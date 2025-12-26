Sản xuất sạch nhưng bảo quản không sạch thì không còn ý nghĩa

Hơn 8,5 triệu hộ gia đình, cơ sở ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn

Ngày 25/12, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025".

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 8,5 triệu hộ gia đình hội viên nông dân, phụ nữ và các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ đã ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn.

Hội Nông dân đã xây dựng trên 20.000 mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP. Hội cũng hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý trên 7.000 sản phẩm nông nghiệp, gần 9.000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, chương trình đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ Trung ương tới địa phương.

Phạm vi chương trình tương đối bao quát, toàn diện tới các đối tượng. Nhiều mô hình hay được xây dựng như "Nông dân nói không với thực phẩm bẩn", "Cửa hàng nông sản an toàn" của Hội Nông dân; mô hình "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Chợ bảo đảm an toàn thực phẩm" của Hội Phụ nữ…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, việc triển khai chương trình vẫn còn những hạn chế như hoạt động truyền thông, vận động áp dụng mô hình sản xuất an toàn còn chưa đạt kỳ vọng; sự phối hợp giữa các cơ quan có nơi chưa hoàn toàn chặt chẽ...

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì Hội nghị (Ảnh: VGP).

Nếu sản xuất sạch nhưng bảo quản không sạch thì cũng không còn ý nghĩa

Thống nhất với đề xuất có chương trình phối hợp giai đoạn tới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, 3 cơ quan này cần thống nhất tên gọi, nội dung, phạm vi và phấn đấu ký kết chương trình mới trước ngày 15/1/2026, bảo đảm sự liên tục trong hoạt động triển khai.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 về các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xác định xây dựng một nước Việt Nam khỏe mạnh.

Thời gian tới, lãnh đạo Chính phủ cho rằng phải tiến hành các giải pháp toàn diện hơn, làm sao phối hợp chặt chẽ hơn, trong đó đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp sạch.

"Chúng ta đã tập trung nhiều vào sản xuất kinh doanh, nên chăng chúng ta tính toán tập trung cao hơn nữa vào khâu bảo quản và vận chuyển sản phẩm", Phó Thủ tướng đặt vấn đề, "làm sao lan tỏa ý thức trong cộng đồng, trong các nhà sản xuất kinh doanh".

Nếu chúng ta sản xuất sạch nhưng bảo quản không sạch thì cũng không còn ý nghĩa. Ý thức của bản thân người tham gia chuỗi sản xuất rất quan trọng.

Bộ Tài chính thực hiện rà soát, hướng dẫn các bộ, cơ quan, các hội và UBND cấp tỉnh về việc bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước theo quy định để thực hiện chương trình. Vốn Trung ương chỉ là vốn mồi, cần sự chung tay từ các địa phương, Phó Thủ tướng nói thêm.

Bộ Y tế cần tập trung cao độ cho xây dựng, hoàn thiện các chính sách liên quan đến an toàn thực phẩm như xây dựng Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Hội Nông dân và Hội Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh bảo đảm an toàn thực phẩm; tham mưu xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn tới.

UBND tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ Hội Nông dân, Phụ nữ thực hiện chương trình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nhất là bảo đảm kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc thực hiện chương trình trên địa bàn.