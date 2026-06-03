PVcomBank ký kết hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh

Sự kiện hướng tới triển khai các giải pháp tài chính - ngân hàng hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của bệnh viện và mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho người dân khi sử dụng dịch vụ y tế.

PVcomBank và Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện (Ảnh: PVcomBank).

Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh là bệnh viện công lập hạng II trực thuộc Sở Y tế TPHCM, có quy mô 400 giường, đóng vai trò quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn Bình Chánh và các khu vực lân cận tại TPHCM.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, việc ứng dụng các giải pháp tài chính - công nghệ vào hoạt động bệnh viện được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, đơn giản hóa quy trình thanh toán và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn.

Theo nội dung thỏa thuận, PVcomBank và Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh sẽ tăng cường hợp tác trong hoạt động truyền thông, phát triển thương hiệu và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của hai bên trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy định pháp luật và quy định nội bộ của mỗi đơn vị.

Đồng thời, bệnh viện sẽ sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do PVcomBank cung cấp như tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, tài khoản chuyên thu, chuyên chi và các loại tài khoản phù hợp khác, qua đó hỗ trợ công tác quản lý dòng tiền, thu - chi và nâng cao tính an toàn, minh bạch trong hoạt động tài chính.

Trọng tâm của hợp tác là phối hợp triển khai thanh toán phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các khoa, phòng của bệnh viện, giúp người dân có thêm phương thức thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và an toàn khi khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, PVcomBank sẽ cung cấp các dịch vụ thu hộ, chi hộ, thanh toán và các sản phẩm huy động vốn phù hợp, đồng thời phối hợp hướng dẫn khách hàng, cán bộ nhân viên bệnh viện tiếp cận, sử dụng các giải pháp ngân hàng hiện đại.

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Ngọc Cường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh - cho biết: “Việc hợp tác với PVcomBank là một trong những bước đi thiết thực nhằm bổ sung các giải pháp tài chính hiện đại vào hoạt động của bệnh viện. Chúng tôi kỳ vọng, thông qua sự đồng hành của ngân hàng, người dân khi đến khám chữa bệnh sẽ có thêm các phương thức thanh toán thuận tiện, an toàn; đồng thời bệnh viện có thêm công cụ hỗ trợ trong quản lý thu - chi, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ”.

Về phía PVcomBank, ông Nguyễn Thành Công - Giám đốc Vùng 4&5 - nhấn mạnh: “PVcomBank luôn xác định y tế là một trong những lĩnh vực có ý nghĩa xã hội sâu sắc, nơi các giải pháp tài chính - ngân hàng không chỉ phục vụ giao dịch, mà còn góp phần cải thiện trải nghiệm của người dân. Với thế mạnh về sản phẩm dịch vụ đa dạng, nền tảng ngân hàng số và năng lực triển khai các giải pháp thanh toán linh hoạt, PVcomBank cam kết đồng hành cùng Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh trong quá trình thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu vận hành và mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng”.

Trong những năm gần đây, thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế đang trở thành xu hướng tất yếu, phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia và yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ công. Việc mở rộng các phương thức thanh toán hiện đại tại bệnh viện không chỉ giúp người dân chủ động hơn trong quá trình khám chữa bệnh, mà còn hỗ trợ các cơ sở y tế giảm tải áp lực tại quầy thu ngân, hạn chế rủi ro liên quan đến tiền mặt và nâng cao hiệu quả quản trị.

Với thỏa thuận hợp tác lần này, PVcomBank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng các đơn vị y tế trong hành trình chuyển đổi số, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại tới đội ngũ cán bộ nhân viên và khách hàng của bệnh viện.

Sự hợp tác giữa PVcomBank và Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho nhiều chương trình phối hợp thiết thực trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu chung là nâng cao trải nghiệm người bệnh, tối ưu vận hành và đóng góp tích cực vào quá trình hiện đại hóa dịch vụ y tế tại TPHCM.