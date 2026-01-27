Sân bay Nội Bài sương mù dày đặc, 13 chuyến bay bị ảnh hưởng

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết sáng sớm 27/1, sương mù dày đặc và trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn tại khu vực sân bay Nội Bài khiến nhiều chuyến bay không đảm bảo điều kiện cất, hạ cánh.

Trong đó, 4 chuyến bay khởi hành từ sân bay Nội Bài phải lùi giờ cất cánh, 5 chuyến đến sân bay này phải bay vòng, chờ thời tiết tốt hơn để hạ cánh; có 4 chuyến đến Nội Bài phải chuyển hướng đến các sân bay khác.

Các chuyến bay đến sân bay Nội Bài phải chuyển hướng đến sân bay khác gồm 2 chuyến bay của Vietnam Airlines và một chuyến bay của Pacific Airlines hạ cánh tại sân bay Cát Bi. Một chuyến bay của Turkish Airlines hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng.

Đến 8h22 sáng 27/1, sương mù giảm dần, các chuyến bay đi từ sân bay Nội Bài cất cánh bình thường. Đến 8h40, sương mù và mây giảm hơn, điều kiện thời tiết đảm bảo các chuyến bay đến sân bay Nội Bài hạ cánh bình thường.

Sương mù làm suy giảm tầm nhìn trên đường băng (Ảnh: CAAV).

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã thông báo về tình hình thời tiết ảnh hưởng tới khai thác để hành khách nắm thông tin, chủ động theo dõi lịch bay trên hệ thống màn hình hiển thị tại nhà ga và cập nhật thông báo mới nhất từ các hãng hàng không.

Tại các sân bay ở Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và miền Bắc, hiện tượng sương mù thường xảy ra vào đêm và sáng sớm mùa đông. Khi sương mù kết hợp không khí lạnh dễ xảy ra mưa phùn, mây thấp.

Hiện tượng này làm suy giảm nghiêm trọng tầm nhìn trên đường băng, buộc nhà chức trách hàng không phải hạn chế hoặc tạm dừng cất, hạ cánh để đảm bảo an toàn.

Dù các sân bay lớn như Nội Bài được trang bị hệ thống hạ cánh bằng thiết bị (ILS), hoạt động bay vẫn phụ thuộc vào ngưỡng tầm nhìn tối thiểu theo quy định.

Khi sương mù vượt quá giới hạn cho phép, máy bay phải bay chờ, chuyển hướng sang sân bay dự bị hoặc lùi giờ khai thác, kéo theo tình trạng chậm chuyến dây chuyền trong ngày.