Dự án New Murabba nói chung và công trình Mukaab nói riêng cho thấy tham vọng của chính phủ Saudi Arabia trong việc trở thành nước đi đầu trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới và phát triển bền vững. Trong ảnh là hình ảnh chụp màn hình từ video "New Murabba: the new horizon for Riyadh" (Ảnh: YouTube).