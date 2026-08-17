Rót thêm 17 tỷ USD, Warren Buffett đưa Alphabet vượt mặt Coca-Cola

Bước ngoặt mới trong danh mục của Berkshire Hathaway

Theo báo cáo danh mục 13F vừa nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Berkshire Hathaway đã mua thêm khoảng 48,1 triệu cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của Google) trong quý II, nâng tỷ lệ nắm giữ thêm 83%.

Hiện tập đoàn sở hữu gần 106 triệu cổ phiếu GOOG và GOOGL với tổng giá trị thị trường ước tính khoảng 36,6 đến 37,8 tỷ USD. Động thái này giúp Alphabet chiếm 10,2% danh mục chứng khoán của Berkshire, chính thức vượt qua khoản đầu tư mang tính biểu tượng vào Coca-Cola (35,1 tỷ USD) để vươn lên vị trí thứ 3, chỉ đứng sau Apple (gần 70 tỷ USD) và American Express (51,9 tỷ USD).

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett mua thêm hơn 48 triệu cổ phiếu Alphabet trong quý II/2026 (Ảnh: MW).

Đáng chú ý, khoảng 60% lượng cổ phiếu mua mới này đến từ đợt phát hành riêng lẻ trị giá 10 tỷ USD hồi tháng 6 nhằm tài trợ cho hạ tầng AI của Alphabet. Khoảng 7 tỷ USD còn lại được Berkshire gom trực tiếp từ thị trường.

Chia sẻ trên CNBC, huyền thoại Warren Buffett tiết lộ việc giải ngân vào Alphabet là ý tưởng do chính ông khởi xướng từ quý III/2025. Dù hiện tại đã chuyển giao phần lớn quyền điều hành và lựa chọn danh mục hàng ngày cho CEO kế nhiệm Greg Abel, nhà đầu tư 95 tuổi khẳng định cả hai vẫn luôn thảo luận kỹ lưỡng về các quyết định phân bổ vốn lớn.

Alphabet hội tụ đầy đủ tiêu chí về một "con hào kinh tế" bền vững mà Buffett tìm kiếm với vị thế độc quyền của công cụ tìm kiếm Google, YouTube sở hữu 2,7 tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng và mảng điện toán đám mây Google Cloud vững vàng ở vị trí thứ 3 toàn cầu.

Cuộc hội ngộ hiếm hoi của hai trường phái đối lập

Không chỉ Berkshire Hathaway, một "cá mập" khét tiếng khác của phố Wall là Stanley Druckenmiller cũng mở vị thế mua mới Alphabet trong cùng quý.

Stanley Druckenmiller - cựu thuyền trưởng quỹ Quantum của George Soros và hiện quản lý Duquesne Family Office trị giá 5,21 tỷ USD - là đại diện tiêu biểu cho trường phái giao dịch vĩ mô linh hoạt, xoay chuyển danh mục theo xu hướng.

Báo cáo quý II cho thấy Duquesne không chỉ lần đầu mua cổ phiếu Alphabet mà còn gom mạnh Amazon (tăng hơn 1.000%), mua mới Advanced Micro Devices (AMD) và United Airlines, đồng thời thoái sạch vốn tại Broadcom, Intel và Micron Technology.

Dù theo đuổi hai triết lý đầu tư hoàn toàn trái ngược, cả Warren Buffett và Stanley Druckenmiller đều có chung tầm nhìn tại 3 thương vụ lớn trong quý II/2026, đó là cùng rót vốn vào Alphabet, cùng mua cổ phần hãng hàng không Delta Air Lines và doanh nghiệp xây dựng nhà ở D.R. Horton.

Việc hai bộ óc phân bổ vốn độc lập cùng tìm đến một điểm đến phản ánh sức hút nội tại đặc biệt của các doanh nghiệp đầu ngành trong bối cảnh thị trường tái định hình dòng tiền.

Tranh cãi quanh "cú đánh đẹp" và động thái rút lui khỏi ngành tài chính

Song song với việc gom mạnh cổ phiếu công nghệ và hàng không, Berkshire Hathaway tiếp tục xu hướng thu hẹp tỷ trọng nhóm ngân hàng - tài chính.

Tập đoàn đã cắt giảm 58% khoản đầu tư tại Capital One, giảm 7% tại Ally Financial và bán thêm 5,9% cổ phần Bank of America (tương đương 1,7 tỷ USD). Sau 8 quý liên tiếp bán ròng, vị thế của Berkshire tại Bank of America đã giảm tới 53%.

Động thái tái cơ cấu dòng tiền của Berkshire Hathaway cũng vấp phải những góc nhìn trái chiều. Michael Burry - nhà đầu tư nổi tiếng qua thương vụ "The Big Short" năm 2008 - đã bày tỏ sự hoài nghi trên Substack. Burry cho rằng nỗi lo lớn nhất của ông là người kế nhiệm Greg Abel có thể thiếu đi sự kiên nhẫn để chờ đợi một cơ hội thực sự hời như Buffett. Đồng thời ông lo ngại việc vội vã triển khai lượng tiền mặt khổng lồ (hiện vẫn còn khoảng 360 tỷ USD) là nhằm định hình dấu ấn chiến lược cá nhân hơn là chờ đợi mức giá tối ưu.

Trong triết lý đầu tư kinh điển, Buffett từng so sánh việc chọn cổ phiếu với môn bóng chày. Theo vị tỷ phú, một nhà đầu tư thông minh không nhất thiết phải vung gậy ở mọi cú ném, mà có quyền kiên nhẫn quan sát để chờ đúng "cú ném thuận lợi nhất" mà không sợ bị xử thua.

Dù vậy, theo 247wallst, báo cáo 13F chỉ phản ánh danh mục tại thời điểm cuối quý II. Berkshire và Duquesne đều đã mua cổ phiếu trước đợt tăng giá gần đây, nên việc hai cái tên lớn cùng xuất hiện trong danh sách sở hữu Alphabet không nên được hiểu như một tín hiệu mua bán dành cho nhà đầu tư cá nhân.