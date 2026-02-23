Săn lùng "vàng biết đi": Túi xách xa xỉ sinh lời đánh bại chứng khoán Mỹ

Theo một khảo sát gần đây của tổ chức tài chính TIAA, khoảng 10% người Mỹ được hỏi thừa nhận cơ hội tốt nhất để họ có tiền trang trải tuổi già không đến từ các kênh tiết kiệm truyền thống, mà từ việc trúng số hoặc đầu tư vào túi xách xa xỉ.

Thoạt nghe, đây giống như một lời nói đùa châm biếm về áp lực chi phí sinh hoạt. Thế nhưng, khi bóc tách những lớp lang của thị trường đầu tư hiện đại, việc gửi gắm niềm tin vào những món đồ da thủ công đắt đỏ không hẳn là một sự bốc đồng.

Túi xách Hermès là một khoản đầu tư hấp dẫn nếu bạn đủ tiền để sở hữu (Ảnh: Reuters).

Từ món đồ hưởng thụ thành "vàng biết đi"

Phần lớn mọi người thường xếp túi xách hay giày dép vào nhóm tiêu sản, chỉ phục vụ nhu cầu hưởng thụ xa hoa. Tuy nhiên, giới chuyên gia thị trường lại đang nhìn nhận một số ít các món đồ cao cấp như những tài sản đầu tư thực thụ, tương tự như cổ phiếu hay kim loại quý.

Theo tờ Business Insider trích dẫn nghiên cứu từ nền tảng hàng xa xỉ FashioNica, mẫu túi Mini Kelly II của nhà Hermès đã mang lại mức lợi nhuận hơn 300% trong giai đoạn từ năm 2022 đến 2025.

Giá trị của chiếc túi này đã nhảy vọt từ mức 9.200 USD lên tới 36.980 USD trên thị trường bán lại. Để đặt lên bàn cân, trong cùng khoảng thời gian đó, chỉ số S&P 500 (thước đo chuẩn mực của thị trường chứng khoán) chỉ ghi nhận mức tăng trưởng 43%.

Dòng túi huyền thoại Birkin cũng không kém cạnh khi chứng kiến mức tăng giá 285%. Làn sóng này còn lan sang những sản phẩm thời trang tinh hoa khác như mẫu túi The Row Margaux 15 với mức tăng 56% trong ba năm, hay đôi giày thể thao Louis Vuitton hợp tác cùng Nike Air Force One Low tăng vọt 125%.

Lý giải cho mức định giá "trên trời" này, bà Amrita Bashin, Giám đốc điều hành nền tảng bán lại hàng cao cấp Sotira, nhận định rằng động lực cốt lõi đến từ sự khan hiếm thực sự và hữu hình. Rất nhiều người mua túi Birkin rồi chỉ cất kỹ trong nhà như một dạng tài sản lưu trữ, giống hệt cách người ta mua vàng.

Không giống như các loại tài sản mang nặng tính đầu cơ như NFT, những chiếc túi Hermès là minh chứng rõ ràng cho nguyên lý cung cầu mất cân bằng. Chính hãng thiết kế đã tạo ra một rào cản vô hình bằng cách thẩm định khách hàng vô cùng khắt khe, khiến nhu cầu sở hữu luôn vượt xa khả năng cung ứng.

Sức hấp dẫn của những món đồ này lớn đến mức ông Daniel Langer, Giám đốc điều hành công ty Équité kiêm giáo sư chiến lược xa xỉ tại Đại học Pepperdine, ví von chúng như những "tài khoản ngân hàng biết đi".

Dưới góc độ tài chính, ông Langer cho rằng việc mua túi Hermès hay đồng hồ Patek Philippe có nét tương đồng rất lớn với việc đầu tư cổ phiếu. Nhà đầu tư rót tiền vì họ tin tưởng vào khả năng quản lý của ban lãnh đạo và kỳ vọng giá trị thương hiệu sẽ tiếp tục thăng hạng trong tương lai.

Sự trỗi dậy của các quỹ phòng hộ "săn" hàng hiệu

Khi một chiếc túi xách bắt đầu được định giá như một tài sản đầu tư an toàn, các định chế tài chính chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc. Theo tờ Forbes, công ty công nghệ quản lý tài sản Luxus do bà Dana Auslander, một cựu lãnh đạo cấp cao của quỹ đầu tư Blackstone sáng lập, đã tạo ra một bước ngoặt trên thị trường khi ra mắt các quỹ phòng hộ chuyên biệt chỉ đầu tư vào túi Birkin và Kelly.

