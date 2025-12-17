Quy định mới về tiền điện nhà trọ, chung cư mini: Cấm chủ nhà “thu chênh”

Thông tư 60 quy định về thực hiện giá bán điện được Bộ Công Thương ban hành có hiệu lực từ ngày 2/12 đã quy định rõ về việc áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt đối với trường hợp cho thuê nhà để ở, làm rõ trách nhiệm của bên bán điện, chủ nhà cho thuê và người thuê nhà.

Thông tư này cũng quy định cụ thể cách ký hợp đồng, tính định mức và thu tiền điện, nhằm bảo đảm minh bạch, đúng giá và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng điện.

Cụ thể, tại mỗi địa chỉ nhà cho thuê, bên bán điện chỉ ký một hợp đồng mua bán điện duy nhất. Chủ nhà có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về cư trú của người thuê để làm căn cứ tính tiền điện. Trường hợp cho hộ gia đình thuê, chủ nhà có thể trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ thuê ký (kèm cam kết thanh toán) và mỗi hộ gia đình thuê được tính một định mức điện sinh hoạt riêng.

Như vậy, mỗi căn nhà cho thuê chỉ được ký một hợp đồng điện với ngành điện, không ký riêng cho từng phòng. Chủ nhà phải khai báo rõ ai đang ở tại địa chỉ đó. Nếu cho một hộ gia đình thuê trọn căn, thì hộ thuê được tính tiền điện như một hộ dân bình thường, với một định mức điện sinh hoạt. Chủ nhà có thể đứng tên hợp đồng điện hoặc ủy quyền cho người thuê đứng tên, miễn là có cam kết thanh toán tiền điện đầy đủ.

Đối với nhà cho sinh viên và người lao động thuê (không phải thuê theo hộ gia đình), Thông tư 60 quy định chi tiết bảo đảm tính công bằng trong tính tiền điện.

Nhiều nhà trọ, chung cư mini cho thuê ở Hà Nội tự ý thu mức cố định 4.000-5.000 đồng/kWh (Ảnh: Tiên Phong).

Cụ thể, nếu người thuê có hợp đồng thuê từ 12 tháng trở lên và đã đăng ký tạm trú hoặc thường trú thì chủ nhà trực tiếp giao kết hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà giao kết hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

Trường hợp thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện, toàn bộ lượng điện đo được sẽ áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 2 (101-200kWh).

Nếu chủ nhà kê khai đầy đủ số người thuê, bên bán điện sẽ cấp định mức theo số người ở thực tế: Cứ 4 người được tính như 1 hộ sử dụng điện; 1 người tương ứng 1/4 định mức, 2 người là 1/2 định mức, 3 người là 3/4 định mức. Khi số người thuê thay đổi, chủ nhà phải thông báo để điều chỉnh định mức.

Đặc biệt, nếu người thuê nhà không giao kết hợp đồng trực tiếp với bên bán điện thì tổng tiền điện chủ nhà cho thuê thu của người thuê không được vượt quá trong hóa đơn tiền điện. Bên bán điện cũng có quyền yêu cầu cung cấp thông tin cư trú để làm căn cứ xác định định mức, bảo đảm việc tính tiền điện đúng quy định.

Như vậy, nếu người thuê nhà không đứng tên hợp đồng điện trực tiếp với ngành điện, thì chủ nhà không được phép tự ý thu tiền điện cao hơn số tiền trên hóa đơn tiền điện. Nói cách khác, chủ nhà chỉ được thu đúng số tiền điện mà đơn vị bán điện đã tính.

Đồng thời, bên bán điện có quyền yêu cầu chủ nhà cung cấp thông tin về số người đang sinh sống tại địa chỉ đó. Thông tin này dùng để tính định mức điện phù hợp cho từng hộ, đảm bảo tiền điện thu của người thuê đúng quy định, công bằng và minh bạch.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, tại Hà Nội, hiện nay, đa số nhà trọ, chung cư mini cho sinh viên, người lao động thuê đều tự ý thu tiền điện 4.000-4.500 đồng/kWh - cao hơn bậc 6 (3.460 đồng/kWh) trong bảng giá điện sinh hoạt được cơ quan chức năng quy định.

Theo Nghị định 17/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2013, trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng.