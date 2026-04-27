“Săn” vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng, ưu đãi tới 1 triệu đồng

Đặt vé máy bay ngay trên ứng dụng ngân hàng trở thành lựa chọn phổ biến

Thị trường hàng không thời gian gần đây chịu áp lực chi phí nhiên liệu, buộc nhiều hãng phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, thậm chí cắt giảm một số đường bay.

Giá vé có xu hướng tăng so với cùng kỳ, trong khi số lượng chuyến và khung giờ bay ngày càng hạn chế.

Trong bối cảnh đó, hành vi đặt vé của người dùng cũng có sự thay đổi. Thay vì mở nhiều ứng dụng hoặc website để so sánh, nhiều hành khách lựa chọn đặt vé máy bay ngay trên ứng dụng ngân hàng đang sử dụng.

Cách làm này giúp rút ngắn thời gian và thuận tiện hơn trong việc theo dõi biến động giá.

Đặt vé máy bay trên app (ứng dụng) ngân hàng được nhiều người lựa chọn trong dịp cao điểm (Ảnh: VNPAY).

Anh Duy Nam (Hà Nội) cho biết, gia đình anh có kế hoạch du lịch hè nên phải cân nhắc kỹ thời điểm đặt vé.

“Giá vé tăng đúng dịp cao điểm nên tôi theo dõi trước vài ngày. Khi thấy mức giá hợp lý và giờ bay phù hợp thì đặt ngay. Tôi thường so sánh và đặt vé ngay trên ứng dụng của ngân hàng BIDV, vừa tiện vừa yên tâm vì không phải chuyển qua nhiều nền tảng khác”, anh nói.

Không chỉ anh Nam, nhiều người dùng hiện nay cũng ưu tiên các nền tảng quen thuộc như ứng dụng ngân hàng để thực hiện đặt vé máy bay, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu di chuyển tăng cao.

Ưu đãi tới 1 triệu đồng, hỗ trợ người dùng tối ưu chi phí trong mùa cao điểm

Không chỉ tìm kiếm sự thuận tiện, người dùng ngày càng quan tâm đến các yếu tố giúp tối ưu chi phí khi đặt vé máy bay. Các chương trình ưu đãi vì vậy trở thành một trong những lý do khiến kênh đặt vé trên ứng dụng ngân hàng được lựa chọn nhiều hơn.

Theo đó, từ nay đến 5/5, khách hàng có thể nhận ưu đãi giảm 50%, tối đa 1 triệu đồng khi nhập mã NGAYLE vào 11h các ngày thứ ba, năm và bảy, áp dụng cho mọi chặng bay nội địa và quốc tế.

Ngoài ra, từ nay đến 1/7, khách hàng mới còn được tặng mã giảm giá tới 100.000 đồng cho giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên.

Với khách hàng hiện hữu, chương trình cũng áp dụng mức giảm tương tự cho các giao dịch đủ điều kiện. Các chương trình ưu đãi theo khung giờ được đánh giá phù hợp với thói quen “canh vé” của người dùng, giúp giảm áp lực chi phí trong mùa cao điểm.

Ưu đãi lên tới 1 triệu đồng khi đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng hoặc ứng dụng VNPAY (Ảnh: VNPAY).

Song song với ưu đãi, dịch vụ đặt vé máy bay tích hợp trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY còn cho phép người dùng tìm kiếm, so sánh giá, lựa chọn chuyến bay và thanh toán ngay trong cùng một nền tảng. Nhờ đó, quy trình đặt vé được rút gọn, hạn chế thao tác trung gian và đảm bảo tính liền mạch.

Ngoài ra, các tiện ích như xuất vé điện tử, quản lý hành trình hay hỗ trợ 24/7 cũng góp phần nâng cao trải nghiệm, giúp người dùng chủ động hơn trong mỗi chuyến đi.

Hướng dẫn đặt vé máy bay trên các ứng dụng ngân hàng/ứng dụng VNPAY:

Bước 1: Truy cập ứng dụng ngân hàng, ứng dụng VNPAY. Chọn tính năng Đặt vé máy bay.

Bước 2: Chọn Đặt vé nội địa hoặc quốc tế.

Bước 3: Chọn Chặng bay, ngày bay và các thông tin tìm kiếm.

Bước 4: Chọn/Nhập mã giảm giá và Thanh toán.