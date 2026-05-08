Quy luật ngàn năm bị phá vỡ, vàng còn là "hầm trú ẩn an toàn"?

Ngày 6/5, thị trường tài chính đón nhận thông tin đáng chú ý khi truyền thông Mỹ tiết lộ các phương án quân sự nhắm vào Iran. Theo lẽ thường, một tin tức mang đậm màu sắc chiến tranh như vậy đủ sức tạo ra một cơn địa chấn trên bảng điện. Thế nhưng kim loại quý vẫn bình chân như vại quanh mốc 4.700 USD/ounce.

Sự dửng dưng này chính thức xác nhận một sự thật phũ phàng đối với giới đầu tư. Vàng đang dần "ly hôn" với các rủi ro địa chính trị.

Giá vàng đã giảm kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, làm dấy lên những nghi ngờ về vai trò truyền thống của kim loại quý này (Ảnh: GoldSilver).

Cú sốc phá vỡ tư duy tích trữ truyền thống

Từ bao đời nay, giới đầu tư luôn tin rằng bất ổn toàn cầu là bệ phóng hoàn hảo của giá vàng. Tuy nhiên, đợt bùng phát xung đột tại Trung Đông hồi tháng 3 đã giáng một đòn mạnh vào niềm tin này.

Ngay trong tháng đầu tiên của cuộc khủng hoảng, thay vì tăng vọt, giá vàng lại bốc hơi tới 14,5%. Đáng chú ý là mức giảm này thậm chí còn sâu hơn mức giảm 7,8% của chỉ số chứng khoán S&P 500 hay 3,6% của trái phiếu kho bạc Mỹ. Sang đến tháng 4, trong khi thị trường cổ phiếu nhanh chóng phục hồi về mức trước xung đột, giá vàng vẫn ngụp lặn ở vùng thấp.

Theo báo cáo phân tích từ Morgan Stanley, kim loại quý hiện đang vận hành như một tài sản lai. Mức độ tương quan giữa vàng và chỉ số S&P 500 đã lên tới 90% trong vòng nửa năm qua. Điều này đồng nghĩa vàng đang biến động mạnh và rủi ro không kém gì thị trường cổ phiếu, thay vì làm tấm khiên bảo vệ danh mục như sách giáo khoa kinh tế từng mô tả.

Bà Amy Gower từ Morgan Stanley Research nhận định độ nhạy của vàng với chính sách tiền tệ đã trở thành yếu tố dẫn dắt giá quan trọng nhất. Yếu tố này đang làm lu mờ hoàn toàn vai trò trú ẩn và giảm hiệu quả phòng hộ của vàng trước cả rủi ro chiến tranh lẫn lạm phát.

Cuộc chơi tiền tệ thay thế nỗi sợ hãi

Thị trường hiện tại đã không còn phản ứng hoảng loạn trước tin tức chiến sự. Chuyên trang phân tích GoldSilver chỉ ra rằng mức giá sàn của vàng đã được nâng lên vững chắc từ vùng 4.130 USD hồi tháng 3 lên quanh 4.700 USD ở thời điểm hiện tại. Mọi tin tức căng thẳng lẽ ra đủ sức đè bẹp giá vàng đều thất bại.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở sự dịch chuyển động lực dẫn dắt. Vàng không còn nhìn vào chiến tranh để định giá mà đang nhìn vào túi tiền của các chính phủ.

Hồi tháng 3, giá vàng lao dốc không phải vì rủi ro địa chính trị suy giảm. Cú sốc năng lượng khi đó đẩy lạm phát lên cao, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải neo giữ lãi suất. Trong môi trường chi phí vốn đắt đỏ kéo dài, một tài sản không sinh lời như vàng tự nhiên mất đi sức hấp dẫn.

Chỉ trong vòng 24 giờ của phiên giao dịch ngày 6/5, thị trường đã chứng kiến một phép thử rõ nét. Buổi sáng, những kỳ vọng hòa bình giúp giá dầu giảm, mở ra tia hy vọng Fed hạ lãi suất và lập tức đẩy giá vàng tăng 3%. Vài giờ sau, thông tin về kế hoạch tấn công xuất hiện, giá dầu phục hồi nhưng vàng vẫn giữ nguyên giá trị. Cả rủi ro chiến tranh và kỳ vọng hòa bình dường như đã tự triệt tiêu lẫn nhau.

Thậm chí, vàng hiện tại còn phớt lờ cả những dữ liệu kinh tế bất lợi. Báo cáo ADP mới nhất cho thấy khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 109.000 việc làm trong tháng 4, vượt xa dự báo. Thông thường, dữ liệu lao động mạnh sẽ khiến vàng lao dốc vì Fed có thêm lý do để giữ lãi suất cao. Nhưng lần này, kim loại quý gần như không bận tâm.

Vàng đang dần “tách khỏi” ảnh hưởng của các biến động địa chính trị trong thời gian thực (Ảnh: Shutterstock).

Lực đỡ vô hình từ cấu trúc vĩ mô

Sự thay đổi luật chơi kéo theo sự xoay trục của những dòng tiền khổng lồ. Áp lực bán vật chất đã xuất hiện ồ ạt từ nhiều nguồn trong quý đầu năm. Theo Financial Times, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã mạnh tay bán ra 52 tấn vàng chỉ trong một tháng. Chính phủ Ấn Độ cũng quyết định trì hoãn phê duyệt nhập khẩu vàng thỏi để bảo vệ đồng nội tệ. Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cũng tranh thủ xả bán khoảng 90 tấn vàng trong tháng 3.

Dù vậy, nền tảng cấu trúc của thị trường vẫn đang tạo ra một lực đỡ cực kỳ vững chắc. Chi phí trả lãi nợ công của nước Mỹ hiện đã vượt mốc 1.000 tỷ USD mỗi năm. Đồng USD duy trì đà suy yếu ròng rã và Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lại vừa ghi nhận tháng mua gom vàng mạnh nhất kể từ đầu năm 2025.

Giới đầu tư giờ đây dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc chuyển giao quyền lực tại Fed. Việc ông Kevin Warsh dự kiến tiếp quản ghế chủ tịch và chủ trì cuộc họp chính sách vào giữa tháng 6 tới đang mở ra những kỳ vọng mới về lộ trình nới lỏng tiền tệ.

Dựa trên sự quay trở lại của các quỹ ETF và lực cầu bắt đáy, Morgan Stanley dự báo giá vàng có thể vươn lên mốc 5.200 USD/ounce vào nửa cuối năm 2026. Tuy nhiên, rủi ro sụt giảm vẫn hiện hữu nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng và thị trường chứng khoán lao dốc mạnh, buộc giới đầu tư phải bán vàng để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.

Rõ ràng, vàng đang bước vào một kỷ nguyên định giá mới. Khả năng sinh lời giờ đây gắn chặt với chu kỳ tiền tệ, áp lực tài khóa và dòng chảy của các quỹ ETF thay vì những biến động trên chiến trường. Vai trò "hầm trú ẩn" truyền thống không biến mất nhưng đã trở nên linh hoạt và khó đoán định hơn rất nhiều.