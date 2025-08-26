PVcomBank triển khai chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

Lan tỏa tinh thần yêu nước trên nền tảng số

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp tri ân những trang sử hào hùng, vĩ đại của dân tộc, mà còn là lời khẳng định về một Việt Nam năng động, sáng tạo, sẵn sàng cho kỷ nguyên vươn mình bước ra thế giới.

Đa dạng màu sắc và thông điệp với hoạt động thay avatar (ảnh đại diện) dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Hòa chung với niềm vui của đất nước, chương trình “80 năm - Rạng rỡ non sông” của PVcomBank được mở đầu bằng hoạt động thay avatar kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9. Với giao diện website thay khung hình cá nhân được thiết kế thông minh, thuận tiện, đồng thời “cá nhân hóa” trải nghiệm bằng cách cho phép người dùng tự tạo thông điệp để chia sẻ, hoạt động này đã thu hút hàng nghìn người tham gia.

Theo đó, không chỉ cán bộ nhân viên hay các khách hàng của PVcomBank mà tất cả mọi người đều có thể tự tạo cho mình một khung hình đại diện tùy theo nhu cầu cá nhân ngay tại địa chỉ: http://rangrononsong.pvconnect.com.vn

Nhiều thông điệp ý nghĩa lần lượt xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội như: Hòa bình đẹp lắm, Việt Nam ơi!, Tổ quốc trong tim, Tự hào là người Việt Nam, Một lòng yêu nước… không chỉ khẳng định niềm tự hào dân tộc mà còn lan tỏa tinh thần yêu nước mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn triển khai hoạt động minigame tương tác trên fanpage chính thức của PVcomBank với cách thức tham gia đơn giản kèm theo nhiều phần thưởng dành cho những người may mắn chiến thắng như tai nghe AirPods, đồng hồ, cân thông minh…

Không gian check-in (chụp ảnh) hòa chung niềm tự hào dân tộc

Bên cạnh những hoạt động thú vị trên nền tảng số, chương trình còn mang đến một không gian trang trí ấn tượng ngay tại Hội sở PVcomBank (góc ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền) với gam màu đỏ chủ đạo, đại diện cho quốc kỳ Việt Nam. Đây là một trong những điểm check-in lý tưởng của người dân, du khách vào dịp cuối tuần hoặc vào những ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành bởi nơi đây rất gần các phố Hàng Khay, Tràng Thi, Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - tuyến đường có các đoàn diễu binh đi qua.

Góc check-in cho người dân và du khách trong những ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự kiến, từ nay đến khi diễn ra buổi lễ diễu binh, diễu hành chính thức, PVcomBank còn chuẩn bị các vật phẩm để gửi tặng người dân và du khách gồm mũ, quạt, nước uống miễn phí, góp phần hòa chung với niềm vui của đất nước trong sự kiện trọng đại.