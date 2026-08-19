PNJ có cổ đông lớn nước ngoài ngay trước đại hội bất thường

Theo công bố của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ), nhóm quỹ ngoại Vanguard đã nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 5% vốn, qua đó chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Cụ thể, sau giao dịch ngày 14/8, nhóm Vanguard tăng lượng cổ phiếu PNJ nắm giữ từ 24,18 triệu đơn vị lên 25,81 triệu đơn vị, tương đương 5,04% vốn điều lệ.

Trong nhóm này, Vanguard International Value Fund là thành viên mua vào nhiều nhất. Quỹ đã nâng sở hữu từ 20,35 triệu cổ phiếu, tương đương 4% vốn, lên 21,86 triệu cổ phiếu, tương đương 4,3%. Như vậy, riêng quỹ này mua thêm khoảng 1,51 triệu cổ phiếu PNJ.

Các thành viên khác trong nhóm Vanguard đang nắm giữ từ vài chục nghìn đến vài triệu cổ phiếu, đưa tổng sở hữu của cả nhóm lên gần 26 triệu đơn vị.

Giao dịch của quỹ tại PNJ (Ảnh: Chụp màn hình thông báo từ PNJ).

Vanguard là một trong những tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới, với quy mô tài sản quản lý khoảng 12.000 tỷ USD và phục vụ hơn 50 triệu nhà đầu tư toàn cầu.

Đáng chú ý, động thái tăng sở hữu của nhóm quỹ ngoại diễn ra trước thềm đại hội đồng cổ đông bất thường của PNJ. Theo tài liệu công bố, một trong những nội dung trọng tâm tại đại hội là xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế. Đại hội cũng dự kiến xem xét một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Cùng thời điểm nhà đầu tư ngoại gia tăng sở hữu, lãnh đạo và người liên quan lãnh đạo PNJ cũng có những động thái mua vào cổ phiếu.

Theo thông tin mới nhất, ông Phan Quốc Công, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PNJ, đã hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu như đăng ký. Tạm tính theo thị giá trên sàn, số tiền ông Công chi cho giao dịch vào khoảng 36 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 7, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, cũng hoàn tất mua 300.000 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 10/7 đến 22/7. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Các giao dịch trên diễn ra trong giai đoạn PNJ đang xử lý những ảnh hưởng liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Sự việc bắt đầu gây chú ý sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ (P-Lab) - công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn - bị khởi tố. Sau đó, PNJ liên tục công bố các biện pháp nhằm xử lý những vấn đề phát sinh.

HĐQT PNJ đã thành lập tổ giám sát đặc biệt với sự tham gia của hai thành viên HĐQT độc lập. Doanh nghiệp đồng thời thuê tổ chức quốc tế đánh giá độc lập chất lượng kim cương và lên kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ.

Đối với giao dịch với khách hàng, PNJ cho biết từ đầu tháng 7 đến nay đã chi hơn 7.000 tỷ đồng để mua lại vàng và kim cương.

Theo báo cáo tài chính quý II, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ sau thuế hợp nhất 283 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức lãi gần 437 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý thua lỗ lớn nhất của PNJ kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu công bố thông tin tài chính vào quý III/2008.

Nguyên nhân chính đến từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên gần 1.063 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ.

Trong đó, PNJ ghi nhận hơn 865 tỷ đồng chi phí dự phòng liên quan đến việc mua lại sản phẩm từ khách hàng, dù hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.