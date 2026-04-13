Royal Cup Series 2026 khởi động cùng sự đồng hành chiến lược của Nam A Bank

Sự đồng hành chiến lược từ Nam A Bank

Trong bức tranh tổng thể đó, Nam A Bank được định vị không chỉ là nhà tài trợ mà là đối tác đồng hành chiến lược, góp phần kiến tạo nền tảng phát triển dài hạn cho giải đấu.

Lễ công bố giải đấu chuyên nghiệp Royal Cup Series 2026 (Ảnh: BTC).

Việc lựa chọn đồng hành cùng một hệ thống giải đấu chuyên nghiệp có tính liên tục và gắn với bảng xếp hạng quốc gia phản ánh rõ chiến lược của ngân hàng trong việc mở rộng kết nối với cộng đồng khách hàng cao cấp thông qua golf, đồng thời xây dựng hệ sinh thái bền vững, gia tăng giá trị trải nghiệm cho khách hàng trên nền tảng các hoạt động thực tế.

Đại diện Nam A Bank cùng các đối tác tổ chức Royal Cup Series 2026 (Ảnh: BTC).

Điểm đáng chú ý trong chiến lược của Nam A Bank là cách tiếp cận golf không chỉ như một kênh truyền thông, mà là nền tảng kết nối giá trị dài hạn.

Thông qua việc đồng hành cùng Royal Cup Series 2026, ngân hàng góp phần nâng cao tiêu chuẩn tổ chức giải đấu, thúc đẩy môi trường thi đấu chuyên nghiệp và tạo dựng không gian kết nối giữa golfer (người chơi golf), doanh nhân và các đối tác, qua đó từng bước hình thành một hệ sinh thái khách hàng dựa trên trải nghiệm, thay vì chỉ xoay quanh các sản phẩm tài chính truyền thống.

Với cấu trúc thi đấu nhiều chặng, hệ thống tính điểm ranking quốc gia cùng sự tham gia của các đối tác chiến lược, Royal Cup Series 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những giải đấu tiêu biểu trong hệ sinh thái golf chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa một đơn vị tổ chức có định hướng bài bản và một đối tác tài chính có tầm nhìn dài hạn như Nam A Bank cho thấy xu hướng phát triển mới của thể thao hiện đại, nơi giá trị chuyên môn, cộng đồng và thương hiệu được kết nối trong một cấu trúc bền vững.

Trong dài hạn, những mô hình như Royal Cup Series không chỉ góp phần nâng cao chất lượng thi đấu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thị trường golf chuyên nghiệp, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các lĩnh vực kinh tế, thể thao và dịch vụ.

Nâng tầm chuẩn mực giải đấu chuyên nghiệp

Lễ công bố diễn ra ngày 5/4 tại Royal Long An Golf & Country Club, không chỉ mở ra một mùa giải mới với quy mô nâng tầm, mà còn phản ánh xu hướng gắn kết ngày càng rõ nét giữa thể thao đỉnh cao và chiến lược phát triển thương hiệu của các tổ chức tài chính trong bối cảnh mới.

Tiếp nối nền tảng thành công của Royal’s Cup 2025, Royal Cup Series 2026 được nâng cấp toàn diện với cấu trúc gồm 3 chặng thi đấu diễn ra trong các tháng 4, 6 và 8, thuộc hệ thống VGA Development Tour của Hiệp hội Golf Việt Nam.

Royal Cup Series 2026 dự kiến quy tụ hơn 300 golfer và kết quả ghi nhận trên bảng xếp hạng quốc gia (Ảnh: BTC).

Việc kết quả thi đấu được ghi nhận trên bảng xếp hạng quốc gia không chỉ gia tăng tính cạnh tranh mà còn khẳng định giá trị chuyên môn của giải trong hệ thống thi đấu golf chuyên nghiệp.

Mùa giải năm nay quy tụ hơn 300 golfer chuyên nghiệp và nghiệp dư trình độ cao với handicap dưới 5.0, tổng giá trị giải thưởng lên tới 1,1 tỷ đồng. Giải đấu được tổ chức theo mô hình nhiều chặng đòi hỏi phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu dài hạn, qua đó từng bước tiệm cận chuẩn mực của các hệ thống giải đấu chuyên nghiệp trong khu vực.

Chặng mở màn (LEG 1) dự kiến diễn ra trong hai ngày 21-22/4 tại Royal Long An Golf & Country Club theo thể thức đấu gậy 36 hố, với quy mô tối đa 100 vận động viên bao gồm golfer chuyên nghiệp, huấn luyện viên và các golfer nghiệp dư đạt chuẩn.

Việc tích hợp hệ thống ranking quốc gia không chỉ tạo cơ hội để các vận động viên tích lũy thành tích mà còn góp phần hình thành môi trường thi đấu bài bản, nơi năng lực chuyên môn được đo lường và ghi nhận một cách minh bạch, liên tục.

Royal Long An Golf & Country Club là địa điểm đăng cai chặng mở màn Royal Cup Series 2026 (Ảnh: BTC).

Royal Long An Golf & Country Club - địa điểm đăng cai chặng mở màn là sân golf 27 hố tiêu chuẩn quốc tế do Sir Nick Faldo thiết kế, nổi bật với địa hình mang tính chiến thuật cao, fairway hẹp và hệ thống green mở rộng, cách TPHCM 50km về phía Tây Nam, khoảng 1 giờ 15 phút di chuyển bằng ô tô từ Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (SGN) và trung tâm thành phố.

Bên cạnh điều kiện thi đấu, hệ thống tiện ích đồng bộ gồm khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, sân đèn đêm và các dịch vụ cao cấp góp phần hoàn thiện trải nghiệm tổng thể, qua đó cho thấy định hướng rõ ràng của ban tổ chức trong việc xây dựng Royal Cup Series trở thành một trong những hệ thống giải đấu có tiêu chuẩn vận hành cao tại Việt Nam.

Sự liên kết giữa Hiệp hội Golf Việt Nam, hệ thống sân golf Royal Golf và các đối tác đang hình thành cấu trúc vận hành đồng bộ, góp phần định hình mô hình phát triển chuyên nghiệp, bền vững cho golf Việt Nam.