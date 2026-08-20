Quyết liệt thực hiện KPI, ai trì trệ "đứng sang một bên"

Nửa đầu năm 2026 khép lại với mức tăng GDP cả nước 8,18% - cao nhất nhiều năm qua - nhưng khoảng cách đến mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn còn không nhỏ.

Từ Hà Nội, Nghệ An đến Gia Lai, Quảng Trị, các địa phương bước vào chặng nước rút với kịch bản điều hành tính đến từng quý, từng ngành, gắn KPI với trách nhiệm người đứng đầu. Thông điệp chung rất rõ: ai dám nghĩ, dám làm sẽ được biểu dương; người trì trệ, né tránh phải "đứng sang một bên".

Hà Nội: Kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, 6 tháng đầu năm thành phố đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, giữ vững kỷ cương điều hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhờ đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,22% so với cùng kỳ (2025 tăng 7,63%). Kết quả này tuy thấp hơn kịch bản đặt ra từ đầu năm (10,36%) nhưng cao hơn mức tăng chung của cả nước (8,18%) và là mức cao nhất trong 10 năm gần đây của Hà Nội.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 410.000 tỷ đồng, hoàn thành trên 62% dự toán năm; giải ngân vốn đầu tư công đạt 64.000 tỷ đồng, trên 53% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ nhiều năm. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra các công trình trọng điểm trên địa bàn (Ảnh: Quang Thái).

Dù vậy, thành phố thẳng thắn nhìn nhận kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thủ đô, chưa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số mà Trung ương, Chính phủ giao; một số điểm nghẽn về đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị dự án vẫn cần tháo gỡ.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh 6 tháng cuối năm phải là giai đoạn tăng tốc, bứt phá. "Thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn, đồng thời tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra", ông nêu rõ.

Theo ông Thắng, đây là thời điểm thuận lợi khi Luật Thủ đô năm 2026 cùng các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các cơ chế, chính sách đặc thù bắt đầu phát huy hiệu quả - động lực thể chế quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, mở ra không gian phát triển mới cho thủ đô.

Ông phân tích, khoảng cách 2,14 điểm phần trăm giữa mức tăng 8,22% và kịch bản 6 tháng là rất lớn, đòi hỏi nửa cuối năm phải bứt phá mạnh hơn, đặc biệt ở các ngành có tỷ trọng lớn. Để cả năm đạt 11%, GRDP quý III phải tăng 12,54%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,73%; quý IV phải đạt 14,26%. Từng ngành cũng phải tăng tốc qua từng quý: khu vực dịch vụ tăng 13,60% trong quý III và 15,44% trong quý IV; công nghiệp - xây dựng tăng tương ứng 11,34% và 13,29%.

Những tháng cuối năm, trọng tâm trước hết của thành phố là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2026, coi đây là động lực dẫn dắt tăng trưởng; đồng thời tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư để triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng chiến lược: các tuyến quốc lộ, đường vành đai, các cầu qua sông Hồng, đường sắt, khu đô thị mới và nhà ở xã hội.

Với các dự án đã được cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, thành phố sẽ lập tổ công tác chuyên trách đồng hành cùng doanh nghiệp, rút ngắn tối đa thủ tục, đưa các biên bản ghi nhớ thành dự án cụ thể.

"Hà Nội cam kết phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và hành động; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước", ông Thắng nhấn mạnh.

Nghệ An: Ai trì trệ, "đứng sang một bên"!

Dù chưa chạm ngưỡng hai con số, mức tăng GRDP 9,65% của Nghệ An trong nửa đầu năm vẫn là con số cao nhất của tỉnh trong 14 năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết kết quả này đến từ sự chỉ đạo thống nhất, những đổi mới trong điều hành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Thu hút FDI đạt hơn 2,41 tỷ USD, đứng thứ 5 và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước là một dấu ấn nổi bật.

