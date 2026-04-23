ROX Key thuộc Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

2026 là năm thứ 16 bảng xếp hạng FAST500 được công bố. Bảng xếp hạng này ghi nhận khách quan và tôn vinh những thành quả của các doanh nghiệp tăng trưởng cao và hiệu quả.

Những doanh nghiệp có mặt trong bảng xếp hạng đều có thành tích kinh doanh nổi bật, có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế, mở ra cơ hội và thu hút các nguồn lực đầu tư mạnh mẽ, góp phần quảng bá thương hiệu doanh nghiệp Việt ở trong nước và quốc tế.

Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hiệp, đại diện ROX Key nhận chứng nhận tại Lễ công bố FAST500 năm 2026 (Ảnh: ROX Key).

Tăng trưởng ổn định giữa biến động

Ngày 22/4, đại diện ROX Key đã tham dự lễ công bố Bảng xếp hạng FAST500 2026 diễn ra tại TPHCM.

FAST500 2026 ghi nhận 6 năm liên tiếp ROX Key được Vietnam Report vinh danh ở hai bảng xếp hạng là FAST500 và Profit500, phản ánh năng lực tăng trưởng song hành với hiệu quả lợi nhuận.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện ROX Key cho biết: “Việc 6 năm liên tiếp có mặt trong các bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam là sự ghi nhận cho nỗ lực duy trì tăng trưởng bền vững của ROX Key trong một giai đoạn nhiều biến động.

Chúng tôi xác định tăng trưởng không chỉ đến từ mở rộng quy mô, mà còn từ việc nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực và không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ để tạo giá trị dài hạn cho khách hàng và đối tác”.

ROX Key duy trì tăng trưởng và cải thiện mạnh mẽ biên lợi nhuận trong năm 2025 (Ảnh: ROX Key).

Thực tế, năm 2025 khép lại với nhiều thách thức từ cả kinh tế toàn cầu lẫn trong nước. Tuy nhiên, ROX Key vẫn duy trì được quỹ đạo tăng trưởng ổn định. Doanh thu của tổng công ty đạt 1.032 tỷ đồng, tăng 6,91% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 286,988 tỷ đồng, tăng 302,83%, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 267,380 tỷ đồng, tăng 414,1%.

Những con số này phản ánh rõ hiệu quả từ việc mở rộng quy mô dịch vụ cốt lõi, tái cấu trúc danh mục đầu tư và kiểm soát chi phí.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, việc ROX Key duy trì tăng trưởng và cải thiện mạnh mẽ biên lợi nhuận cho thấy năng lực điều hành linh hoạt cũng như khả năng thích ứng với chu kỳ kinh tế.

Hoàn thiện hệ sinh thái tích hợp, mở rộng động lực tăng trưởng

Năm 2025 cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi ROX Key từng bước triển khai mô hình hợp lực giữa các công ty thành viên, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp.

Theo đó, các nguồn lực nội bộ được tối ưu hóa, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ khép kín từ công nghệ, vận hành, nhân sự đến truyền thông. Việc tăng cường bán chéo dịch vụ không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Trong cấu trúc này, công ty mẹ giữ vai trò hạt nhân điều phối chiến lược, kết nối các đơn vị thành viên như TNPM (quản lý vận hành tòa nhà), IMC (quản lý khu công nghiệp), TNTech (công nghệ) và TNTalent (nhân sự).

Qua đó, ROX Key củng cố vị thế trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời mở rộng năng lực cung cấp các giải pháp dịch vụ tổng thể cho doanh nghiệp.

Công nghệ là một trụ cột giúp ROX Key củng cố nền tảng tăng trưởng (Ảnh: ROX Key).

Song song với việc tối ưu nội lực, ROX Key cũng chủ động mở rộng danh mục đầu tư nhằm tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Trong năm 2025, doanh nghiệp đã đầu tư vào lĩnh vực năng lượng điện - một lĩnh vực được đánh giá giàu tiềm năng trong xu hướng chuyển dịch năng lượng. Đồng thời, việc gia tăng đầu tư vào Popplife (marketing - truyền thông) giúp hoàn thiện hệ sinh thái, tăng khả năng kết nối khách hàng và nâng cao giá trị thương hiệu.

Hòa vào dòng chảy của tập đoàn ROX ở dấu mốc kỷ niệm 30 năm kiến tạo - vươn xa, ROX Key cùng toàn hệ sinh thái đang nỗ lực hoàn thiện chuẩn vận hành xuất sắc thông qua việc kiến tạo các giá trị sống “đẹp - chất - nâng tầm”, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng và đóng góp vào chuẩn mực sống hiện đại.

Chiến lược phát triển gắn với giá trị sống này cho thấy định hướng dài hạn của doanh nghiệp: không chỉ mở rộng quy mô, mà còn nâng cấp chất lượng tăng trưởng, hướng tới sự phát triển bền vững và có chiều sâu.

Việc tiếp tục góp mặt trong FAST500 vì vậy không chỉ là sự ghi nhận về tốc độ tăng trưởng, mà còn phản ánh quá trình tái cấu trúc và nâng cấp mô hình vận hành theo hướng linh hoạt, tích hợp và hiệu quả hơn.