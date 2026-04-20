Phó Thủ tướng: Không viện cớ đặc thù để né cải cách thủ tục hành chính

Không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp thủ tục hành chính

Sáng 20/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh. Phó Thủ tướng đề nghị quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC".

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tính đến ngày 15/4, Bộ Tài chính có 738 TTHC còn hiệu lực, thuộc 25 lĩnh vực quản lý nhà nước, là một trong những bộ có số lượng TTHC lớn, phạm vi điều chỉnh rộng và tần suất phát sinh giao dịch cao, tác động trực tiếp đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 821 TTHC, dự kiến cắt giảm tổng chi phí tuân thủ TTHC là 41.458 tỷ đồng, chiếm 54,96% và dự kiến cắt giảm tổng thời gian giải quyết TTHC là 6.678 ngày, chiếm 54,35%.

Theo Bộ này, một số TTHC thuộc các lĩnh vực đặc thù không có điều kiện để thực hiện phân cấp cho chính quyền địa phương, do gắn với yêu cầu quản lý tập trung, tiêu chuẩn chuyên môn cao hoặc không có tổ chức tương ứng tại địa phương. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất cho phép loại trừ các TTHC đặc thù không có điều kiện phân cấp khỏi tổng số TTHC làm cơ sở tính toán chỉ tiêu phân cấp.

Về phương án của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) năm 2026, Phó thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, số lượng TTHC dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa là 93 thủ tục, thời gian dự kiến cắt giảm là 734 ngày. Chi phí tuân thủ dự kiến cắt giảm là 3.567 triệu đồng. So với năm 2024, chi phí cắt giảm hơn 52%.

Tại cuộc họp, Bộ Tài chính, NHNN cũng nêu ra một số nguyên nhân, tồn tại trong việc triển khai chỉ tiêu "cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý". Trong đó có nguyên nhân là tính đặc thù của ngành tài chính, ngân hàng nên một số lĩnh vực rất khó phân cấp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, điều kiện kinh doanh (Ảnh: VGP).

Kiên quyết cắt bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết

Để thực hiện tốt được các chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, NHNN chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương rà soát các phương án và quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC".

Hai cơ quan này được yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp thu những ý kiến hợp lý để hoàn thiện lại các phương án phân cấp TTHC, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC, cắt giảm 50% thời gian giải quyết, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và gửi Bộ Tư pháp ngay sau cuộc họp này. Các đơn vị hoàn thiện lại phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc NHNN Việt Nam chỉ đạo quyết liệt, tích cực triển khai việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC và đặc biệt là khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa, bảo đảm yêu cầu Chính phủ đã đề ra.

Cụ thể, đến hết năm nay, tỷ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC là đạt tối thiểu 90%; tỷ lệ cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC là 100% và tỷ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa là 80%.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị hợp lý của NHNN, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo Phó Thủ tướng, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính hiện nay vẫn còn nhiều, trong khi các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có nhiều ý kiến phản ánh. Phải nhận diện rõ các TTHC, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất còn những vấn đề đặc thù thì tách ra, phân tích, đánh giá riêng.

Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có báo cáo gửi Chính phủ, trong đó kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực, bao gồm cả ngân hàng và tài chính. Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ chuyển cho NHNN và Bộ Tài chính để nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các kiến nghị liên quan.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp để thu thập thêm ý kiến, đồng thời tổ chức các cuộc họp rà soát, đối chiếu cụ thể. Quan điểm là những TTHC, điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, NHNN và các bộ, ngành cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Kết luận 18 của Trung ương và Thông báo Kết luận số 185 của Thường trực Chính phủ.