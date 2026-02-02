PNJ gửi gắm khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới qua thiết kế bao bì xuân 2026

Khi quà tặng phản ánh thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa

Từ lâu, tặng quà Tết đã là thói quen đầu năm, gói ghém tình cảm, sự trân trọng và tri ân của người tặng đến những ai đã đồng hành suốt một năm qua.

Theo Buzzmetrics, dù trong bối cảnh kinh tế thắt chặt, tặng quà vẫn là động lực mua sắm hàng đầu dịp Tết, với tỷ lệ người tiêu dùng ưu tiên chi tiêu cho mục đích này tăng đáng kể từ 23,9% năm 2023 lên 34,4% năm 2024.

Con số này phản ánh một thực tế: quà Tết không chỉ là thói quen mà đã trở thành giá trị văn hóa bền vững, cầu nối cảm xúc giữa người cho và người nhận.

Tặng quà dịp Tết mang giá trị gắn kết cảm xúc giữa người tặng và người nhận (Ảnh: PNJ).

Khi đời sống vật chất được cải thiện, người tiêu dùng hiện đại không chỉ quan tâm giá cả hay chất lượng mà còn chú trọng chiều sâu thẩm mỹ, văn hóa mà món quà truyền tải. Từ đó, hành động tặng quà không đơn thuần là sự trao đổi vật chất mà đã trở thành một nét văn hóa của người Việt.

Trong bối cảnh ấy, thiết kế bao bì trở thành lớp giá trị đầu tiên định hình cảm xúc, góp phần thể hiện gu thẩm mỹ và sự am hiểu của người tặng một cách tinh tế.

Nhiều doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ vai trò của thiết kế bao bì Tết như phương tiện tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống thông qua những biểu tượng quen thuộc: hoa xuân, làng quê, di sản dân gian, bảo vật quốc gia... hay các chất liệu mỹ thuật truyền thống được làm mới bằng ngôn ngữ đương đại.

Nhờ vậy, bao bì không còn đơn thuần là vật chứa đựng mà đã trở thành phương tiện truyền tải tinh thần giúp người tiêu dùng cảm nhận được chiều sâu bản sắc ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Từ "Bảo vật quốc gia" đến tinh thần tiến bước cho năm Bính Ngọ

Xuân Bính Ngọ 2026, ngựa trở thành cảm hứng chủ đạo trong các thiết kế bao bì của hàng loạt thương hiệu tại Việt Nam. Nhìn về quá khứ từ hàng nghìn năm trước, ngựa gắn bó sâu sắc với cuộc sống thường nhật của người lao động, hiện diện trong truyền thuyết, trong những trận chiến hào hùng của dân tộc.

Và hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời sau khi đánh thắng giặc Ân, có lẽ quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt hơn cả. Ngựa sắt trong cuộc đấu tranh hào hùng ấy không đơn thuần là phương tiện mà biểu trưng cho sức mạnh quật khởi được hun đúc từ ý chí bảo vệ núi sông bờ cõi của cả một cộng đồng, khát vọng vươn lên của cả dân tộc Việt.

Hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa bay về trời trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam.

Tác phẩm Gióng (1990, Sơn mài) của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Bảo vật quốc gia; Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu cho cách hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt được chuyển hóa thành ngôn ngữ tạo hình giàu tính biểu tượng. Và rồi trong dòng chảy của sức sáng tạo, Gióng lại trở thành cảm hứng cho thiết kế bao bì dịp Xuân Bính Ngọ của PNJ.

Tác phẩm Gióng (1990, Sơn mài) của Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Bảo vật quốc gia; Sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam).

Thiết kế ngựa từ PNJ vẫn giữ nguyên tinh thần chuyển động, nhịp điệu mạnh mẽ và bố cục giàu năng lượng đặc trưng trong tác phẩm Gióng. Hình ảnh ngựa được khắc họa với dáng vươn mình kiêu hãnh, vững chãi gợi nhắc tinh thần bứt phá và khát vọng không ngừng vươn lên.

Trên thân ngựa, các lớp họa tiết văn hóa được chắt lọc và sắp đặt tinh tế: hoa văn giao long, rìu đồng tái hiện dấu ấn của thời đại Đông Sơn; hình ảnh bông lúa trải đều biểu tượng cho nền văn minh lúa nước hơn 4000 năm; các chi tiết mây - núi - sông được thể hiện theo phong cách tranh Hàng Trống kết hợp chi tiết điêu khắc đình làng thấm đẫm bản sắc Việt.

Nền trống đồng và các vòng tròn đồng tâm gợi nhớ cội nguồn văn minh Việt cổ, như lời khẳng định: dù vươn xa đến đâu, hồn dân tộc vẫn vang vọng trong từng nhịp sống.

Thiết kế bao bì xuân 2026 của PNJ mang hình ảnh được lấy cảm hứng từ tác phẩm Gióng (1990, Sơn mài) của Hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm (Ảnh: PNJ).

Qua thiết kế này, PNJ không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với di sản mỹ thuật quốc gia mà còn cho thấy một cách tiếp cận sáng tạo để đưa giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với đời sống đương đại.

Thiết kế được sử dụng đồng bộ từ hộp vàng miếng, bao lì xì, túi giấy, thiệp chúc cho đến không gian trưng bày sản phẩm tại PNJ NEXT.

Việc ứng dụng thiết kế vào nhiều điểm chạm khác nhau giúp câu chuyện văn hóa mà PNJ truyền tải không dừng lại ở một món quà đơn lẻ, mà được lan tỏa thành một trải nghiệm tổng thể, nơi khách hàng có thể cảm nhận rõ tinh thần, giá trị văn hóa ẩn chứa sâu bên trong.

Hình ảnh thiết kế ngựa cho xuân 2026 nổi bật trong không gian trưng bày sản phẩm của PNJ NEXT (Ảnh: PNJ).

Kết hợp giữa thiết kế mang tinh thần Ngựa sắt của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm cùng thông điệp: “Ngựa vàng tiến bước. Xuân mới vươn mình”, PNJ mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp bằng cách đồng lòng, chung sức cùng quê hương bước vào kỷ nguyên vươn mình với tinh thần tiến bước mạnh mẽ của linh vật năm Bính Ngọ.