Hai mũi nhọn của tỉnh là công nghiệp, thu hút đầu tư, ưu tiên các khu công nghiệp, các dự án chế biến, chế tạo, linh kiện điện tử và thiết bị công nghệ cao. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trên địa bàn đạt hơn 74.300 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ - nguồn lực quan trọng để mở rộng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu ngân sách.

Phóng viên Dân trí (bên phải) có cuộc trò chuyện với ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (Ảnh: Ha Na).

Nghệ An đang tập trung triển khai các dự án trọng điểm như Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn gần 60.000 tỷ đồng (khoảng 2,2 tỷ USD) - dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, cảng nước sâu Cửa Lò khoảng 9.000 tỷ đồng, cao tốc Vinh - Thanh Thủy, cùng các công trình hạ tầng trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Theo Chủ tịch tỉnh, một trong những yếu tố giúp Nghệ An tạo dựng niềm tin với các tập đoàn lớn là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

"Muốn tăng trưởng, thu hút đầu tư phải tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp. Đã vào cuộc là phải làm quyết liệt, không kể thời gian, không có thứ bảy hay chủ nhật. Cán bộ phải chạy đua với thời gian để đồng hành cùng nhà đầu tư", ông Võ Trọng Hải nói.

Thay vì để doanh nghiệp tự tìm đến từng sở, ngành, UBND tỉnh đã lập tổ công tác đặc biệt trực tiếp hỗ trợ, xử lý vướng mắc. Một số tập đoàn lớn đánh giá thủ tục tại Nghệ An nhanh gọn: việc thuộc thẩm quyền được phân công xử lý ngay; vướng mắc phức tạp được xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, thời hạn giải quyết.

Cùng với đó, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với xúc tiến đầu tư sẽ tạo cơ sở phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch, đô thị và kinh tế biển; giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư được yêu cầu làm quyết liệt, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân để nhà đầu tư yên tâm.

Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An đặt tại phường Trường Vinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, ông Hải nhìn nhận 6 tháng cuối năm vẫn nhiều áp lực. Để đạt mục tiêu hai con số, tỉnh phải xử lý các điểm nghẽn, nhất là giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng - nhiệm vụ cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Các cấp, ngành được yêu cầu rà soát toàn bộ chỉ tiêu: chỉ tiêu đã đạt phải duy trì; nội dung chưa hoàn thành phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp.

Về công tác cán bộ, Chủ tịch tỉnh khẳng định kết quả thực hiện nhiệm vụ là căn cứ đánh giá, bố trí nhân sự. "Cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ không giữ vị trí cũ, không tiếp tục được xem xét bố trí vào vị trí tương đương. Nếu được điều chuyển sang công việc khác vẫn không đáp ứng yêu cầu thì tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định", ông nói.

"Không thể tồn tại tư tưởng "đánh trống bỏ dùi", nói mà không làm. Ai dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung sẽ được biểu dương, khen thưởng và tạo điều kiện phát huy năng lực. Người trì trệ, né tránh, đùn đẩy, không hoàn thành nhiệm vụ phải đứng sang một bên để người khác làm", ông Hải nhấn mạnh.

Một giải pháp quan trọng khác là xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 tập trung, trọng điểm, giảm dự án manh mún: Chính phủ yêu cầu giảm 30% số công trình khởi công mới so với giai đoạn 2021-2025, còn Nghệ An chủ động giảm khoảng 50%, dồn vốn cho hạ tầng giao thông, khu kinh tế, khu công nghiệp.

Chia sẻ về trăn trở trên cương vị người đứng đầu chính quyền tỉnh, ông Võ Trọng Hải cho biết mục tiêu lớn nhất là đưa Nghệ An phát triển nhanh nhưng bền vững; phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ phải đi đôi với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; tiếp tục quan tâm vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công và hộ nghèo.

