Ra mắt khách sạn thứ 5 tại Hòa Binh

Khách sạn thứ 5 của SOJO Hotels tại Hòa Bình.

Sự kiện ra mắt SOJO Hotel Hoa Binh là cột mốc khởi động cho chuỗi sự kiện khai trương một loạt các khách sạn thành viên thuộc SOJO Hotels trong năm 2022 - năm hứa hẹn nhiều khởi sắc của ngành du lịch - khách sạn khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch, dỡ bỏ hạn chế chuyến bay quốc tế và kích cầu du lịch nội địa.

SOJO Hotel Hoa Binh được vận hành theo mô hình khách sạn thuận ích (lấy trải nghiệm của khách hàng làm trung tâm) vốn được xem là điểm nổi trội khiến chuỗi SOJO Hotels khác biệt so với các khách sạn cùng phân khúc trên thị trường.

Lãnh đạo SOJO Hotels tại buổi ra mắt.

Thông qua việc áp dụng công nghệ một cách tối ưu, khách hàng sẽ được tiếp cận trải nghiệm số xuyên suốt từ đầu đến cuối hành trình lưu trú (đặt phòng, nhận phòng, trả phòng, điều khiển phòng, sử dụng phòng giặt là, phòng tập gym…) thông qua một ứng dụng được cài đặt trên điện thoại. Ngoài ra, khách hàng có thể chủ động hoàn tất thủ tục nhận phòng và chọn phòng mình thích ngay tại quầy check-in mà không cần thông qua bộ phận lễ tân.

Tuy được phát triển theo concept chung nhưng mỗi khi xuất hiện, SOJO Hotel luôn mang đậm dấu ấn địa phương và khắc họa nét văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đất đó. Nét riêng của SOJO Hotel Hoa Binh được truyền tải đến du khách thông qua ngôn ngữ thiết kế kiến trúc mới mẻ, sáng tạo, thể hiện thông qua những bức tranh vẽ theo phong cách neo-industrial với các họa tiết được lấy cảm hứng từ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình… cùng những nét tinh tế trong lối sống của các dân tộc như Mường, Dao, Tày, Thái, Mông… sinh sống tại nơi đây.

Không gian bên trong SOJO Hotels Hoa Binh.

SOJO Hotel Hoa Binh còn ghi điểm với du khách nhờ giảm thiểu tối đa các điểm chạm

vật lý và gia tăng trải nghiệm thông qua "điểm chạm cảm xúc đến từ thế hệ nhân viên mới đa nhiệm có tên gọi "Guru". Đây được xem là điểm khác biệt lớn của SOJO là điểm chạm cảm xúc tinh tế mà du khách cảm thấy thích thú và tò mò khi tiếp xúc.

Khác với mô hình khách sạn truyền thống bố trí nhân viên theo từng bộ phận: lễ tân, pha chế, quầy hỗ trợ thông tin… Tại SOJO, mỗi Guru sẽ đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau nhằm hỗ trợ du khách trọn vẹn xuyên suốt quá trình lưu trú, từ việc check-in, check-out, phục vụ đồ ăn uống, tư vấn dịch vụ, trò chuyện cùng khách về những nét văn hóa của vùng đất bản địa… Có thể nói, Guru chính là điểm chạm cảm xúc của du khách theo hướng "All in one" (tất cả trong một).

SOJO Hotel Hoa Binh giảm thiểu tối đa các điểm chạm vật lý.

Bên cạnh việc hóa thân vào nhiều vai khác nhau trong chuỗi dịch vụ, Guru còn như một người bạn địa phương kể cho du khách nghe những câu chuyện thú vị về danh lam thắng cảnh nổi tiếng hay phong tục tập quán của cư dân bản địa, những món ăn truyền thống, những loại hình văn hóa nghệ thuật, lễ hội dân gian làm nên nét đặc sắc của mảnh đất Hòa Bình, cái nôi của người Mường cổ. Những câu chuyện văn hóa phong phú được truyền tải sinh động qua lời kể thân thiện, gần gũi của Guru sẽ bồi đắp thêm ấn tượng tốt đẹp cho du khách về một vùng đất giàu bản sắc, giàu lòng hiếu khách.

Ông Nguyễn Bá Luân, Tổng Giám đốc chuỗi khách sạn SOJO Hotels cho biết: "SOJO Hotels chọn đặt khách sạn tại Hòa Bình với mong muốn mang đến cho du khách muôn phương nơi nghỉ chân hoàn toàn mới, mang hơi thở hiện đại nhưng trên cơ sở kế thừa từ mảnh đất giàu truyền thống. Phát triển dịch vụ du lịch sẽ thật sự bền vững và ý nghĩa khi chúng ta bảo tồn, gìn giữ và phát huy được nét đẹp truyền thống văn hóa xứ Mường trong thời kỳ công nghệ số như hiện nay".

Không gian phòng ngủ tại SOJO Hotel Hoa Binh.

Cùng với kế hoạch phục hồi ngành du lịch nói chung và mở cửa đón khách du lịch quốc tế, sự ra đời của SOJO Hotel Hoa Binh cùng hàng loạt khách sạn trong chuỗi SOJO Hotels đã và sắp đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực thúc đẩy ngành du lịch - khách sạn sớm khôi phục trở lại.