Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ 65% vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Giải pháp Tài sản An Tín (Công ty An Tín).

Theo đó, PNJ sẽ chuyển nhượng toàn bộ 3,25 triệu cổ phần đang nắm giữ tại đơn vị này. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến hoạt động kinh doanh của PNJ trong bối cảnh doanh nghiệp đang nỗ lực tái cấu trúc sau sự cố kim cương hồi tháng 7.

Đáng chú ý, Công ty An Tín mới được HĐQT PNJ thông qua phương án góp vốn phần thành lập hồi cuối tháng 2, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tỷ lệ và giá trị góp vốn của PNJ là 65% vốn điều lệ công ty (tương đương 32,5 tỷ đồng). Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ tài chính. Như vậy, chỉ sau hơn 8 tháng kể từ ngày thành lập, PNJ đã quyết định rút sạch phần vốn góp khỏi công ty con.

Cửa hàng PNJ (Ảnh: DT).

Trước đó, báo cáo tài chính quý III của PNJ cho thấy, công ty ghi nhận doanh thu thuần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, công ty thu về lợi nhuận gộp 609 tỷ đồng, giảm 62%.

PNJ cho biết doanh thu giảm chủ yếu do nhu cầu thị trường thay đổi. Biên lợi nhuận gộp chịu ảnh hưởng bởi biến động bất thường của giá vàng, cùng sự thay đổi cơ cấu doanh thu và nhóm sản phẩm.

Kết quả, PNJ lỗ sau thuế 258 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ lãi 496 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 471 tỷ đồng, giảm 71%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của PNJ đạt 20.126 tỷ đồng, giảm 38 tỷ đồng so với đầu năm. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng từ 46 tỷ đồng lên 2.229 tỷ đồng. Riêng hàng tồn kho trang sức kim cương và kim cương rời có giá gốc 5.160 tỷ đồng, dự phòng giảm giá 1.685 tỷ đồng, chiếm 76% tổng dự phòng hàng tồn kho.

Đáng chú ý, số nhân viên của PNJ và các công ty con tại ngày 30/9 là 7.123 người, giảm 1.041 người, tương đương 13% so với đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ (Ảnh chụp màn hình).

Về giá cổ phiếu, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (6/11), cổ phiếu PNJ dừng ở mức 15.050 đồng, giảm liên tiếp trong nhiều ngày qua. Nếu so với trước biến cố kim cương hồi đầu tháng 7, cổ phiếu PNJ đã mất khoảng 77%.

Với diễn biến hiện tại, giá cổ phiếu của công ty vàng này đang ở vùng thấp nhất trong khoảng 10 năm qua. Trong 4 phiên liên tiếp, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mã PNJ hơn 100 tỷ đồng và bán ròng hơn 1.840 tỷ đồng trong ba tháng qua.