Thống kê số liệu báo cáo tài chính quý III của 28 ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy, quy mô tổng tài sản đã xấp xỉ 24 triệu tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, nhiều ngân hàng tư nhân đang đi khá nhanh trong cuộc đua này như VPBank, MB, Techcombank… Dù không dẫn đầu về con số tuyệt đối, song khối tư nhân vượt trội hẳn về tốc độ gia tăng tài sản.

Trong 9 tháng qua, Ngân hàng Quốc Dân (NCB) dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tổng tài sản với mức tăng 46%, lên 238.221 tỷ đồng. Tiếp đến là VPBank tăng 28%, ABBank tăng 25,4% và HDBank tăng 23%.

Về con số tuyệt đối, có 9 ngân hàng đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, trong khi Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) mấp mé trên 993.000 tỷ đồng.

Hiện tại, BIDV tiếp tục giữ vị trí quán quân với tổng tài sản đạt 3,5 triệu tỷ đồng, tăng gần 5% so với cuối năm trước. Vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về VietinBank cùng Vietcombank, với tổng tài sản lần lượt đạt 2,9 triệu tỷ đồng và 2,7 triệu tỷ đồng.

Tính riêng khối Big4, ba ngân hàng niêm yết trên sàn gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV có tổng quy mô tài sản hơn 9,12 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 38,4% tổng tài sản của 28 ngân hàng thống kê (Agribank chưa công bố báo cáo tài chính quý III).

Các vị trí tiếp theo gồm: MB đứng thứ tư với tổng tài sản đạt 1,8 triệu tỷ đồng. VPBank xếp thứ năm với 1,6 triệu tỷ đồng, tiếp đến là Techcombank với 1,32 triệu tỷ đồng.

Những gương mặt còn lại trong top 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất gồm HDBank, ACB, Sacombank và SHB.

Tính chung, tổng tài sản của 10 ngân hàng dẫn đầu đạt hơn 18,19 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 76,5% tổng tài sản của nhóm thống kê.

Ở nhóm còn lại, ba ngân hàng có tổng tài sản trên 500.000 tỷ đồng gồm LPBank, VIB và TPBank.

Nhìn bức tranh rộng hơn, tổng tài sản của các ngân hàng thống kê đã tăng gấp gần 5 lần sau 10 năm: từ mức 4 triệu tỷ đồng (năm 2015) lên 21 triệu tỷ đồng (cuối năm 2025). Cuộc đua quy mô của các ngân hàng không đơn thuần là cuộc đua về tài sản, mà còn thể hiện thay đổi trong mô hình kinh doanh của cả ngành.

Bên cạnh hoạt động truyền thống là mở rộng huy động - cho vay, những năm gần đây, động lực tăng trưởng của các định chế tài chính đã đa dạng hơn nhờ chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái sang từ tín dụng sang bảo hiểm, quản lý gia sản… từ đó mở rộng tệp khách hàng.