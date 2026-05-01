Quốc Cường Gia Lai lãi gần gấp đôi cùng kỳ nhờ bán điện và hàng hóa

Công ty Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý đầu năm với doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng mạnh.

Cụ thể, doanh thu giảm 38% còn hơn 69 tỷ đồng, chủ yếu đến từ bán hàng và bán điện. Đặc biệt, doanh thu bán điện chiếm 45% cơ cấu, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ khoản thu từ bán điện và hàng hóa, công ty cho biết lợi nhuận tăng gần gấp đôi, lên hơn 15 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III, doanh nghiệp tiếp tục cho bà Nguyễn Thị Như Loan - cựu Tổng giám đốc - vay thêm 20 tỷ đồng trong quý đầu năm, lên mức 31 tỷ đồng. Theo thuyết minh, khoản vay này có thời hạn đến 30/9.

Ngược lại, công ty duy trì việc mượn tiền với nhiều cá nhân và tổ chức liên quan đến các lãnh đạo doanh nghiệp. Tổng phần mượn tiền, đặt cọc hơn 208 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc - cho doanh nghiệp vay 30 tỷ đồng; ông Lại Thế Hà - Chủ tịch HĐQT - cho mượn 20 tỷ đồng...

Cũng theo báo cáo, khoản phải trả với Công ty Đầu tư Sunny Island trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã giảm thêm 100 tỷ đồng so với đầu năm, còn 1.582,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/3, doanh nghiệp đã hoàn trả 1.300 tỷ đồng trong vụ việc này.

Cũng tại ngày 31/3, Quốc Cường Gia Lai có gần 629 tỷ đồng bất động sản hàng hóa là hàng tồn kho, ngoài ra là 591 tỷ đồng bất động sản dở dang. Tổng giá trị tồn kho gần 1.262 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản.