Quỹ vàng lớn nhất thế giới dồn tiền mua 8 tấn sau khi liên tục bán ra

Chỉ tính riêng tuần qua, quỹ SPDR Gold Trust đã mua ròng 8 tấn vàng, nâng tổng giá trị tài sản tính đến cuối tuần đạt 166 tỷ USD. Động thái gom hàng của quỹ này diễn ra khi xung đột Trung Đông có tín hiệu hạ nhiệt, thể hiện qua việc Iran tạm thời mở lại eo biển Hormuz trong thời gian Israel - Lebanon ngừng bắn, cộng thêm đồng USD yếu đi.

SPDR là quỹ ETF vàng đầu tiên được giao dịch tại Mỹ, đồng thời có quy mô tài sản lớn nhất toàn cầu. Xu hướng mua bán của quỹ được các nhà đầu tư xem như một chỉ báo ngắn hạn về đà tăng hoặc giảm của thị trường kim loại quý toàn cầu.

Giao dịch của SPDR thường bám sát diễn biến địa chính trị và biến động lãi suất. Khi xung đột Trung Đông mới nổ ra, quỹ liên tục mua ròng để nâng dự trữ lên 1.100 tấn, đẩy giá trị tài sản lên 188 tỷ USD - tiệm cận mức cao kỷ lục trong 22 năm hoạt động.

Trước khi mua ròng trở lại trong tuần vừa qua, quỹ này được biết từng có động thái bán ròng. Thực tế, kim loại quý này từ đầu năm đến nay trải qua sự biến động mạnh. Có thời điểm, vàng đi ngược mọi dự báo.

Biến động mạnh của giá vàng nửa năm qua (Ảnh: Kitco).

Cuộc khảo sát hàng tuần của Kitco News với các chuyên gia phố Wall cho thấy sự lạc quan về triển vọng tăng giá ngắn hạn. Ghi nhận, có đến 8 trong số 10 nhà phân tích dự đoán kịch bản tích cực tiếp diễn, trong khi chỉ 2 người nêu quan điểm thận trọng.

Trong khảo sát trực tuyến với gần 50 nhà đầu tư cá nhân, 70% cũng tự tin vàng đi lên. Ngược lại, 11% cho rằng thị trường đi ngang và 19% nghiêng về kịch bản chuỗi tăng chấm dứt.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International (Mỹ), nhận định, vàng đang hưởng lợi từ sự bình tĩnh hơn của các bên liên quan tại khu vực Trung Đông. "Chừng nào các thỏa thuận ngừng bắn mong manh còn tồn tại, vàng lẫn bạc sẽ tiếp tục phục hồi", ông nói.

Đồng quan điểm, Adam Button (trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive) cho rằng vàng không còn là tâm điểm chú ý như hồi tháng 1, nhưng các động lực hiện hữu có thể đưa kim loại này sớm quay lại mốc 5.000 USD, tức tăng khoảng 3,5% so với hiện tại.

Trong nước, vàng miếng SJC hiện dao động quanh 168,5-172 triệu đồng một lượng (mua - bán), còn nhẫn trơn quanh 168-171,5 triệu đồng. Giá trong nước đang đắt hơn thế giới khoảng 18 triệu/lượng.