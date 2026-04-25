Phó tổng giám đốc VIB: "Ngân hàng ưu tiên là cùng khách hàng chủ động trước mọi chuyển động"

VIB ra mắt VIB Privilege Banking (Ảnh: VIB).

Thị trường khách hàng ưu tiên tại Việt Nam đang thay đổi theo hướng nào? Điều gì khiến VIB ra mắt VIB Privilege Banking vào thời điểm này?

- Tầng lớp trung lưu Việt Nam được dự báo chiếm khoảng 26% dân số năm 2026, gần gấp đôi so với năm 2023. Tổng tài sản tài chính cá nhân có thể đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027, tốc độ tăng trưởng khoảng 11% mỗi năm.

Nhưng điều chúng tôi quan sát kỹ hơn là kỳ vọng của khách hàng thay đổi, họ muốn nhiều hơn một ngân hàng quản lý tài sản an toàn và ổn định. Khi cuộc sống phức tạp hơn, họ cần sự linh hoạt. Khi lựa chọn quá nhiều, họ cần sự cá nhân hóa. Khi thời gian trở nên quý giá, họ cần đặc quyền xứng tầm.

Điều họ cần không còn là ngân hàng phản ứng nhanh khi họ gọi, mà là ngân hàng đã chuẩn bị sẵn trước khi họ cần. Đó chính là khoảng trống mà chúng tôi quyết định lấp đầy bằng VIB Privilege Banking.

VIB Privilege Banking được thiết kế với hai hạng Priority và Premier. Ranh giới giữa hai hạng này được xác định như thế nào?

- Chúng tôi không xây dựng một mô hình "chuẩn cho tất cả", vì khách hàng có tài sản không phải là một phân khúc đồng nhất. Priority và Premier không đơn thuần là hai mức tài sản khác nhau, mà là hai giai đoạn khác nhau trong hành trình tài chính.

Priority hướng đến những khách hàng đang trong giai đoạn tích lũy và mở rộng tài sản, cần sự linh hoạt để nắm bắt cơ hội trong khi vẫn kiểm soát dòng tiền tốt. Premier phục vụ những khách hàng đã có nền tảng vững chắc hơn, với nhu cầu quản trị phức tạp hơn và kỳ vọng đặc quyền ở tầm cao hơn. Ranh giới không chỉ là con số, mà là sự thấu hiểu về hành trình ở từng giai đoạn.

Đặc quyền dành cho khách hàng VIB Privilege Banking.

Aurora - cực quang được VIB chọn làm biểu tượng. Hình ảnh đó phản chiếu kỳ vọng gì mà VIB đặt ra cho chính mình?

- VIB Privilege Banking là một hệ sinh thái tài chính có khả năng linh hoạt cùng khách hàng, giúp họ chủ động nắm bắt cơ hội trong mọi biến động và làm chủ thời cuộc.

Aurora - cực quang chính là biểu tượng của VIB Privilege Banking. Bởi vì Aurora luôn chuyển động, thích ứng theo từng biến đổi của bầu trời, như cách VIB Privilege Banking vận hành theo giá trị Dynamic linh hoạt theo từng chuyển động của khách hàng và thị trường.

Aurora cũng không lặp lại, mỗi khoảnh khắc là một cấu trúc ánh sáng riêng biệt, phản chiếu giá trị Unique tương ứng với cá nhân hóa hệ giải pháp theo hành trình tài chính của từng khách hàng.

Aurora cũng không dành cho số đông, chính sự hiếm có đó phản chiếu giá trị Exclusive - đặc quyền xứng tầm để mỗi khách hàng luôn nắm bắt kịp cơ hội khi nó xuất hiện.

Vì vậy VIB Privilege Banking phải chuyển động cùng khách hàng, hiểu trước một bước, chuẩn bị trước một bước.​

VIB Privilege Banking được xây dựng xoay quanh triết lý gì?

- Với VIB Privilege Banking, chúng tôi kiến tạo một hệ giải pháp tài chính vận hành theo ba giá trị: Dynamic - luôn thích ứng theo từng nhịp sống khách hàng; Unique - cá nhân hóa để mỗi hành trình tài chính mang dấu ấn riêng; Exclusive - nơi đặc quyền không chỉ có quyền lợi, mà là cảm giác được thấu hiểu và đồng hành dài lâu.

Đó cũng là cách VIB định nghĩa lại ngân hàng ưu tiên và đồng hành cùng khách hàng làm chủ thời cuộc.

Tính Dynamic giúp khách hàng nắm bắt thời cơ như thế nào trong thực tế?

- Dynamic được thiết kế như một hệ vận hành tài chính ba lớp.

