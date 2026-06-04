Quỹ vàng khổng lồ bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp

Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng 1,14 tấn vàng trong phiên 3/6, qua đó kéo lượng nắm giữ xuống còn 1.027 tấn. Đáng chú ý, đây đã là phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp của quỹ này.

Trên sàn Kitco, giá vàng thế giới vẫn đang loay hoay trong vùng giá 4.400-4.500 USD/ounce. Đóng cửa phiên 3/6, giá vàng giảm 1,2% trước khi hồi phục 0,7% lên vùng 4.464 USD/ounce trong phiên sáng 4/6.

Giá vàng đang chịu áp lực điều chỉnh từ diễn biến bất lợi của thị trường năng lượng và lãi suất. Trong đó, dầu đã tăng phiên thứ tư liên tiếp sau khi lực lượng Mỹ và Iran đấu súng, trong khi các cuộc đàm phán liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz vẫn đình trệ. Giới phân tích cảnh báo khoảng 11-14 triệu thùng dầu/ngày có thể gặp rủi ro nếu tuyến đường thủy này tiếp tục bị đóng cửa.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo tiếp tục biến động mạnh theo diễn biến của đồng USD, giá dầu, lợi suất trái phiếu Mỹ và các thông tin mới liên quan đến thị trường lao động Mỹ. Về dài hạn, giá vàng vẫn tích cực nhờ nhu cầu mua ròng từ ngân hàng Trung ương và người mua cá nhân.

Về kỹ thuật, vùng 4.500-4.526 USD/ounce đang được xem là ngưỡng kháng cự quan trọng của giá vàng. Nếu vượt qua vùng này, giá vàng có thể hướng đến các mốc cao hơn quanh 4.550 USD/ounce, sau đó là 4.576 USD/ounce.

Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ gần 4.462 USD/ounce, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh sâu hơn về khu vực 4.418 USD/ounce, thậm chí 4.400 USD/ounce.

Vàng, bạc tiếp tục giảm giá (Ảnh: IT).

Trong dài hạn, khảo sát của Reuters cho thấy phần lớn các nhà phân tích tin rằng đợt điều chỉnh gần đây chỉ mang tính kỹ thuật, còn các động lực cơ bản như bất ổn địa chính trị, lo ngại về nợ công toàn cầu, lạm phát dai dẳng và xu hướng giảm phụ thuộc vào USD vẫn đang hỗ trợ thị trường vàng.

Nhiều tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với kim loại quý này trong trung và dài hạn. JPMorgan dự báo giá vàng bình quân có thể vượt 5.000 USD/ounce trong năm 2026 và tiếp tục hướng tới vùng 6.000-6.300 USD/ounce vào cuối năm nếu nhu cầu từ các ngân hàng Trung ương duy trì ở mức cao và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối tiếp tục lan rộng.

Cùng chịu áp lực từ giá dầu, giá bạc giao ngay trên sàn COMEX (Mỹ) cũng đang sụt mạnh 3% về dưới mốc 73 USD/ounce.