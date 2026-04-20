Sân bay Long Thành bắt đầu tuyển dụng lao động, yêu cầu ra sao?

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành. Đợt tuyển dụng này là đợt tuyển đầu tiên cho giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành. ACV cần nhân sự tại 7 vị trí, liên quan đến đảm bảo an toàn hàng không, kiểm soát chất lượng, vận hành thiết bị mặt đất...

Về yêu cầu, ứng viên phải là công dân Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, tốt nghiệp THPT trở lên, có kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo và giao tiếp. Độ tuổi tối đa 30 hoặc 35 tùy vị trí. Ứng viên cũng phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ngoại ngữ và chứng chỉ liên quan. Số lượng tuyển cụ thể chưa được phía ACV công bố.

Sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015, với tổng diện tích khoảng 5.000ha tại Đồng Nai. Dự án có quy mô công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, chia làm 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2026, sân bay cần tuyển gần 14.000 lao động ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhu cầu lớn nhất thuộc nhóm dịch vụ hàng không với hơn 8.900 lao động, tiếp đến là lĩnh vực cảng hàng không, quản lý bay, vận tải hàng không và cảng vụ.

Công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Được kỳ vọng đóng góp cho ngành hàng không trong bối cảnh mới, dự án này thực tế chậm tiến độ so với kế hoạch.

Về việc này, trước đó, lãnh đạo Chính phủ đã có buổi kiểm tra công trường sân bay Long Thành, đồng thời yêu cầu ACV, nhà thầu và đơn vị có liên quan làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ dự án từ cơ cấu tổ chức, nhân sự, chậm thanh toán, để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. ACV phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu dự án sân bay Long Thành không hoàn thành đúng tiến độ cam kết.

Nhân sự tại các đơn vị liên quan cũng chứng kiến biến động lớn. Ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin đã bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT ACV cùng ông Nguyễn Tiến Việt - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV - để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo văn bản, hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến việc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Trước đó, một loạt động thái thay đổi nhân sự cấp cao đã diễn ra tại ACV và các nhà thầu liên quan.