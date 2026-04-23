Sabeco duy trì chi trả cổ tức 50% hai năm liên tiếp

Trong năm tài chính 2025, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.888 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.573 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với năm trước. Chỉ trong quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.119 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 32.597 tỷ đồng, với hệ số thanh toán hiện hành 2,49 lần.

Với nền tảng tài chính ổn định, Hội đồng quản trị đề xuất mức chi trả cổ tức tổng cộng tương đương 50% vốn điều lệ cho năm 2025. Đây là năm thứ hai liên tiếp Sabeco duy trì mức chi trả này.

Ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng giám đốc Sabeco, chia sẻ: “Năm 2025 đòi hỏi Sabeco cần sắc bén hơn trong thực thi, tập trung vào những cải thiện mang tính cấu trúc và sâu sắc hơn trên toàn hệ thống.

Trong bối cảnh thị trường chịu tác động từ nhu cầu suy yếu và cạnh tranh gia tăng, phản ứng của chúng tôi không chỉ nhằm đảm bảo kết quả tài chính mà còn nâng cấp năng lực trên cả phương diện thương mại, vận hành và số hóa”.

Ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng giám đốc Sabeco (Ảnh: Sabeco).

Những bước tiến trong hoạt động vận hành năm 2025

Trong năm 2025, chiến lược triển khai của Sabeco tập trung vào việc củng cố các năng lực cốt lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh trên ba trọng tâm. Thứ nhất, nâng cao hiệu quả thương mại và năng lực phân phối. Thứ hai, tối ưu danh mục sản phẩm và đẩy mạnh giá trị thương hiệu. Thứ ba, thúc đẩy hiệu quả vận hành và chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, hoàn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống kho bãi toàn quốc cùng các sáng kiến chuẩn hóa quy trình giao hàng đã giúp Sabeco giảm khoảng 5% chi phí trên mỗi lít bia và cải thiện rõ rệt chất lượng dịch vụ.

Sabeco chia sẻ về những bước tiến trong hoạt động vận hành năm 2025 (Ảnh: Sabeco).

Duy trì động lực phát triển trong năm 2026

Bước sang năm 2026, Sabeco tiếp tục lạc quan về bức tranh tăng trưởng của Việt Nam nhờ vào nhu cầu nội địa phục hồi và đà phát triển kinh tế tiếp diễn. Chiến lược phát triển của Sabeco tập trung vào bốn trọng tâm.

Trước tiên, Sabeco xác định tăng trưởng dựa trên chất lượng và hiệu quả thay vì mở rộng sản lượng.

Thứ hai, doanh nghiệp sẽ thúc đẩy cao cấp hóa danh mục sản phẩm và nâng tầm thương hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe và tinh tế của người tiêu dùng.

Theo đó, Sabeco sẽ ra mắt phiên bản lon giới hạn 333 Pilsner Cheers Pack dung tích 250ml vào tháng 5. Phiên bản lon 250ml sẽ là lựa chọn phù hợp cho dịp gặp gỡ cùng đồng nghiệp và bạn bè, mang đến những cuộc vui nhẹ nhàng, thêm gắn kết

Thứ ba, Sabeco tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và vận hành dựa trên dữ liệu. Cuối cùng, doanh nghiệp tăng cường quản trị và tích hợp ESG.

Sabeco sẽ tiếp tục tối ưu chuỗi cung ứng, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, củng cố vị thế tại thị trường nội địa và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế.

Nhận định về triển vọng năm 2026, ông Koh Poh Tiong, Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO, cho biết: “Trong bối cảnh môi trường kinh doanh cạnh tranh cao và chịu ảnh hưởng từ các yếu tố toàn cầu, Sabeco tin tưởng vào khả năng vượt qua thách thức và cam kết đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng dài hạn nhằm mang lại giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng”.

Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (Ảnh: Sabeco).

Dựa trên các định hướng này, Sabeco sẽ không ngừng củng cố vị thế trên thị trường thông qua năng lực thực thi kỷ luật, các quyết định đầu tư có chọn lọc và nền tảng vận hành vững chắc. Từ đó, công ty tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo giá trị bền vững, dài hạn cho các cổ đông, khách hàng và cộng đồng.