có thể tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ trong bối cảnh rất thách thức hiện nay.

Hiện, hệ thống ngân hàng đã và đang dần hình thành nguồn vốn chuyên cho vay doanh nghiệp nào có báo cáo ESG tốt nhất, không bị phụ thuộc nhiều vào lãi suất thị trường. Ví dụ, BIDV đã phát hành trái phiếu xanh, Tài chính Điện lực hay UOB Việt Nam… cũng lên chương trình về vốn xanh.

Đặc biệt với lĩnh vực hàng không, từ năm 2027 tới đây, theo ông Nghĩa, tất cả hãng hàng không trên thế giới sẽ bị đánh thuế carbon, kể cả Việt Nam. Do đó, nếu các hãng mà không có lộ trình, công nghệ để giảm phát thải thì vé máy bay có theo tăng cao “ở trên trời”, thậm chí khả năng kinh doanh thua lỗ rất cao vì người ta sẽ chọn hãng hàng không khác giá rẻ hơn.

Doanh nghiệp Việt vẫn đang sử dụng dòng vốn ngắn hạn quá nhiều

Thực tế, các doanh nghiệp cũng đã rất ý thức trong việc phát triển bền vững. Tuy nhiên, với nguồn lực hạn chế, khó khăn trong quá trình chuyển đổi hệ thống, không ít đơn vị vẫn còn bối rối khi triển khai ESG.

Trong khi đó, yêu cầu từ các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư vốn thì ngày càng khắt khe. Dưới góc độ một đơn vị Fintech đã triển khai tốt về ESG, bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, đã có những đúc kết kinh nghiệm quý báu.

Bà cho biết, trong quá trình làm cầu nối nguồn vốn từ quỹ nước ngoài vào doanh nghiệp trong nước, bà nhận thấy điều đầu tiên nhà đầu tư sẽ hỏi doanh nghiệp rằng theo bộ tiêu chuẩn ESG gì. Sau đó họ sẽ rà soát một lượt các tiêu chuẩn đấy.

Có một số tiêu chí họ sẽ đánh giá rất kỹ lưỡng, trước hết là năng lực hội đồng quản trị và con người. Họ sẽ xem hội đồng quản trị có đa dạng không, có đủ đại diện cổ đông và có thành viên HĐQT độc lập không? Với doanh nghiệp niêm yết thì thuận lợi hơn, vì đã có sẵn những tiêu chuẩn, doanh nghiệp chỉ cần áp dụng theo tiêu chuẩn đó; trong khi với một số doanh nghiệp chưa niêm yết sẽ gặp khó khăn hơn.

Thứ hai, họ đánh giá về quy trình và vận hành chuyển đổi số. Một hệ thống phải đảm bảo được sự minh bạch, thông suốt và số hóa được hiệu suất vận hành để đo đếm, đánh giá.

Thứ ba, đây là yếu tố rất quan trọng, là sự vững mạnh và minh bạch của dòng tiền, cũng như sức mạnh tài chính của doanh nghiệp. Nhà đầu tư đồng thời quan tâm đến cấu trúc nợ vay của doanh nghiệp.

“Câu chuyện thường xuyên tôi gặp khi một nhà đầu tư đặt vấn đề với doanh nghiệp là doanh nghiệp đang sử dụng dòng vốn ngắn hạn quá nhiều trên tổng vốn của họ. Với nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường, họ sẽ soi rất kỹ những doanh nghiệp đang phụ thuộc vào vốn ngắn hạn, và đánh giá rằng khi có dòng vốn dài hạn thì doanh nghiệp sẽ sử dụng hiệu quả hay không”, bà Linh nói.

3 bài học từ doanh nghiệp đạt danh vị Vietnam ESG Awards

Bổ sung, ông Phạm Xuân Hòa - đại diện STP Group (doanh nghiệp đạt danh vị Vietnam ESG Awards 2025 trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 do báo Dân trí khởi xướng, tổ chức), chỉ rõ 3 khó khăn của công ty trong quá trình triển khai ESG.

Vấn đề thứ nhất chính là mức độ phức tạp của hồ sơ. Với các nguồn vốn xanh, nhất là từ quốc tế, năng lực đáp ứng về mặt hồ sơ về các tổ chức quốc tế với một doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn.

Cái khó khăn thứ hai liên quan đến nhận thức về vốn xanh. Ông cho biết, nhiều người vẫn ngộ nhận rằng các nguồn vốn xanh thì chi phí nó rất là rẻ. Nhưng thực ra, với trải nghiệm của STP Group, khoản vốn xanh từ một ngân hàng quốc tế (khoảng 14 tỷ đồng) công ty nhận được năm qua không rẻ.

Ông cho biết, chi phí nguồn vốn này thực tế không rẻ hơn nhiều khi so sánh với các nguồn vốn khác công ty đang huy động, song lợi ích lại giúp STP Group có được năng lực hoàn thiện hồ sơ tốt hơn. Bởi, cơ bản các nguồn vốn xanh là nguồn vốn tín chấp và cơ bản là nó là nguồn vốn dài hạn.

Khó khăn cuối cùng là con người. Việc đào tạo nhân sự về ESG theo vị này rất thử thách. Các tiêu chuẩn về GRI hay là các tiêu chuẩn về quản trị doanh nghiệp ESG thì ban lãnh đạo có thể hiểu rất sâu, nhưng để phổ biến cho người lao động không hề dễ. Do đó, công ty quyết định thành lập ra những ban như là ban vì người lao động, ban ESG… song song phải có phụ cấp cho những người tham gia công tác này.

“Dù vậy, thật sự để mọi người có thể triển khai được công tác ESG thực chất, thì chúng tôi cho rằng là hiểu biết của cán bộ nhân viên và sự đào tạo vẫn cần tốt hơn. Đấy là những khó khăn của chúng tôi”, ông nói.