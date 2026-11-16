Đồng hành cùng chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa ẩm thực tại sự kiện, nhãn hàng Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam góp phần kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống đương đại, đưa Phở Việt đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế

Gìn giữ giá trị Phở từ truyền thống đến cách tiếp cận sáng tạo

Giá trị của Phở không chỉ nằm trong hương vị mà còn kết tinh từ tri thức dân gian, kinh nghiệm chế biến và câu chuyện nghề được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Mỗi nghệ nhân, mỗi gia đình làm nghề đều góp phần gìn giữ những bí quyết riêng, tạo nên bản sắc đặc trưng của Phở Việt. Qua quá trình thực hành và trao truyền ấy giúp những giá trị văn hóa ấy tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống thay vì chỉ nằm trong ký ức.

Trong bối cảnh hiện đại, để những giá trị này tiếp tục được các thế hệ trân trọng, cần có thêm những phương thức tiếp cận mới, phù hợp. Việc sáng tạo các sản phẩm văn hóa, mở rộng quảng bá và tạo cơ hội trải nghiệm thực tế sẽ góp phần quan trọng trên hành trình phát huy giá trị Phở.

Đây cũng là tinh thần của Cuộc thi “Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể Phở Hà Nội”, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam.

Các tác phẩm sáng tạo không chỉ mang đến góc nhìn mới mẻ về Phở Hà Nội mà còn mở ra nhiều chất liệu phục vụ quảng bá di sản trong tương lai.

Bà Ngô Thị Xuân Ngọc - Trưởng phòng Phát triển sản phẩm và Quản lý thương hiệu Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Phở tiếp tục được mở rộng tại tọa đàm “Phở Việt - Giữ hương vị, tiếp nối tương lai” ở Phở Sướng, quy tụ các nghệ nhân, chuyên gia di sản và đại diện nhãn hàng Phở Đệ Nhất (Acecook Việt Nam). Đây là không gian để các bên chia sẻ góc nhìn gìn giữ bản sắc truyền thống, đồng thời tìm hướng tiếp cận phù hợp để Phở tiếp tục được thực hành và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra Tọa đàm Phở Việt - Giữ hương vị, tiếp nối tương lai (Ảnh: BTC).

Dấu ấn Phở Đệ Nhất: Kết nối tinh hoa quán phở trứ danh và mở rộng trải nghiệm

Với hơn 30 năm gắn bó tại Việt Nam, Acecook Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến món Phở truyền thống. Thông qua nhãn hàng Phở Đệ Nhất, doanh nghiệp mong muốn đồng hành dài hạn cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các cơ quan chuyên môn, nghệ nhân cùng cộng đồng trong hành trình tôn vinh giá trị Phở Việt, hướng tới xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO.

Chia sẻ tại tọa đàm, đại diện thương hiệu cho biết Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam mong muốn đóng góp qua những hành động thiết thực như hỗ trợ nguồn lực, kết nối các bên và triển khai hoạt động quảng bá để Phở Việt tiếp cận đông đảo công chúng. Trên cơ sở tôn trọng bản sắc nguyên bản, nhãn hàng không hướng đến việc thay thế trải nghiệm thưởng thức Phở của nghệ nhân, mà góp thêm một phương thức tiện lợi để nhiều người biết đến và yêu thích món ăn này, kể cả khi ở ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Xe phở Đệ Nhất tại Quảng trường phía Đông khu vực hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: BTC).

Điểm nhấn nổi bật trong hành trình là sản phẩm Phở Đệ Nhất hương vị Lõi Bò Gầu Giòn. Sản phẩm gói trọn bí quyết tạo nên hương vị đậm đà qua sự kết hợp của phần lõi bò, gầu giòn mang đến trải nghiệm mà dù bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào cũng có thể thưởng thức bát phở thơm ngon này.

Gian hàng Phở Đệ Nhất - Acecook Việt Nam tại chợ Đồng Xuân thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia (Ảnh: BTC)

Từ việc gìn giữ giá trị nguyên bản đến mở rộng hình thức quảng bá sáng tạo, hành trình lan tỏa Phở Việt cần sự chung tay của nhiều bên. Với vai trò nhà đồng hành chính thức, nhãn hàng Phở Đệ Nhất đến từ nhà sản xuất Acecook Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các cơ quan chuyên môn, nghệ nhân và cộng đồng để đưa Phở Việt vươn xa, hướng tới mục tiêu xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO và quảng bá đến bạn bè quốc tế.