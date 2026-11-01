Phố Wall chờ tín hiệu từ Fed, dự báo tăng lãi suất vào tháng 12

Quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong phiên họp vừa qua đang khiến giới tài chính phố Wall rơi vào trạng thái chia rẽ sâu sắc. Trong bối cảnh giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng và tăng trưởng kinh tế Mỹ quý III đạt 3,4%, động thái "nghỉ chân" này của cơ quan điều hành tiền tệ lập tức làm dấy lên những cuộc tranh luận nảy lửa về bước đi tiếp theo.

Cửa tăng lãi suất tháng 12 vẫn rộng mở

Theo CNBC, dù Fed vừa quyết định giữ nguyên lãi suất, giới đầu tư dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho kịch bản cơ quan này sẽ siết chặt tiền tệ trở lại ngay trước khi năm nay khép lại. Dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn CME cho thấy các nhà giao dịch hợp đồng tương lai đang đặt cược tới 76% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 tới.

Tín hiệu cứng rắn xuất hiện dồn dập ngay sau cuộc họp. Ông Alberto Musalem, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, thẳng thắn nhận định việc tiếp tục thắt chặt chính sách là điều cần thiết và nên làm sớm. Ông chỉ rõ chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vẫn duy trì trên mức 3%, cao hơn nhiều so với mục tiêu dài hạn 2%, trong khi thị trường lao động với tỷ lệ thất nghiệp 4,2% vẫn đủ sức chống chịu.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington trở thành tâm điểm chú ý khi giới đầu tư dự báo lãi suất có thể tăng trở lại vào tháng 12 (Ảnh: Getty).

Cùng quan điểm, bà Lorie Logan, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, dự báo ngân hàng trung ương sẽ cần thêm ít nhất hai đợt tăng lãi suất nữa, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm. Thực tế nội bộ Fed cũng không hoàn toàn đồng thuận khi Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack đã bỏ phiếu phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất vừa qua, yêu cầu nâng ngay 0,25 điểm phần trăm.

Chia sẻ trên CNBC, cựu Chủ tịch Fed Richmond Jeffrey Lacker bày tỏ sự ngạc nhiên trước thái độ thiếu khẩn trương của cơ quan này: "Lạm phát đã duy trì ở mức cao khoảng 3-3,5% suốt một thời gian dài. Tôi thực sự bất ngờ khi họ không hành động dứt khoát hơn".

Dòng tiền rút khỏi nhóm công nghệ, săn tìm tài sản phòng thủ

Trước nguy cơ chi phí vốn tiếp tục đắt đỏ, thị trường chứng khoán Mỹ đang diễn ra làn sóng tái cơ cấu danh mục mạnh mẽ thay vì hiện tượng bán tháo hoảng loạn. Theo Yahoo Finance, áp lực bán ròng những phiên gần đây đè nặng lên các "ông lớn" công nghệ và nhóm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Google, Intel và Amazon đồng loạt chịu sức ép do kết quả kinh doanh quý kém thuận lợi cùng nỗi lo chi phí đầu tư hạ tầng AI phình to.

Ngược lại, dòng tiền nhàn rỗi đang nhanh chóng tìm đường trú ẩn vào các lĩnh vực truyền thống như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính và bất động sản. Dữ liệu từ AlphaSpace của Yahoo Finance phản ánh bức tranh rõ rệt: hầu hết các nhóm ngành đều đi lên trong tháng qua, ngoại trừ công nghệ và dịch vụ truyền thông.

Bà Stephanie Aliaga, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại JPMorgan Global Asset Management, nhận định rằng nền tảng của làn sóng AI vẫn rất vững chắc, nhưng cuộc chơi đã chuyển sang giai đoạn đãi cát tìm vàng. Doanh nghiệp không còn dễ dàng thuyết phục dòng tiền nếu thiếu mô hình kinh doanh tạo ra lợi nhuận tức thì.

Đồng thời, mức lợi suất hiện tại đang biến trái phiếu thành kênh đầu tư phòng thủ sáng giá. Bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, Giám đốc đầu tư khu vực châu Mỹ của UBS, khuyến nghị nhà đầu tư nên phân bổ vốn ra ngoài nhóm công nghệ và gia tăng tỷ trọng trái phiếu chất lượng cao để giữ nhịp ổn định cho danh mục khi thị trường rung lắc.

Tranh cãi quanh chiếc "phao cứu sinh" cho thị trường

Sự chần chừ của Fed khiến nhiều chuyên gia kỳ cựu liên tưởng tới những toan tính ngầm phía sau. Chuyên gia Ed Yardeni thuộc Yardeni Research ví von tình huống hiện tại giống như một người đứng trong căn phòng chuông báo cháy reo inh ỏi, khói tràn qua khe cửa nhưng vẫn chần chừ đòi thêm bằng chứng trước khi gọi cứu hỏa.

Ở chiều ngược lại, một số nhà quan sát tin rằng khái niệm "Fed put" - kỳ vọng ngân hàng trung ương can thiệp giải cứu thị trường tài chính - đang nhen nhóm trở lại. Trả lời Yahoo Finance, ông Darius Dale, nhà sáng lập 42 Macro, cho rằng chính sách điều hành sắp tới có thể chứng kiến sự bắt tay chặt chẽ giữa Fed và Bộ Tài chính Mỹ nhằm can thiệp vào thị trường trái phiếu chính phủ.

Theo kịch bản của ông Dale, việc mua lại trái phiếu bằng nguồn tiền hỗ trợ từ Fed sẽ bơm thêm thanh khoản cho hệ thống và xoa dịu thị trường nợ trong năm 2027. Kỳ vọng về chiếc van thanh khoản này lý giải nguyên nhân vì sao giới đầu tư hiện tại chọn cách luân chuyển dòng tiền qua lại giữa các nhóm ngành thay vì tháo chạy khỏi thị trường cổ phiếu.

Bên cạnh câu chuyện lãi suất, kế hoạch cải tổ cách thức họp của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Ông Warsh dự định tổ chức một số cuộc họp chỉ bàn về định hướng dài hạn mà không đưa ra quyết định lãi suất.

Đánh giá về đề xuất này trên CNBC, cựu Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cho rằng bỏ qua các quyết định cụ thể là ý tưởng tiềm ẩn rủi ro, bởi khi biến số kinh tế nảy sinh bất ngờ, Fed sẽ buộc phải tổ chức những phiên họp khẩn ngoài dự tính.