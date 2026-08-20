Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình an toàn bay sau sự cố VN34

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8452 gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đối với việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông hàng không dân dụng.

Công văn nêu ngày 17/8, Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xảy ra ngày 15/8 tại Cảng hàng không quốc tế Munich.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp chặt chẽ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức trong quá trình điều tra và đánh giá các vấn đề liên quan đến sự cố.

Các cơ quan thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước, quy định quốc tế có liên quan về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến và kết quả điều tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý.

Cầu thang được đưa đến để hành khách di chuyển xuống máy bay (Ảnh: Ninh Nguyễn).

Đồng thời, Phó Thủ tướng chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình khai thác, công tác bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay; thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động khai thác, trường hợp phát hiện vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác, phải có biện pháp xử lý ngay, không để xảy ra sự cố tương tự.

Bên cạnh đó, các cơ quan bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ đầy đủ đối với hành khách bị ảnh hưởng; chủ động cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời cho các phương tiện thông tin đại chúng, tránh gây hoang mang dư luận.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, xác minh thông tin cần thiết phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và xử lý sự cố theo quy định.

Trước đó, theo báo cáo của Vietnam Airlines, chuyến bay VN34 ngày 15/8 từ Munich về Hà Nội cất cánh lúc 13h57 giờ địa phương, tức 18h57 giờ Việt Nam. Sau khi cất cánh, hệ thống xuất hiện cảnh báo liên quan việc đuôi máy bay va quệt đường băng và áp suất lốp.

Tổ lái thông báo cho kiểm soát viên không lưu, sau đó quyết định quay lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật. Máy bay hạ cánh an toàn, toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay được đưa vào nhà ga bằng xe thang.

Máy bay sau đó được đưa về bãi đỗ để kiểm tra, đánh giá và phục vụ điều tra. Chiều 16/8, Vietnam Airlines bố trí hành trình thay thế cho toàn bộ hành khách trên các chuyến bay của hãng và một số hãng hàng không khác.