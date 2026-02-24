Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho PVN, EVN, Vinachem, Petrolimex

Chiều 23/2, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Nhấn mạnh 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển 2026-2030 với mục tiêu cao, Phó Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn này phát huy quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa để vươn lên tầm cao mới.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị EVN phấn đấu tăng trưởng nguồn điện trên 15% nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% và đáp ứng nhu cầu điện cho các ngành công nghiệp mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Tập đoàn này cũng được yêu cầu bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện, lưới truyền tải; sớm triển khai hiệu quả dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, hướng tới làm chủ công nghệ; đồng thời tăng cường hợp tác mua bán điện với Lào, Campuchia, Trung Quốc, phối hợp với ASEAN trong phát triển mạng lưới điện khu vực.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm, làm việc với Tập đoàn EVN (Ảnh: VGP/Hải Minh).

Với PVN, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trụ cột; tăng trưởng hai con số; tham gia sâu chuỗi giá trị, hình thành hệ sinh thái công nghiệp dầu khí, tạo động lực cho các ngành công nghiệp khác. Tập đoàn cần tích cực triển khai hợp tác với các đối tác Algeria và Kuwait theo thỏa thuận cấp cao.

Đối với Vinachem, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt, tiên phong của ngành hóa chất; mở rộng hợp tác quốc tế, vươn ra thị trường thế giới; triển khai hiệu quả dự án muối mỏ kali tại Lào.

Petrolimex được lãnh đạo Chính phủ đề nghị quyết tâm trở thành tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh, quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu; giữ vững vai trò chủ lực trong lĩnh vực xăng dầu; mở rộng thị trường, đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo năng lượng quốc gia trong mọi tình huống, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu...

Phó Thủ tướng kỳ vọng các tập đoàn sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững ngay trong năm đầu của giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.