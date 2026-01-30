Phát hiện mỏ dầu lớn ngoài khơi Việt Nam, công ty Mỹ lên kế hoạch rót vốn

Công ty con của Tập đoàn Murphy Oil (Mỹ) vừa khoan thành công giếng thẩm lượng (giếng khoan sau khi đã có phát hiện) Hải Sư Vàng-2X tại Lô 15-2/17, bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam khoảng 64km.

Kết quả thẩm lượng mới nhất cho thấy tổng chiều dày vỉa dầu đạt 131m, lưu lượng ước khoảng 6.000 thùng/ngày, dầu chất lượng cao 37 độ API. Trữ lượng mỏ được ước tính khoảng 170-430 triệu thùng dầu quy đổi, thậm chí có thể vượt 430 triệu thùng.

Theo Wood Mackenzie - công ty chuyên phân tích, nghiên cứu chuyên sâu dữ liệu về năng lượng và tài nguyên thiên nhiên có trụ sở tại Anh, với quy mô hiện tại, Hải Sư Vàng có thể là phát hiện lớn thứ ba tại Đông Nam Á kể từ năm 2000 và có khả năng trở thành phát hiện lớn nhất khu vực trong 20 năm qua nếu các kết quả thẩm định tiếp theo tiếp tục tích cực.

Ngày 28/1, Murphy Oil đã công bố kết quả hoạt động quý IV và cả năm 2025. Theo đó, tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp này tiếp tục ghi nhận những bước tiến quan trọng trong năm 2025 và đầu năm nay.

Cụ thể, tại Việt Nam, trong năm vừa qua, tập đoàn này đã khoan và phát hiện dầu tại các giếng thăm dò Lạc Đà Hồng-1X và Hải Sư Vàng-1X. Đáng chú ý, trong quý IV/2025, doanh nghiệp này tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi hoàn tất thử vỉa tại giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X, cho thấy mỏ có khả năng đạt lưu lượng khai thác khoảng 12.000 thùng dầu/ngày từ tầng chứa chính.

Về hoạt động tại Việt Nam, Murphy Oil cho biết đang triển khai đồng thời nhiều dự án dầu khí quan trọng. Tại dự án Lạc Đà Vàng, nằm ở Lô 15-1/05 thuộc bể Cửu Long (cách TP Vũng Tàu cũ khoảng 120km), doanh nghiệp đã hoàn tất lắp đặt giàn và bắt đầu khoan các giếng phát triển để chuẩn bị khai thác.

Các lô, mỏ, giếng thăm dò, thẩm lượng và dự án phát triển mỏ của Murphy Oil tại bể Cửu Long (Ảnh: Murphy Oil).

Dự án đang được triển khai đúng tiến độ, dự kiến cho dòng dầu đầu tiên vào quý IV. Theo doanh nghiệp, mỏ Lạc Đà Vàng có quy mô khoảng 100 triệu thùng dầu quy đổi, với sản lượng ròng dự kiến đạt 10.000-15.000 thùng dầu quy đổi/ngày khi vận hành ở mức cao điểm.

Đối với mỏ Hải Sư Vàng, sau khi khoan thành công giếng thẩm lượng HSV-2X, Murphy đánh giá trữ lượng khai thác tiềm năng của mỏ có thể vượt 430 triệu thùng dầu quy đổi. Trên cơ sở kết quả tích cực này, công ty dự kiến tiếp tục khoan thêm hai giếng thẩm lượng HSV-3X và HSV-4X trong nửa đầu năm nay nhằm làm rõ thêm quy mô và khả năng phát triển mỏ.

Cũng tại Lô 15-1/05, Murphy đã ghi nhận phát hiện dầu khí tại giếng Lạc Đà Hồng-1X. Kết quả khoan cho thấy giếng có lớp chứa dầu dày khoảng 32m, với dầu nhẹ, chất lượng cao (độ API khoảng 38). Kết quả đánh giá sơ bộ cho thấy trữ lượng có thể khai thác ở mức trung bình đến cao, ước tính khoảng 30-60 triệu thùng dầu quy đổi.

Ngoài ra, Murphy cũng đang thúc đẩy hoạt động thăm dò tại triển vọng Lạc Đà Trắng, vẫn thuộc Lô 15-1/05. Doanh nghiệp dự kiến khoan giếng thăm dò trong năm 2026. Đánh giá ban đầu cho thấy trữ lượng có thể khai thác ở mức trung bình đến cao, với quy mô ước tính khoảng 40-80 triệu thùng dầu quy đổi.

Murphy Oil là một trong những tập đoàn lớn trong ngành công nghiệp năng lượng toàn cầu, chuyên về khai thác và sản xuất dầu khí (Ảnh: Murphy Oil).

Năm nay, doanh nghiệp cho biết có kế hoạch đầu tư khoảng 1,25 tỷ USD, trong đó, riêng Việt Nam là 195 triệu USD, tương đương khoảng 16%. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến đầu tư 120 triệu USD vào hoạt động phát triển tại mỏ Lạc Đà Vàng, đồng thời đầu tư 75 triệu USD cho việc thẩm định mỏ Hải Sư Vàng.

Murphy Oil kỳ vọng các dự án tại Việt Nam sẽ đạt sản lượng ròng 30.000-50.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày vào đầu những năm 2030. Ông Eric Hambly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Murphy Oil đánh giá thành công tại mỏ Hải Sư Vàng cùng danh mục các dự án ở Việt Nam đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp trong thập kỷ tới.