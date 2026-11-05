Trong khi Thái Lan và Australia rà soát chính sách trước bất cập phát sinh khi thực thi, Trung Quốc đang xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc đối với thuốc lá nung nóng (TLNN) và túi ngậm nicotine. Dù khác biệt bối cảnh, các động thái này cho thấy cần đánh giá chính sách dựa trên khả năng triển khai, mức độ tuân thủ và vấn đề phát sinh trong thực tế.

Trung Quốc: Lấy ý kiến về tiêu chuẩn quốc gia cho một loại thuốc lá mới

Từ ngày 29/7 đến 26/9, Trung Quốc công bố dự thảo đầu tiên về tiêu chuẩn quốc gia đối với TLNN để lấy ý kiến công chúng, nhằm thiết lập khung tiêu chuẩn toàn diện.

Từ cuối năm 2025, Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc yêu cầu làm rõ thuộc tính các sản phẩm liên quan đến thuốc lá. Theo định hướng, TLNN có thể được điều chỉnh cùng một khung pháp lý như thuốc lá điếu truyền thống, trong khi túi ngậm nicotine được phân loại vào nhóm sản phẩm thuốc lá.

Dự thảo đề cập nguyên liệu TLNN có thể là thuốc lá nguyên hoặc sợi thuốc, các yêu cầu thiết bị như khóa trẻ em, bao bì có thông tin truy xuất nguồn gốc; tiêu chuẩn với túi ngậm nicotine gồm nguyên liệu, an toàn vệ sinh, phương pháp thử, bao bì và nhãn. Dù lựa chọn siết chặt quản lý hay cung cấp hợp pháp như sản phẩm thuốc lá, việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của Trung Quốc được xem là hướng tiếp cận khoa học, minh bạch và nâng cao năng lực thực thi khi luật về TLNN được ban hành.

Trên thực tế, Trung Quốc đang cung cấp hợp pháp thuốc lá điện tử (TLĐT). Sau khi sửa đổi quy định quản lý vào năm 2021, nước này công bố xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc vào tháng 4/2022. Từ tháng 10 cùng năm, các biện pháp quản lý chính thức có hiệu lực, bắt đầu quản lý toàn diện danh mục này.

Trung Quốc đang xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc về TLNN và túi ngậm nicotine (Ảnh: std.samr.gov.cn).

Làn sóng “hậu kiểm” chính sách tại Thái Lan và Australia

Dù có biện pháp kiểm soát thuốc lá nghiêm ngặt, Thái Lan và Australia vẫn rà soát chính sách để đánh giá hiệu quả thực tiễn và những thách thức phát sinh trong quá trình thực thi.

Tại cuộc họp ngày 8/10 về kiểm soát TLĐT, Ủy ban Y tế Công cộng thuộc Hạ viện Thái Lan kêu gọi thành lập một ủy ban đặc biệt để rà soát toàn diện khuôn khổ pháp lý trong vòng 30 ngày, kiến nghị phân loại riêng TLNN để đưa vào quản lý, khắc phục lỗ hổng trong phòng, chống buôn lậu. Cuộc họp ghi nhận ba trở ngại lớn khi thực thi quy định hiện hành: chế tài nặng đối với người sử dụng TLĐT (phạt tù đến 5 năm, phạt tiền như tàng trữ để kinh doanh), gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi xử lý thanh thiếu niên vi phạm; nhiều vụ buôn lậu chỉ bị phạt tiền hoặc nhận án treo dù khung hình phạt có thể đến 10 năm tù; chi phí lưu kho, xử lý tang vật cao, thiếu quy trình tiêu hủy thiết bị TLĐT, dẫn đến rác thải điện tử và nguy cơ bị tuồn lại thị trường.

Ủy ban nhất trí cần xác định mô hình quản lý rõ ràng. “Dù Quốc hội lựa chọn phương án nào, cấm hoàn toàn hay phân loại riêng TLNN để quản lý và đánh thuế, luật pháp phải cụ thể rõ ràng để cơ quan chức năng có thể thực thi hiệu quả. Không nên tiếp tục để tồn tại khoảng trống pháp lý khiến TLĐT lan rộng tại các địa điểm giải trí và khu du lịch như hiện nay”, ông Sakoltee Phattiyakul nêu quan điểm.

Tại Australia, việc kiểm soát thị trường bất hợp pháp phức tạp hơn bởi các mạng lưới tội phạm có tổ chức.

Báo cáo do Ủy ban Các vấn đề Hiến pháp và Pháp lý Thượng viện công bố tháng 8/2026 ước tính khoảng 80% lượng sản phẩm tiêu thụ có nguồn gốc bất hợp pháp, kéo theo bạo lực và tranh giành thị phần giữa các băng nhóm, đe dọa an toàn xã hội.

Một cửa hàng thuốc lá ở Melbourne, Australia bị phá hủy trong một vụ đánh bom do cuộc chiến giữa các băng đảng ngày càng gay gắt (Ảnh: 7news.com.au).

Trước tình hình này, Ủy ban khuyến nghị tạm dừng các đợt tăng thuế thuốc lá và xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt để hạn chế sự phát triển của thị trường phi chính thức.

Báo cáo cũng đề xuất quản lý sản phẩm không khói như TLĐT, TLNN, túi ngậm nicotine… tương tự New Zealand, kết hợp siết kiểm soát biên giới, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc và xử lý các website bán sản phẩm nicotine trái phép.

Diễn biến tại Trung Quốc, Thái Lan và Australia cho thấy hiệu quả quản lý thuốc lá mới không chỉ phụ thuộc vào mô hình được lựa chọn mà còn ở điều kiện triển khai thực tế. Việc Trung Quốc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho TLNN là một diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh các quốc gia tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.