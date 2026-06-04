Quy định mới về bộ máy Ngân hàng Nhà nước áp dụng từ 1/7

Chính phủ ban hành Nghị định số 198 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ 20 đơn vị. Tuy nhiên, đơn vị này thực hiện việc đổi tên Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thành Vụ Tín dụng. Vụ Dự báo, Thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính thành Vụ Dự báo, Thống kê.

Đồng thời Nghị định số 198 cũng bổ sung quy định "Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước" và thay đổi số lượng phòng thuộc các vụ.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước (Ảnh: SBV).

Theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ bao gồm: Vụ Chính sách tiền tệ; Vụ Thanh toán; Vụ Tín dụng; Vụ Dự báo, Thống kê; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính - Kế toán; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Thanh tra Ngân hàng Nhà nước; Sở Giao dịch.

Các cục thuộc Ngân hàng Nhà nước gồm: Cục Công nghệ thông tin; Cục Phát hành và Kho quỹ; Cục Quản lý ngoại hối; Cục Phòng, chống rửa tiền; Cục Quản lý, Giám sát tổ chức tín dụng; Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực (Ngân hàng Nhà nước khu vực); Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam và Thời báo Ngân hàng.

Ngoại trừ hai đơn vị gồm Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam và Thời báo Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị còn lại là tổ chức hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng ngân hàng trung ương.

Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Hiện tại, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là ông Phạm Đức Ấn, thay bà Nguyễn Thị Hồng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội hồi tháng 4. Các Phó Thống đốc đương nhiệm gồm các ông: Đoàn Thái Sơn, Phạm Tiến Dũng, Phạm Thanh Hà, Phạm Quang Dũng, Nguyễn Ngọc Cảnh.