"Tăng trưởng không chỉ được đánh giá bằng GRDP, số vốn đầu tư hay nguồn thu ngân sách mà phải thể hiện bằng hạ tầng tốt hơn, nhiều việc làm hơn và đời sống người dân được nâng cao", ông Hải chia sẻ.

Gia Lai: Tăng tốc bằng năng lực thực thi

GRDP của Gia Lai 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,21% - mức cao nhất trong nhiều năm và là kết quả đáng ghi nhận đầu tiên sau hợp nhất tỉnh, tạo nền tảng hướng đến mục tiêu tăng trưởng 8,8-9,4% và phấn đấu 10,2% cả năm. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, kết quả này không đến từ may mắn hay động lực ngắn hạn mà phản ánh hiệu quả điều hành và sự chủ động của các cấp, ngành.

Nhiều dự án quy mô lớn mới được thu hút trong năm nay nên chưa thể tạo giá trị tăng trưởng ngay. “Tăng trưởng cao không thể tạo ra trong một sớm một chiều. Muốn có kết quả hôm nay phải chuẩn bị từ nhiều năm trước”, ông Tuấn nói.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho rằng mục tiêu tăng trưởng hai con số là định hướng phấn đấu, không phải áp lực đạt bằng mọi giá. Trung ương giao khoảng 8%, tỉnh xây dựng kịch bản 8,8-9,4% và bổ sung kịch bản phấn đấu 10,2%. Đáng chú ý, trong bối cảnh bất động sản trầm lắng, thu nội địa của Gia Lai, không tính tiền sử dụng đất, đạt khoảng 75% dự toán năm, tăng gần 63% so với cùng kỳ. Tỉnh xác định không đánh đổi tài sản công để hoàn thành chỉ tiêu ngân sách.

Theo ông Tuấn, nếu trước đây bài toán của Gia Lai là tìm động lực tăng trưởng thì nay điểm nghẽn lớn nhất chuyển sang khâu thực thi. “Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn là thiếu cơ chế, thiếu dự án hay thiếu định hướng mà là thực thi”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Qua kiểm tra thực tế, nhiều dự án chậm tiến độ không phải do vướng quy định mà xuất phát từ tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ cơ sở. Không ít nơi vẫn chờ chỉ đạo dù vấn đề thuộc thẩm quyền. Giải phóng mặt bằng cũng là nút thắt lớn.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, nhiều tình huống phát sinh có thể chủ động xử lý nhưng một số địa phương lại chọn cách “để đó”, khiến dự án kéo dài. “Cán bộ phải bám sát thực tế, gặp dân, lắng nghe dân và đề xuất giải pháp phù hợp. Nếu cứ viện lý do chưa có quy định dự án sẽ mãi đứng yên”, ông Tuấn nói.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (bìa trái) lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, xã Đề Gi (Ảnh: Kim Loan).

Gia Lai có cơ sở kỳ vọng vào giai đoạn tăng trưởng mới khi dòng vốn liên tục được bổ sung. Hơn 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút hơn 170 dự án với tổng vốn đăng ký trên 165.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu số dự án cả năm. Tính chung, khoảng 405 dự án với tổng vốn gần 350.000 tỷ đồng đang được theo dõi triển khai.

6 tháng cuối năm, tỉnh tập trung vào 3 động lực gồm nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, nhất là các ngành hàng chủ lực như cà phê; công nghiệp - xây dựng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các dự án hạ tầng trọng điểm; du lịch, tận dụng đà tăng của khách quốc tế và chuẩn bị khai thác các chuyến bay charter quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, cơ hội bứt phá sau hợp nhất chỉ thành hiện thực khi bộ máy chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, từ chờ đợi sang chủ động tháo gỡ. Tăng trưởng nằm ở từng dự án được triển khai đúng tiến độ.

Quảng Trị: Tính toán từng quý để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,6%

Năm 2026, Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,6%, song 6 tháng đầu năm địa phương mới đạt khoảng 8,1%. Ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, cho biết UBND tỉnh đã cập nhật kịch bản điều hành theo từng quý: quý III phải tăng khoảng 11,28% và quý IV khoảng 14,29%; tính chung 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng 12,78%.

Điều đó đồng nghĩa mọi động lực từ công nghiệp, đầu tư công, dịch vụ đến cải cách hành chính đều phải vận hành đúng tiến độ, đồng bộ, không còn dư địa cho sự chậm trễ - phép thử với năng lực điều hành trong chặng nước rút.

Ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Về cơ cấu đóng góp, kịch bản của tỉnh đã lượng hóa khá rõ các khu vực kinh tế. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu, dự kiến tăng 24,63%; trong đó công nghiệp tăng khoảng 30,21%, xây dựng khoảng 18,7%. Các dự án trọng điểm có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn nửa cuối năm gồm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (xã Phú Trạch), Thủy điện La Trọng (xã Dân Hóa), Cảng nước sâu Mỹ Thủy (xã Mỹ Thủy) và 10 dự án công nghiệp chế biến, chế tạo dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2026.

Lĩnh vực dịch vụ dự kiến tăng 9,07%, với động lực từ du lịch, thương mại, logistics, vận tải, tài chính, bán lẻ và dịch vụ công. Đặc biệt, Cảng nước sâu Mỹ Thủy đã đón chuyến hàng đầu tiên ngày 15/7, mở dư địa mới cho dịch vụ cảng biển, logistics, kho bãi và xuất nhập khẩu, góp phần bù đắp sự giảm tốc của du lịch do thời tiết bất lợi. Từ ngày 16/8, đường bay Đồng Hới (Quảng Trị) - Cam Ranh (Khánh Hòa) chính thức được khai thác, mở rộng kết nối hàng không, thu hút du khách và tạo thêm cơ hội đầu tư.

Từ ngày 16/8, đường bay Đồng Hới (Quảng Trị) - Cam Ranh (Khánh Hòa) chính thức được khai thác (Ảnh: Nhật Anh).

Nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ vai trò "bệ đỡ" của nền kinh tế, dự kiến tăng 2,42% - mức không cao nhưng là ngưỡng tối thiểu cần duy trì để hạn chế tác động thiên tai, bảo đảm ổn định sản xuất trong mùa mưa bão.

Trên cơ sở kịch bản đã điều chỉnh, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành định kỳ đánh giá mức độ hoàn thành của từng ngành, lĩnh vực.

Theo ông Đạt, trong bối cảnh nhiều nguồn lực đầu tư xã hội còn khó khăn, đầu tư công tiếp tục là "vốn mồi" kích thích tăng trưởng. Tỉnh đã xây dựng danh mục công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2026, ưu tiên giải ngân các dự án hạ tầng giao thông kết nối, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; kiên quyết điều chuyển vốn khỏi dự án không có khả năng giải ngân, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân.

Sau hợp nhất, Quảng Trị đã mở rộng về diện tích, quy mô (Ảnh: Tiến Thành).

Sau hợp nhất, Quảng Trị đã mở rộng về diện tích, quy mô và lợi thế cạnh tranh - điều kiện vượt trội để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định 4 trụ cột của nền kinh tế là năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh; đồng thời cụ thể hóa các dự án thu hút đầu tư trong những lĩnh vực đặc thù như năng lượng, giáo dục, thể thao...

Lời tòa soạn: Lần đầu tiên, Chính phủ giao đồng bộ 32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và môi trường cho từng địa phương, gắn với cả năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Bức tranh tăng trưởng nửa đầu năm, vì thế là những chuyển động của một cơ chế điều hành mới. Tuyến bài "Tăng trưởng 2 con số tỉnh, thành" của báo Dân trí nhìn lại quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng tại các địa phương, nhận diện những động lực mới và đưa ra góc nhìn về giải pháp góp phần để các tỉnh, thành đạt và vượt mục tiêu trong năm nay.

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