Với chiến lược coi túi xách là tài sản đạt chuẩn đầu tư và dưới sự hậu thuẫn của nhà đấu giá danh tiếng Christie’s, quỹ đầu tiên của Luxus đã huy động thành công 1 triệu USD vào tháng 5/2025.

Kết quả ghi nhận vô cùng ấn tượng với mức lợi nhuận ròng 34% và thời gian bán lại trung bình chỉ mất 43 ngày. Trước lực cầu vượt xa kỳ vọng, Luxus đã nhanh chóng lập quỹ thứ hai và huy động thêm 2 triệu USD.

Mô hình đầu tư này mang đến một luồng gió mới cho lĩnh vực quản lý tài sản tư nhân. Các nhà đầu tư không cần trực tiếp sở hữu và bảo quản chiếc túi, thay vào đó họ sở hữu phần vốn trong quỹ. Để chuẩn hóa dữ liệu thị trường, Luxus đang xây dựng Chỉ số giá Hermès nhằm dự đoán xu hướng biến động trong vòng 1-5 năm tới, từ đó tối ưu hóa tỷ suất hoàn vốn.

Một chi tiết phản ánh tư duy tài chính rất rõ nét là dù khách hàng sử dụng Birkin chủ yếu là nữ giới, phần lớn nhà đầu tư rót tiền vào quỹ phòng hộ này lại là nam giới. Họ hiểu rằng sức lan tỏa của những chiếc túi này tạo ra vòng quay vốn cực kỳ nhanh, giúp danh mục có thể sinh lời với tốc độ mà nhiều kênh truyền thống khó lòng đạt được.

Góc khuất thanh khoản và rủi ro lợi nhuận ảo

Thị trường đầu tư hàng xa xỉ không chỉ có những câu chuyện lợi nhuận ấn tượng. Đằng sau các mức sinh lời ba chữ số là loạt rủi ro tài chính mà nhà đầu tư cá nhân cần nhận diện rõ, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” lan rộng.

Rủi ro đầu tiên đến từ vấn nạn hàng giả ngày càng tinh vi. Ông Graham Wetzbarger, Giám đốc xác thực của Luxus, cho biết sự phát triển mạnh của thị trường bán lại đã kéo theo làn sóng làm giả chuyên nghiệp. Nhiều sản phẩm được hoàn thiện kỹ lưỡng từ chất liệu da, phụ kiện kim loại đến chi tiết logo, đủ sức đánh lừa cả người mua có kinh nghiệm, nhất là trên các nền tảng trực tuyến ẩn danh.

Bên cạnh đó, tính thanh khoản thấp và chi phí ẩn là trở ngại đáng kể. Theo Investopedia, trường hợp một số mẫu Hermès Birkin tăng giá ấn tượng chỉ mang tính cá biệt, không đại diện cho toàn thị trường. Các sàn giao dịch hàng xa xỉ có thể thu phí hoa hồng tới 40%, khiến lợi nhuận thực nhận bị thu hẹp đáng kể.

Một số mẫu túi thiết kế đã tăng giá mạnh theo thời gian nhưng đó là ngoại lệ, không phải quy luật chung (Ảnh: Samorga).

Khác với chứng khoán có thể giao dịch gần như tức thời, một chiếc túi trị giá hàng chục nghìn USD có thể mất nhiều tháng để tìm được người mua phù hợp. Điều này khiến tài sản trở nên kém hiệu quả nếu nhà đầu tư cần xoay vòng vốn nhanh.

Dữ liệu từ Chỉ số Đầu tư Xa xỉ Knight Frank 2024 cho thấy, dù túi xách là nhóm tăng giá tốt nhất trong các tài sản sưu tầm, mức tăng trung bình toàn ngành chỉ đạt 2,8%, thấp hơn cả lạm phát 2,9% cùng kỳ. Trong khi đó, đầu tư thụ động vào chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng hơn 20% trong năm.

Xu hướng đầu tư hàng hiệu phản ánh nhu cầu đa dạng hóa tài sản trong môi trường nhiều biến động. Tuy nhiên, như Investopedia lưu ý, đây không phải kênh tích lũy ổn định hay tạo dòng tiền đều đặn. Một số phiên bản giới hạn có thể tăng giá mạnh, nhưng phần lớn sản phẩm không bảo đảm khả năng sinh lời bền vững theo thời gian.