Lớp thứ nhất là dòng tiền nhàn rỗi: với tài khoản Siêu Lợi Suất, dòng tiền tự sinh lời mỗi ngày mà khách hàng vẫn có thể gửi, rút bất kỳ lúc nào, không mất phần lợi nhuận đã tích lũy.

Hai hạng Priority và Premier được sinh lời đến 6% mỗi ngày cho số dư lên đến 15 tỷ đồng và 30 tỷ đồng, gấp 5 và 10 lần so với khách VIB thông thường. Lớp thứ hai là tích lũy trung và dài hạn qua iDepo và Hi-Depo - sinh lời theo tuần, tháng hoặc năm nhưng không cứng nhắc theo kỳ hạn truyền thống.

Lớp thứ ba là đầu tư qua hệ sinh thái hợp tác với các đối tác toàn cầu của VIB.

Trong bài toán bất động sản và đầu tư, khách hàng có thể tiếp cận hạn mức tài trợ lên đến 500 tỷ đồng, với ân hạn gốc linh hoạt, không phí tất toán trước hạn, và được chứng minh năng lực tài chính từ khoản đầu tư thay vì chỉ từ sao kê thu nhập.

Quy trình phê duyệt chỉ 4 giờ cho các khoản vay dưới 20 tỷ đồng, khi cơ hội chỉ mở ra trong vài ngày, đó chính là khoảng cách giữa người nắm bắt được và người bỏ lỡ.

Dynamic còn thể hiện qua dòng thẻ VIB Priority Signature và VIB Premier Signature: hoàn tiền lên đến 5%, miễn phí phòng chờ kết hợp làn ưu tiên tại sân bay trong nước và quốc tế, phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1,1%.

Dòng thẻ VIB Priority Signature và VIB Premier Signature (Ảnh: VIB).

Unique và Exclusive được hiện thực hóa ra sao?

- Unique có nghĩa là mỗi khách hàng được phục vụ theo đúng hành trình của riêng họ.

Trên MyVIB, chúng tôi thiết kế không gian Ownrora dành cho khách hàng Privilege, nơi gợi ý phân bổ tài sản được cá nhân hóa theo dòng tiền ngắn, trung, dài hạn và phong cách đầu tư của từng người; gợi ý thẻ theo nhóm chi tiêu nổi bật nhất; cùng dashboard quản lý tài chính. Bên cạnh đó là đội ngũ Giám đốc Quan hệ khách hàng ưu tiên đồng hành trực tiếp.

Với Exclusive, đặc quyền xứng tầm không phải là tạo ra khoảng cách. Đó là sự ghi nhận rằng có những khách hàng đã tin tưởng chúng tôi trong những quyết định quan trọng nhất. Khi công nghệ và con người cùng vận hành để phục vụ đúng một người, đó mới là đặc quyền xứng tầm.

VIB tặng khách hàng ưu tiên bộ khăn lụa thủy ấn thay vì một món quà tài chính. Triết lý đằng sau lựa chọn đó là gì?

- Chúng tôi tự hỏi: điều gì có thể đại diện đúng nhất cho những gì muốn trao có thể cầm, chạm, cảm nhận và lấy cảm hứng từ Aurora? Chiếc khăn lụa tơ tằm thủy ấn 100% thủ công của nghệ sĩ Đặng Tố Anh được lựa chọn. Bà vẽ trực tiếp trên mặt nước để từng chuyển động sắc màu được "bắt" lại trên lụa trong một khoảnh khắc duy nhất, không có cách nào lặp lại.

Mỗi chiếc là độc bản, ẩn dụ trực tiếp cho từng khách hàng VIB Privilege Banking: mỗi người là một cấu trúc riêng, một hành trình riêng, xứng đáng được tiếp cận theo một cách hoàn toàn riêng.

Trải nghiệm còn tiếp nối qua chương trình "Chạm ánh cực quang" đến 31/7, với 9 chuyến săn cực quang tại Bắc Âu, trị giá 400 triệu đồng mỗi chuyến.

Bà kỳ vọng VIB Privilege Banking sẽ tạo ra sự thay đổi như thế nào cho cách thị trường Việt Nam định nghĩa ngân hàng ưu tiên?

- Điều chúng tôi muốn tạo ra là một chuẩn mực mới: rằng ngân hàng ưu tiên không phải là nơi khách được phục vụ đặc biệt hơn, mà là nơi khách được trao công cụ để tự mình làm chủ thời cuộc.

Khi khách hàng VIB Privilege Banking có trong tay hệ giải pháp đủ linh hoạt, linh hoạt sinh lời, linh hoạt chi tiêu, linh hoạt nguồn vốn, họ không cần chờ ngân hàng phản ứng. Họ chủ động hành động ngay khi thời cơ xuất hiện. Đó là sự thay đổi mà chúng tôi muốn định hình, và chúng tôi muốn trở thành người dẫn dắt điều đó.