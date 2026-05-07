Prudential Việt Nam vi phạm về thuế, nộp lại ngân sách hơn 135 tỷ đồng

Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam ghi nhận việc doanh nghiệp đã phải trích thêm thuế TNDN cho các năm trước hơn 135 tỷ đồng.

Nguyên nhân, Prudential Việt Nam cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn ban hành từ tháng 10/2025. Căn cứ quyết định xử phạt này, công ty đã nộp gần 135,1 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước vào tháng 11/2025.

Hiện, ngoài quyết định xử phạt nêu trên, công ty vẫn đang chờ ý kiến hướng dẫn chính thức từ cơ quan có thẩm quyền cho một số khoản chi phí. Do đó, công ty này chưa thể xác định một cách chắc chắn những ảnh hưởng tiềm tàng, nếu có, để thực hiện điều chỉnh trên báo cáo tài chính riêng này.

Năm qua, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty đạt 19.576 tỷ đồng, giảm gần 16% so với năm 2024. Trong năm, chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm lại tăng 15% lên 16.489 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp này lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 1.582 tỷ đồng.

Ở hoạt động tài chính, Prudential Việt Nam ghi nhận doanh thu 12.080 tỷ đồng. Đi cùng với việc tiết giảm đáng kể chi phí bán hàng (giảm 47%), công ty này vẫn có lợi nhuận sau thuế 3.870 tỷ đồng, tăng 41%.

Gần đây, doanh nghiệp bảo hiểm Việt này vướng vào lùm xùm khi bị trùng tên trong vụ bê bối bảo hiểm chấn động ở Nhật.

Văn phòng Prudential Việt Nam

Trước việc một số thông tin trên truyền thông và mạng xã hội gần đây đề cập đến Prudential Life Insurance tại Nhật Bản, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam đã chính thức lên tiếng.

Theo thông báo, Prudential Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Prudential plc và không có bất kỳ liên quan nào đến Prudential Life Insurance - doanh nghiệp đang được nhắc đến trong các thông tin về vụ bê bối tại Nhật Bản mà nhiều cơ quan truyền thông đưa tin vài ngày qua.

Logo Prudential Việt Nam (bên trái có hình mặt nữ thần) phổ biến tại Việt Nam, khác biệt hoàn toàn với logo Prudential Life Insurance tại Nhật Bản (hình ngọn núi).

Đại diện doanh nghiệp cũng nhấn mạnh, Prudential plc hoạt động độc lập hoàn toàn với các tổ chức khác có tên gọi tương tự, bao gồm Prudential Financial, Inc. (Hoa Kỳ) và Prudential Assurance Company (Vương quốc Anh).