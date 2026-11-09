Làm kinh tế đi đôi với trách nhiệm nêu gương

Tại xã Ea Tul (Đắk Lắk), hình ảnh ông Y Wem H'Wing, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, sáng đến cơ quan làm việc, chiều tối lại xách nông cụ lên rẫy đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.

Tranh thủ ngày nghỉ, ông Y Wem H'Wing lại lên nương rẫy làm kinh tế (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tốt nghiệp Y khoa Trường Đại học Tây Nguyên, ông Y Wem H'Wing trở về công tác tại cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Tul.

Trên mỗi cương vị, ông luôn xác định nhiệm vụ chính trị được giao là ưu tiên hàng đầu, phải hoàn thành tốt công việc tại cơ quan, sau đó mới chủ động sắp xếp thời gian để phát triển kinh tế gia đình.

Ông chia sẻ gia đình vốn có diện tích đất sản xuất cà phê. Nếu không tận dụng để canh tác, chăm sóc, vừa lãng phí tài nguyên đất đai, vừa bỏ qua cơ hội cải thiện đời sống.

Năm 2017, nhận thấy tiềm năng kinh tế từ cây sầu riêng, ông mạnh dạn đầu tư trồng xen canh trên diện tích đất trồng cà phê sẵn có. Với khoảng 3ha đất sản xuất, đến nay, nông nghiệp đã mang lại nguồn thu cho gia đình ông hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Phía sau kết quả ấy là quá trình lao động bền bỉ, dám nghĩ, dám làm và biết khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có. Đặc biệt, ông lựa chọn cách làm kinh tế bằng chính công sức của mình, không để công việc cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

Với ông Y Wem H'Wing, là đảng viên, lại đang giữ cương vị lãnh đạo ở địa phương, việc tham gia phát triển kinh tế càng phải đặt trong khuôn khổ các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

Trong cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ea Tul, ông Y Wem H'Wing luôn xác định công việc tại cơ quan luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất (Ảnh: Nguyễn Nguyên).

Ông ý thức rõ những việc đảng viên được làm, không được làm và trước mỗi quyết định ông đều cân nhắc kỹ lưỡng.

"Tôi luôn xác định phải hoàn thành tốt công việc ở cơ quan. Việc phát triển kinh tế gia đình chỉ tranh thủ thực hiện ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ. Là đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, mình phải ý thức rõ trách nhiệm nêu gương, làm kinh tế phải đúng quy định", ông Y Wem H'Wing chia sẻ.

Nêu gương bằng hành động, lan tỏa tinh thần làm giàu chính đáng

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, thông qua việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, ông Y Wem H'Wing còn tích cực kết nối, hỗ trợ bà con các buôn làng nâng cao hiệu quả canh tác, từng bước cải thiện thu nhập.

Ông Y Wem H'Wing bên cạnh vườn sầu riêng trĩu quả của gia đình (Ảnh: Nguyễn Nguyên).

Theo ông, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên không chỉ thể hiện qua lời nói hay việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn phải được chứng minh bằng hành động cụ thể trong đời sống.

Ông Y Wem H'Wing cho rằng Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh đã thể hiện những đổi mới quan trọng, tạo cơ sở để đảng viên phát huy năng lực, tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, ông cho biết gia đình mình từng trải qua cảnh "thiếu trước, hụt sau". Từ thực tế đó, ông mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư phát triển sản xuất trên diện tích đất sẵn có, từng bước xây dựng kinh tế gia đình.

"Tôi nghĩ làm ăn chân chính, tuân thủ quy định, tạo ra thu nhập từ chính sức lao động của mình là điều chính đáng", ông nói.

Ông Y Wem H'Wing luôn xác định việc đảng viên làm kinh tế phải gắn với trách nhiệm nêu gương (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tinh thần tiên phong ấy còn được ông thể hiện qua những hoạt động quảng bá nông sản địa phương.

Mới đây, ông cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ea Tul tham gia các phiên livestream (phát trực tiếp) giới thiệu thương hiệu sầu riêng của xã, góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Nhận xét về ông Y Wem H'Wing, ông Nguyễn Xuân Diện, Bí thư Đảng ủy xã Ea Tul, cho biết đây là cán bộ luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt công việc được giao.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ea Tul, trong phát triển kinh tế gia đình, ông Y Wem H'Wing chủ yếu tự tay lao động, chăm sóc vườn vào những ngày nghỉ, không để việc riêng ảnh hưởng đến công tác tại cơ quan.