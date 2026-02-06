Poshaco Group làm chủ công nghệ lõi GLMAG nâng cao độ bền cho tôn mạ

Khát vọng làm chủ công nghệ lõi của doanh nghiệp Việt

Suốt 30 năm hình thành và phát triển, Poshaco Group đã khẳng định vị thế và uy tín tại các dự án đòi hỏi tiêu chuẩn quốc tế, khắt khe về độ bền và tính ổn định của vật liệu bao che và cách nhiệt.

Từ việc thấu hiểu khí hậu nhiệt đới với độ ẩm cao và hơi muối biển là tác nhân gây ăn mòn nghiêm trọng tại mép cắt, vết khoan - vốn là điểm yếu cố hữu của công nghệ mạ truyền thống, Poshaco Group đã đón đầu xu thế hợp kim thế hệ mới.

Xác định mạ magie ứng dụng trên tôn là hướng đi đổi mới, tập đoàn chủ động đầu tư bài bản và hợp tác quốc tế để làm chủ công nghệ GLMAG, tạo lợi thế khác biệt và nâng tầm vị thế trong chuỗi giá trị ngành.

Khí hậu nhiệt đới gió mùa - thách thức lớn của vật liệu xây dựng (Ảnh: Forbes Việt Nam).

Sở hữu công nghệ lõi GLMAG để khẳng định năng lực

Poshaco Group làm chủ công nghệ GLMAG (Ảnh: Poshaco Group).

Công nghệ GLMAG của Poshaco Group ứng dụng lớp mạ hợp kim chứa magie với hàm lượng và cấu trúc được kiểm soát chặt chẽ bằng quy trình mạ tiên tiến.

Trong hệ hợp kim này, magie kích hoạt và thúc đẩy hoạt động của nhôm, kẽm hình thành cấu trúc lớp mạ cứng cáp. Khi mép cắt hoặc vị trí khoan vít làm lộ thép nền, các hợp chất magie phản ứng tức thì với môi trường, thúc đẩy sự di chuyển của các hợp chất bảo vệ để hình thành lớp “trám” tại khu vực tổn thương.

Cơ chế bảo vệ chủ động này ngăn chặn oxy hóa lan rộng từ bên trong, giúp duy trì độ bền kết cấu và tuổi thọ vật liệu. Thực tế, tôn magie thế hệ mới ứng dụng GLMAG đã vượt qua thử nghiệm phun sương muối khắt khe lên đến 2.000 giờ, chứng minh khả năng chống ăn mòn vượt trội so với công nghệ mạ truyền thống.

Công nghệ mạ hợp kim GLMAG của Poshaco (Ảnh: Poshaco Group).

Theo đại diện Poshaco Group, công nghệ này giúp tăng tuổi thọ công trình lên tới 30 năm, đặc biệt phù hợp môi trường khắc nghiệt như khu vực ven biển, khu công nghiệp, nhà xưởng hóa chất hay các công trình hạ tầng chịu độ ẩm cao.

Hiện nay, Poshaco Group đã ứng dụng GLMAG trên toàn bộ các dòng tôn cuộn từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Các dòng sản phẩm tôn Magie như KAZAM, KAMAZ, KAZIN được thiết kế với cấu hình lớp mạ và hệ sơn khác nhau, đáp ứng linh hoạt mọi mục đích sử dụng, từ tối ưu chi phí đến yêu cầu thẩm mỹ cao.

Tôn Magie Kazin - Tôn magie thế hệ mới bảo hành lên đến 30 năm (Ảnh: Poshaco Group).

Việc triển khai GLMAG đồng bộ cùng chế độ bảo hành lên đến 30 năm đã giúp Poshaco Group đưa chuẩn mực vật liệu mới từ mái nhà Việt đến những công trình quy mô, kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Minh chứng công nghệ làm nên những công trình bền vững

Sản phẩm tôn Magie của Poshaco Group hiện diện tại các công trình trọng điểm quốc gia là minh chứng rõ nét cho năng lực cung ứng quy mô lớn cùng uy tín của doanh nghiệp.

Từ hệ thống mái che các sân bay quân sự Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Phan Thiết, Biên Hòa đến các tổ hợp FDI lớn như Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Foxconn Quảng Ninh hay Newhope Thanh Hóa... tất cả đều là bảo chứng thực tế cho chất lượng và độ bền vượt trội của dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ cao này.

Tôn magie ứng dụng công nghệ GLMAG hiện diện tại các dự án trọng điểm (Ảnh: Poshaco Group).

Lãnh đạo Poshaco chia sẻ, GLMAG không chỉ là kết quả của việc đầu tư máy móc mà còn là thành quả từ quá trình nghiên cứu, làm chủ công nghệ của đội ngũ kỹ thuật Việt. Năng lực tự chủ này giúp doanh nghiệp chủ động tối ưu sản phẩm theo điều kiện thực tế, hiện thực hóa định hướng phát triển vật liệu xây dựng “do người Việt làm, cho người Việt dùng”.

Không chỉ ở các đại công trình, Poshaco Group còn đưa giải pháp đến từng hộ gia đình thông qua mạng lưới hơn 1.500 đại lý trải dài toàn quốc. Từ vùng duyên hải mặn mòi đến những bản làng vùng cao khắc nghiệt, các giải pháp bao che của tập đoàn đã và đang hiện diện trên hàng triệu mái nhà Việt.

Poshaco đồng hành nhà phân phối tại Tuyên Quang (Ảnh: Poshaco Group).

Với bề dày 30 năm kinh nghiệm cùng vị thế tiên phong trong công nghệ GLMAG, Poshaco Group đang từng bước định hình lại tương lai ngành tôn mạ, lấy công nghệ làm nền tảng cho các giải pháp bao che và cách nhiệt bền vững.

Trên nền tảng đó, Poshaco Group hướng tới tầm nhìn trở thành hệ sinh thái giải pháp bao che và cách nhiệt hàng đầu Việt Nam, sẵn sàng cho những bước chuyển mình chiến lược cùng mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần kiến tạo một nền công nghiệp vật liệu nội địa hiện đại và bền vững.

Poshaco Group - Hệ sinh thái giải pháp bao che và cách nhiệt thông minh.

Website: https://www.poshacogroup.com

Facebook: https://www.facebook.com/tapdoanposhaco

Liên hệ: 1900 966 962