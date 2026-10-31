PNJ lỗ gần 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng, cắt giảm 1.000 nhân viên từ đầu năm

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý III, ghi nhận doanh thu thuần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, công ty thu về lợi nhuận gộp 609 tỷ đồng, giảm 62%. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 19,8% hồi quý III/2025 xuống chỉ còn 8,7%.

PNJ cho biết doanh thu giảm chủ yếu do nhu cầu thị trường thay đổi. Biên lợi nhuận gộp chịu ảnh hưởng bởi biến động bất thường của giá vàng, cùng sự thay đổi cơ cấu doanh thu và nhóm sản phẩm.

Kết quả, PNJ lỗ sau thuế 258 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ lãi 496 tỷ đồng. Tổng mức lỗ trong hai quý gần nhất của PNJ đã vào khoảng 996 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 32.704 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận trước thuế đạt 535 tỷ đồng, giảm 74%; lợi nhuận sau thuế đạt 471 tỷ đồng, giảm 71%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của PNJ đạt 20.126 tỷ đồng, giảm 38 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho sau dự phòng đạt 16.626 tỷ đồng, tăng 5% và chiếm 83% tổng tài sản. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng từ 46 tỷ đồng lên 2.229 tỷ đồng. Riêng hàng tồn kho trang sức kim cương và kim cương rời có giá gốc 5.160 tỷ đồng, dự phòng giảm giá 1.685 tỷ đồng, chiếm 76% tổng dự phòng hàng tồn kho.

Nợ phải trả cuối kỳ đạt 6.927 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với đầu kỳ. Cơ cấu vay có sự thay đổi khi dư nợ ngân hàng giảm 607 tỷ đồng, tương đương 14%, còn 3.617 tỷ đồng. Đồng thời, PNJ phát sinh dư nợ vay cá nhân 704 tỷ đồng, trong đó vay bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT - 700 tỷ đồng. Khoản vay này có lãi suất 10%/năm và đáo hạn ngày 25/9/2027.

Đáng chú ý, số nhân viên của PNJ và các công ty con tại ngày 30/9 là 7.123 người, giảm 1.041 người, tương đương 13% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 424 cửa hàng kinh doanh trên cả nước.

Giao dịch cổ phiếu PNJ (Ảnh: VNDStock).

Ở diễn biến khác, ngày 30/10, Chứng khoán MB đã phát đi thông báo về việc dự kiến bán giải chấp 2,17 triệu cổ phiếu PNJ của bà Trần Phương Ngọc Giao - con gái bà Cao Thị Ngọc Dung. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch bắt đầu từ ngày 30/10, kéo dài đến khi khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đáp ứng tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định của Chứng khoán MB. Phương thức thực hiện là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Đây không phải lần đầu bà Trần Phương Ngọc Giao bị “call margin” (hoạt động bán giải chấp) cổ phiếu PNJ. Trước đó, ngày 8/10, Chứng khoán VNDirect đã bán giải chấp 2,94 triệu cổ phiếu PNJ thuộc sở hữu của bà Giao thông qua phương thức khớp lệnh.

Hiện, lượng cổ phiếu do bà Giao nắm giữ vào khoảng 11,7 triệu đơn vị, tương ứng 2,29% vốn điều lệ.

Việc bà Giao bị giải chấp cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ liên tục giảm sâu. So với vùng đỉnh đầu năm 2026, thị giá PNJ đã giảm hơn 80%, kéo vốn hóa thị trường của doanh nghiệp từ trên 40.000 tỷ đồng xuống dưới 8.000 tỷ đồng.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 30/10 vào mức 15.500 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch ước tính đạt hơn 34 tỷ đồng.