Quốc Cường Gia Lai chốt xong phương án trả nợ bà Trương Mỹ Lan

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thu xếp tài chính trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan, nhằm thu hồi dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (TPHCM).

Với hơn 4.400 phiếu ý kiến được gửi đi, doanh nghiệp nhận về 32 phiếu, tương ứng gần 170 triệu cổ phần, chiếm hơn 61,7% tổng số cổ phần biểu quyết. Các cổ đông này nhất trí tán thành 2 phương án. Một là chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết. Hai là hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực.

Cụ thể, công ty dự kiến chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết. HĐQT cam kết giá trị chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ thuê đơn vị thẩm định độc lập để xác định giá.

Về hợp tác chiến lược, công ty dự kiến hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả các nhà đầu tư là bên liên quan.

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trong vụ án liên quan nguyên lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai (Ảnh: Nam Anh).

Theo bản án, Quốc Cường Gia Lai có trách nhiệm hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - gần 2.883 tỷ đồng để nhận lại dự án Bắc Phước Kiển tại TPHCM. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp cho biết đã xoay xở thanh toán được 1.100 tỷ đồng thông qua nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng thủy điện và các khoản vay cá nhân.

Mặt khác, bà Nguyễn Thị Như Loan - nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty - mới đây bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cơ quan điều tra, từ 17/9/2024 đến 19/9/2024, gia đình bà Loan đã tự nguyện nộp lại số tiền 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra ghi nhận cho bà Loan một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, người cao tuổi, có sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh.