ROX Group - 30 năm kiến tạo hệ sinh thái thuận ích, nâng tầm chuẩn sống

Những chuyển động âm thầm định hình chuẩn sống mới

Những ngày đầu năm 2026, khu đô thị Goldmark City bước vào một nhịp phát triển mới với khối văn phòng và trung tâm thương mại đi vào hoạt động.

Với những cư dân đã gắn bó từ thuở ban đầu, các tiện ích đa dạng làm hoàn chỉnh hơn vòng tròn cuộc sống tại khu đô thị, nơi mọi nhu cầu được đáp ứng trong một bán kính đủ gần để trở thành thói quen.

Nhịp sống của Goldmark City sôi động và thuận tiện hơn nhờ sự xuất hiện của tòa tháp thương mại và văn phòng (Ảnh: ROX Group).

Gia đình anh Đỗ Long, chuyển về từ năm 2017, là một trong những nhân chứng cho sự chuyển mình đó. Gần một thập kỷ trôi qua, điều đọng lại trong anh không chỉ là những khoảng xanh hay hạ tầng ngày một hoàn chỉnh, mà là cảm giác “được lấp đầy” khi từng tiện ích, từng dịch vụ xuất hiện đúng lúc, vừa vặn với nhịp sống của cư dân.

Một đô thị không chỉ để ở mà để sống trọn vẹn, làm việc hiệu quả và tận hưởng mỗi ngày theo cách tự nhiên nhất.

Nếu tại Goldmark City, giá trị thuận ích được cảm nhận qua sự tiện nghi liền mạch, thì ở lĩnh vực khu công nghiệp, cách tiếp cận này tiếp tục được ROX Group mở rộng theo hướng công nghệ và bền vững.

Tại KCN Quang Minh (Hà Nội), một cách tiếp cận mới đang dần thay thế những phương thức vận hành truyền thống.

Hệ thống điều hành thông minh, tích hợp IoT, AI, Big Data và GIS, cho phép toàn bộ hoạt động của KCN được kết nối và giám sát tập trung tại Trung tâm điều hành. Từ an ninh, giao thông nội khu đến hạ tầng kỹ thuật, mọi chuyển động đều trở nên minh bạch, tối ưu và chủ động hơn.

KCN Quang Minh đang chuyển mình sang mô hình KCN thông minh (Ảnh: ROX Group).

Đằng sau những chuyển động ấy là một hệ sinh thái được kiến tạo qua thời gian, với nhiều lớp giá trị đan cài. Sau 3 thập kỷ phát triển với các đơn vị thành viên như ROX Living, ROX Signature, ROX iPark, ROX Group đã mở rộng hiện diện với hàng trăm dự án trên khắp cả nước.

Cùng với quy mô các dự án ngày càng lớn, tập đoàn cũng nỗ lực làm đầy hệ sinh thái theo chiều sâu, lấy con người làm trung tâm của trải nghiệm. Bên cạnh phát triển bất động sản, các dịch vụ vận hành từ quản lý, nhân sự, công nghệ đến truyền thông được tích hợp như những mảnh ghép hỗ trợ.

Thông qua ROX Key, các giải pháp quản lý và vận hành được chuẩn hóa, tạo nền tảng để mỗi dự án vận hành ổn định và gia tăng giá trị theo thời gian.

Trong đó, TNPM chăm sóc đời sống cư dân các khu đô thị, IMC giữ nhịp vận hành cho các KCN, TNTalent đồng hành phát triển nguồn nhân lực, trong khi TNTech thúc đẩy các giải pháp chuyển đổi số còn Popplife góp phần kết nối và lan tỏa giá trị sống, trải nghiệm cộng đồng.

Lĩnh vực năng lượng trở thành mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái. Việc triển khai các giải pháp năng lượng sạch như điện mặt trời áp mái tại khu công nghiệp, phát triển các nhà máy điện mặt trời giúp ROX Group từng bước hướng tới mô hình phát triển bền vững, giảm phát thải và tối ưu chi phí vận hành.

Sự kết nối giữa phát triển bất động sản, dịch vụ vận hành và hạ tầng năng lượng đang tạo nên một hệ sinh thái đa lớp, nơi các yếu tố hỗ trợ lẫn nhau, góp phần nâng chuẩn sống và môi trường sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững hơn.

Nâng tầm đời sống tinh thần đô thị

Khi nền tảng tiện ích và vận hành dần đạt đến độ hoàn thiện, chuẩn sống không còn dừng lại ở sự đầy đủ, mà chuyển sang một tầng giá trị tinh tế hơn, nơi đời sống tinh thần được nuôi dưỡng song hành với nhịp sống thường nhật.

Tại các khu đô thị như Goldmark City, ROX Living Đức Thọ, ROX Living Aquamarine… những hoạt động văn hóa - lễ hội dần trở thành nhịp điệu quen thuộc. Từ các sự kiện theo mùa, nhạc hội, không gian giao thoa văn hóa đến những trải nghiệm cộng đồng được tổ chức bài bản, mỗi điểm chạm đều góp phần biến nơi ở thành một trung tâm phong cách sống sống động.

Một hoạt động cộng đồng tại Goldmark City (Ảnh: ROX Group).

Tại các KCN do ROX Group phát triển, các hoạt động đồng hành cùng địa phương trong các dịp lễ hội cũng được duy trì thường niên, vừa góp phần gìn giữ bản sắc vừa tăng cường sự gắn kết với cộng đồng.

Nghệ thuật hàn lâm được ROX Group lựa chọn như một điểm nhấn để nâng tầm trải nghiệm. Sự đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và Nhà hát Hồ Gươm trong các chương trình hòa nhạc, ballet, opera giai đoạn 2025-2026 không chỉ mang những tác phẩm kinh điển đến gần công chúng, mà còn từng bước nuôi dưỡng gu thưởng thức của cộng đồng.

Cũng từ nền tảng đã được bồi đắp trong suốt ba thập kỷ, ROX Group đang từng bước mở rộng hành trình của mình ra thế giới, mang theo những chuẩn mực đã được kiểm chứng để tiếp tục nâng tầm chuẩn sống trong những bối cảnh mới.

Với ROX Group, hệ sinh thái hôm nay là kết quả của một quá trình tích lũy, vừa là điểm khởi đầu cho không gian phát triển rộng hơn. Trong dòng chảy đó, chuẩn sống không đứng yên, mà tiếp tục được tái định hình, linh hoạt hơn, tinh tế hơn và sẵn sàng thích ứng với những kỳ vọng của tương lai.